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В галерее Ильгиза Фазулзянова открылась первая выставка женщин-ювелиров
Ювелир Ирина Чурикова создала коллекцию украшений, посвященную культуре майя / Фото: Из личного архива Ирины Чуриковой

В галерее Ильгиза Фазулзянова открылась первая выставка женщин-ювелиров

Ильяна Андреева

Общество

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с девушками и узнала, почему они решили заниматься мужской, на первый взгляд, профессией.

Мы привыкли относить профессию ювелира к разряду мужских. Но в последнее время все чаще эту специализацию выбирают девушки.

— Мы давно интересовались вопросом, кто лучше понимает, что хочет носить женщина: мужчина, который видит ее в украшении, или сама женщина, которая его носит? — говорит Ильгиз Фазулзянов. — Мы решили поддержать девушек, работающих в ювелирной отрасли, и создать именно женскую экспозицию.

Одна из участниц выставки — Ирина Чурикова. Она — мастер металклэя (металлическая глина. — «ВМ»), а создание ювелирных украшений — ее хобби. Вдохновением для ее работ служат несколько направлений: древние цивилизации, в частности майя и ацтеки, а еще природные формы животного и растительного мира.

— На выставке я представила майяскую коллекцию. Я создала украшения, которые дополнят образ, а не заберут все внимание на себя, — говорит Ирина.

Мастер изготовила необычные изделия: колье в виде традиционной перевернутой пирамиды майя, кулоны с изображением Кетцалькоатля — бога из культуры ацтеков и майя, украшение с изображением крокодила. Голова зверя украшена спиралевидными узорами.

— Я люблю крупные украшения, которые видно издалека, но многие женщины почему-то боятся их даже примерять, — говорит Ирина. — Поэтому я делаю и небольшие кольца и серьги.

Свои работы на выставке представила и Татьяна Холоднова. Девушка начала карьеру в 2003 году и уже успела получить ювелирный «Оскар» — высшую награду отрасли.

— Мне важны детали, как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения технологии, — говорит Татьяна.

Холоднова представила на выставке коллекцию из янтаря. Среди украшений — пять колец, каждое из которых передает особое ощущение. Смотришь на одно, и видишь, как по земле стелется туман. Другое похоже на листья, покрытые росой. А в третьем будто заключены теплые лучи рассветного солнца.

ФАКТЫ

Первые ювелирные украшения появились около пяти тысяч лет назад в Египте и Китае.

Дизайнер Джулия Кюннап создала «тающие» кольца. Она придает твердым камням визуальную текучесть. Кажется, что они тают.

Ювелиры изготавливают не только кольца, серьги и колье. Например, в 1989 году Рональд Уинстон создал рубиновые туфли. Он использовал 4600 рубинов.

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