Завершились первые с начала пандемии «Тушинские маневры» в столице

Артем Шариков (слева) из клуба исторической реконструкции «Тевтонский орден» сошелся на поле боя с Василием Лебедевым из «Новограда» / Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

В столице завершились первые с начала пандемии «Тушинские маневры» — массовые товарищеские сражения реконструкторов. Рыцари из разных клубов сразились на дубинах.

Спортплощадка на Аэродромной улице сегодня превратилась в ристалище. Скоро здесь начнется действо, которое называется «бугурт», что в переводе с древневерхненемецкого языка значит «воевать», «драться».

— «Тушинские маневры» проводятся под эгидой нашего клуба с 2009 года, — говорит руководитель клуба исторического фехтования и реконструкции «Гастингс» Дмитрий Локтев.

Участие в маневрах бесплатное. Впрочем, чтобы встать в строй, придется потратиться: без доспехов в бой не пустят.

Помимо представителей клуба-организатора «Гастингс», на поле богатырской поступью в островерхих шеломах-шишаках вышли русские витязи из «Новограда». Встали стеной облаченные в строгие черно-белые цвета тевтонцы и госпитальеры. Галантно раскланялся перед зрителями отмеченный золотой лилией на гербовой накидке французский шевалье из клуба «Армэ».

На тесной площадке рать пошла на рать, грянули крепкие дубинки и шесты в щиты, зазвенела стальная амуниция, закипел бой...

Из образовавшейся у забора кучи-малы кубарем выкатывается юноша в голубой котте с французской лилией. Шлем сбит набекрень. Клуб «Армэ» терпит поражение.

— Да, тумаков для дорогих гостей здесь не жалеют! — слышится откуда-то из центра сражения.

В этот день состоялось 12 боев. Каждый из полусотни сражавшихся успел побыть и победителем, и побежденным. Так на заснеженной спортплощадке переплелись век нынешний и век минувший.

ПРАВИЛА

■ Лежачего не бьют.

■ Запрещены тычковые удары. Ими можно нанести сопернику травму даже при наличии брони.

■ Нельзя бить противника по шее в местах, не защищенных броней.

■ Запрещены удары ногами по коленям.

■ Если оружие сломано или потеряно, воин может только защищаться. Атаковать запрещено.

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