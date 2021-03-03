Свое вкуснее. Растет спрос на местные продукты

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более половины москвичей стараются покупать продукты, произведенные в Подмосковье. «Гастрономический патриотизм» заставляет торговые сети менять поставщиков.

В Москве и России в целом растет лояльность к местным брендам. Согласно данным опроса, проведенного исследовательской компанией «Платформа» совместно с Центром развития потребительского рынка «Сколково», 54 процента респондентов стараются выбирать продукты, произведенные в их регионе. Для 64 процентов при выборе значимо, что продукты произведены на своей традиционной территории.

— Торговые сети поняли, что их клиенты привязаны к местным брендам, и стараются открывать в торговых залах «уголки», где продается местная продукция. Больше того: многие торговые сети начали инвестировать в местных производителей, развивать их, потому что это выгодно, — пояснил председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Как пояснил эксперт, производители от этого тоже выигрывают: у них появляется устойчивый рынок сбыта, растут объемы продукции.

— При этом, надо понимать, торговые сети в отношении производителей часто используют политику кнута и пряника, — рассуждает маркетолог Андрей Иваницкий. — Да, они пускают местных производителей на полки, но часто требуют, чтобы те производили продукт не только под своей маркой, но и под СТМ — собственной торговой маркой сети. Причем — с минимальным уровнем рентабельности, а то и вовсе без таковой. Причем продукт под собственной торговой маркой в сетевых магазинах всегда стоит дешевле остальных. Это значит, что продукт под торговой маркой производителя вынужден конкурировать с СТМ на неравных условиях.

По мнению эксперта, в Москве развивать «гастрономический патриотизм» довольно сложно.

— Да, в области сейчас активно выращивают овощи в теплицах, есть молочные и колбасные производства, пивные заводы. Но, во-первых, их мощности недостаточны для полновесного присутствия в торговых сетях, а во-вторых, им приходится конкурировать с мощнейшими федеральными брендами, заводы которых располагаются в том числе и в Москве, — пояснил Иваницкий.

В целом же, по мнению эксперта, «гастрономический патриотизм» будет развиваться.

— Дело тут не в местечковой гордости — «едим свое», а в экономике, — считает Андрей Иваницкий. — Закупая местное, производитель существенно экономит на логистике. Везти продукты в распределительный центр, откуда они доставляются в магазины, нужно не за тысячу километров, а всего лишь за 150– 200 А это существенное снижение расходов.

Плюс, как пояснил эксперт, подобная практика крайне выгодна властям регионов. Ведь благодаря ей создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база.

— Если какая-то сеть «дружит» с местными производителями, власть старается ее поддержать. Меньше проверок, бюрократических барьеров... Лояльность госорганов для бизнеса имеет колоссальное значение, особенно в России, — пояснил эксперт.

В последние годы наметился еще один тренд: власти и сети заключают соглашение, по которому на полках магазинов должен присутствовать определенный процент местных продуктов.

— С одной стороны, это здорово. С другой — противоречит правилам рынка. А все, что нарушает правила рынка, в конечном счете приводит к росту цен, а значит, к ущербу для кошелька потребителя, — пояснил Иваницкий. — Сотрудничество сетей и местных производителей — это сугубо рыночная история. Если пытаться в нее вмешиваться, лучше не будет. Пусть договариваются сами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Кудрявцева, диетолог:

— Организм человека лучше усваивает продукты, которые выросли в его регионе. Организм уже привык вырабатывать ферменты для переваривания знакомых ему яблок или, скажем, огурцов. Они усваиваются легче тех же киви или бананов, к которым организм менее приспособлен.

Плюс местные продукты, как правило, содержат меньше консервантов. Те же яблоки, например, не нужно натирать воском, чтобы они хранились полгода — их, как более дешевые, раскупят значительно раньше. А еще местные продукты — особенно сезонные фрукты и овощи — почти всегда свежие. Их привозят в магазины практически с грядки, а значит, в них сохраняется больше полезных витаминов и микроэлементов, чем в привозных. Так что при покупке всегда нужно оценивать место производства.

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