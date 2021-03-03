Ремонт квартиры в новостройке: основные этапы

Счастливые обладатели жилья в сданной новостройке сразу после покупки стремятся как можно быстрее приступить к ремонту квартиры. Многие из них прекрасно понимают, что впереди большое количество трудностей и не знают, с чего лучше начинать ремонт. Разница в работах зависит от того, в каком виде квартира была сдана жильцу — черновом, предчистовом или чистовом.

Так, в черновом варианте, как правило, в квартире уже сделана стяжка пола, выровнены стены, установлены батареи. Кроме того, в помещении есть проводка под розетки и имеется разведение сантехники.

В свою очередь предчистовой вариант предусматривает остекление окон и балконов, разводку инженерных коммуникаций, а также готовность поверхностей к финальному оформлению.

Наконец, при чистовом варианте в такое жилье можно сразу же спокойно заселяться и не делать без особой необходимости первичный ремонт.

С чего начать ремонт в новостройке?

Во-первых, рекомендуется установить в квартире унитаз, мойку и смеситель, если их нет. Они понадобятся ремонтным бригадам на время работ в квартире, причем можно использовать старую и дешевую сантехнику, которую потом не жалко будет выбросить.

Во-вторых, лучше поставить новую надежную входную дверь. Обычно новостройки сдаются с дешевыми дверьми, а это небезопасно как для будущей жизни в квартире, так и на период ремонта, когда в помещении хранятся дорогостоящие материалы.

После этого можно определяться, в каком стиле будет выполнено каждое помещение в квартире. Конечно, можно самому попытаться разобраться в большом количестве дизайнов квартир и выбрать подходящий. Однако при достаточном бюджете намного удобнее будет заказать дизайн у специалистов. У них можно узнать подробнее о различных нюансах и условиях данной услуги. В некоторых компаниях есть возможность получить бесплатный дизайн-проект квартиры, заказав у них ремонт квартиры.

Затем нужно нанимать бригаду для ремонта и по мере необходимости закупать все материалы. Кстати, лучше выбрать специалистов из проверенных ремонтных компаний, которые имеют в штате квалифицированных дизайнеров и ремонтников, а также связи с поставщиками стройматериалов. Например, таким компания, как Никона Строй, известно, с чего должен начинаться ремонт квартиры в новостройке и где можно выгодно закупить оборудование и материалы.

Алгоритм действий после первичных работ в квартире

Стоит помнить об усадке в новых домах в первые несколько лет после постройки. Именно поэтому не нужно сразу же делать в квартире роскошный ремонт. Следует дать дому «отстояться», а на это время сделать недорогой ремонт.

Что необходимо сделать в новой квартире в первую очередь?

• решить вопрос с электропроводкой и разобраться с количеством и местоположением розеток;

• сделать разводку санитарно-технических труб;

• при необходимости выровнять стены, сделать натяжные потолки и залить стяжку пола;

• установить сантехнику и сделать свет;

• расставить мебель и другие детали интерьера.

После этого нужно поклеить самые простые обои и постелить обычный ламинат. Через несколько лет, когда дом усядет, можно задуматься о новом, более дорогостоящем ремонте.

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