Сосед столице ближний. Нижний Новгород — современный мегаполис, сохранивший купеческие традиции

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Нижний Новгород включен в список 100 городов ЮНЕСКО, представляющих мировую историческую и культурную ценность. Какие места нужно посетить в первую очередь, что осталось от знаменитой Нижегородской ярмарки и как в регионе развит экотуризм, узнала корреспондент «Вечерней Москвы».

От многообразия исторических мест в Нижнем Новгороде легко растеряться, но начинать знакомство с местностью экскурсоводы рекомендуют обязательно с Нижегородского кремля. Это целый архитектурный комплекс в самом сердце города, построенный в начале XVI века. Сейчас там размещены областное правительство, Городская дума, Арбитражный суд, музеи, почта, Вечный огонь, кафе и многое другое.

В некоторых из 13 башен Кремля проводятся культурные мероприятия, например, в Ивановской сейчас можно застать экспозицию «Подвиг народного единства», посвященную Нижегородскому ополчению 1612 года под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Выставка напомнит о том, как они освободили страну от иностранных интервентов. С мая по ноябрь посетители смогут прогуляться от Дмитриевской до Зачатской башни и обратно. А участок кремлевской стены с Тайницкой вышкой открывает потрясающий вид на город и Стрелку — место, где реки Ока и Волга, сливаясь, образуют живописный треугольный мыс.

Сейчас на Стрелке расположен деревянный собор Александра Невского, который красиво подсвечивается ночью, чуть дальше видны жилой микрорайон и стадион.

— От стен Кремля можно пройти до Большой Покровской — главной и самой старинной улицы. Она соединяет четыре площади — Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. На Большой Покровской находится здание Государственного банка — памятник архитектуры неорусского стиля, — рассказала экскурсовод Татьяна Александрушкина.

Еще от Нижегородского кремля можно пешком добраться до Рождественской улицы, которая насчитывает порядка 35 архитектурных объектов. В числе главных достопримечательностей — Рождественская церковь, выполненная в стиле строгановского барокко. Ее признали памятником архитектуры федерального значения. Построена церковь была в 1697–1719 годах на средства предпринимателя Григория Строганова. Иконостас с тончайшей резьбой и живописью строгановских мастеров считался эталоном церковного искусства в России.

Еще один интересный объект находится вблизи Георгиевской башни Кремля. Здесь расположен памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову, а рядом с ним Чкаловская лестница. Это кратчайший путь из самого сердца города к Волге. Чкаловская лестница насчитывает 560 ступеней, что делает ее одной из самых длинных в стране и очень популярной у спортсменов. Они довольно часто устраивают здесь соревновательные забеги.

Карман страны

Еще один исторический район в центральной части города — Нижегородская ярмарка. Это знаменитая торговая точка, которая прославила Россию на весь мир. Все началось в XIII веке с маленького торжища на Волге. Спустя 300 лет торговые палаты перенеслись к стенам монастыря Святого Макария на левом берегу Волги в Нижегородской области. Благодаря выгодному местоположению торжище активно развивалось, но пожар 16 августа 1816 года уничтожил постройки Макарьевской ярмарки. Сначала правительство хотело восстановить здания на прежнем месте. Но в итоге выбрали центр Нижнего Новгорода. Там был построен крупнейший в Европе торговый комплекс. На его территории размещался главный ярмарочный дом и 56 кирпичных корпусов, в которых находилось 2530 торговых лавок, а также Спасский собор, многочисленные гостиницы, рестораны, трактиры, увеселительные заведения, летний театр. Веками сюда свозили ткани, ковры, металл, чай, хлеб, фрукты со всех концов земли. В XIX веке возникла поговорка «Петербург — голова, Москва — сердце, а Нижний Новгород — карман России».

— Спасский Старо-Ярмарочный собор был жемчужиной Нижегородской ярмарки. Взглянув на него, петербуржцы наверняка заметят схожесть с Исаакиевский собором. Неудивительно, ведь оба объекта проектировал архитектор Огюст Монферан, их фасады имеют много общего, — отметил сотрудник Центра краеведческих исследований Национального исследовательского университета Лобачевского Александр Сорокин.

Прогуливаясь по старому ярмарочному городку, туристы также могут увидеть собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом, гостиницу Никитиных, сохранившиеся торговые корпуса, склады, металлические конструкции павильонов. На территории главного ярмарочного дома сейчас располагается мультимедийный парк «Россия — моя история».

— До сих пор на этом месте проводят мероприятия. Например, в декабре в Главном доме проходит традиционный Георгиевский Кавалерский бал, приуроченный ко Дню героев Отечества. Это реконструкция праздника XIX века, — отметил Александр Сорокин.

Фарфор и хохлома

Не только старинными строениями интересен город гостям. Тем, кто хочет понять культуру Нижнего, обязательно нужно зайти в многочисленные музеи.

Например, в Музее истории народных промыслов на Большой Покровской представлено около четырех тысяч произведений народного искусства, позволяющих проследить историю развития художественных промыслов Нижегородской области на протяжении XVII–XXI веков. Хохломская, городецкая и полховско-майданская роспись, художественная резьба по дереву, филигрань, народная игрушка, керамические и металлообрабатывающие промыслы — все это можно увидеть именно здесь.

Не менее интересен двухэтажный каменный особняк на Верхне-Волжской набережной — усадьба Рукавишниковых, построенная в 1875– 1877 году. «И будет дворец тот стоить ровно миллион. Пусть весь город ахнет. Пусть со всей Волги полюбоваться съезжаются», — именно так говорил в своей книге «Проклятый род» богатый владелец здания Иван Рукавишников.

Частично его планы сбылись. Сейчас в доме купца располагается Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, куда приезжают туристы со всей России. Здесь можно увидеть богатые интерьеры, оставшиеся от прошлого владельца, уникальные коллекции живописи, графики, фарфора, мебели, тканей.

— Еще один объект, в который стремятся туристы из других городов и стран — художественная галерея «Хрупкие мечты». Там находится самая крупная в Европе коллекция фарфоровых кукол известного дизайнера Хильдегард Гюнцель. Мастер в своих работах часто использует технологию покрытия фарфора воском, в результате чего кожа игрушек будто светится. Они выглядят словно живые люди, — рассказала экскурсовод Татьяна Александрушкина.

А любители живописи могут посетить Нижегородский художественный музей, который расположен в историческом Доме Сироткина. Там хранится грандиозное полотно Константина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам» — это вторая по площади картина в России после «Явления Христа народу» Александра Иванова. В 2020 году в музее была создана виртуальная экспозиция по произведению Маковского. С помощью VR-очков посетители могут стать частью картины и услышать голос Кузьмы Минина.

Образцы советской архитектуры

Если вы уже посмотрели лощеный культурный центр города и хотите увидеть Нижний с другой стороны, то загляните в Автозаводской район. В марте 1929 года в СССР было принято решение построить крупнейшее в Европе машиностроительное предприятие, которое позже стало Горьковский автомобильным заводом, а вокруг него — социалистический город. Он был задуман как первый образцовый район-коммуна, в котором будет воплощена мысль будущей коллективистской формы жизни.

— Этот район особенно привлекает архитекторов и урбанистов. Потому что здесь можно увидеть образцы сталинского стиля, первые дома-коммуны и панельки, — добавила Александрушкина.

Кстати, у Горьковского автомобильного предприятия есть собственный музей истории. Там расположены сотни экспонатов, связанные с 90-летней работой предприятия.

Водные пейзажи

Нельзя приехать в Нижний Новгород и не прогуляться по набережной Волги, а еще лучше — проплыть по ней. Здесь есть множество яхт-клубов, где можно арендовать судно, чтобы совершить самостоятельную прогулку по Волге или с капитаном. Есть организации с услугой вейкбординга — катания на доске по воде за катером. В регионе работают судоходные компании, которые предлагают речные круизы. Такой медитативный отдых позволяет увидеть природные красоты Нижегородской области и ознакомиться с уникальными образцами архитектуры.

— В городе активно развивается экотуризм. Вы можете обратиться к любому туроператору, и они организуют для вас насыщенную программу с баней, походом в лес, с рыбалкой, кемпингом. Особенно такой вид отдыха популярен у иностранцев, — рассказала экскурсовод Екатерина Семухина.

ИСТОРИЯ

Нижний Новгород был основан в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем для обороны русских границ. Правитель тратил огромные средства на обустройство города, поэтому он динамично развивался. А удачное местоположение на слиянии Оки и Волги быстро сделало его центром торговли между Россией и Востоком. Уже к 1240 году появились первые каменные постройки — Спасо-Преображенский и Михайло-Архангельский соборы. С 1932 по 1990 год город носил имя писателя Максима Горького.

Со временем Нижний Новгород превратился в современный мегаполис с развитой инфраструктурой. Но несмотря на это в нем можно найти множество памятников архитектуры с вековой историей.

ЛЕГЕНДЫ

По одной из легенд в подземном ходе под Георгиевской башней Кремля скрыта старинная ценность — библиотека Ивана Грозного. Легендарное собрание книг, которое утеряно много веков назад.

Интересна история названия Коромысловой башни. Считается, что имя она получила благодаря храброй девушке Алене. Во времена татаро-монгольского нашествия красавица пошла за водой к речке Почайне и была окружена врагами. Она избила захватчиков коромыслом. Враги отступили от города, решив, что если за его стенами живут такие храбрые девушки, то с мужчинами им точно не справиться.

Церковь Рождества пресвятой Богородицы тоже окутана легендами. По одной из них зодчего, который возводил храм, планировали ослепить. Но он был колдуном, почуял неладное, обратился в ворона и улетел.

РЕПЛИКА

Город готовится к 800-летию

Елена Мишина, начальник управления туризма Департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода:

— Нижний Новгород привлекает туристов по множеству причин. Любители истории приезжают сюда посмотреть на архитектуру, посетить музеи и храмы. Ценители народных промыслов — познакомиться с уникальными произведениями мастеров, потому что в Нижегородской области сконцентрирована треть народных художественных промыслов всей страны. И, конечно, никого не оставляют равнодушными роскошные виды на Оку и Волгу.

В этом году в честь круглой даты для жителей города и туристов запланировано множество мероприятий. Международный фестиваль художественных промыслов «Секреты мастеров», фестиваль уличного искусства «Место» и российского кино «Горький фест», ставшие традиционными, в этом году состоятся в особом формате. Впервые пройдет туристическая выставка-ярмарка «Посмотри на Нижний — 800» с участием городов-побратимов, единый городской экскурсионный марафон, который объединит восемь районов Нижнего Новгорода и многое другое.

По выходным в парках и скверах города будут проходить семейные праздники, квесты и концерты. Кульминацией праздника станет грандиозное шоу. Кроме обширной праздничной программы, город встретит красивую дату обновлениями.

Уже завершены работы на площади Маркина, в скверах на улице Звездинке, Большой Покровской и других объектах. Нижегородский кремль удивит посетителей воссозданной атмосферой старины и вместе с тем — новизной и необыкновенной красотой ландшафтов. Также разрабатываются новые информационные сервисы для туристов.

ТОП-5

Памятники природы:

Озеро Мещерское можно найти в Канавинском районе города. Купаться и рыбачить там запрещено, но приехать к водоему на пикник местные жители любят в любое время года.

Щелоковский хутор — музей-заповедник, окруженный Марьиной рощей. Помимо красивых пейзажей, там можно увидеть 16 архитектурных объектов XVII–XIX веков.

Ботанический сад Университета имени Лобачевского. В нем представлены редкие виды растений, которые занимают площадь 35 гектаров.

Малиновая гряда — смешанный лес, богатый редкими представителями нижегородской флоры.

Таланова роща — памятник природы, где луга чередуются с величественными дубравами, на этой территории растет множество кустарников и трав.

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