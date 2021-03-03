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Столичный ученый пройдет вдоль границ страны
Фото: pixabay.com

Столичный ученый пройдет вдоль границ страны

Мария Николаева

Общество

Егор Туляков — геоморфолог. Он изучает историю и динамику изменения рельефа и прогнозирует будущие изменения. Для Егора эта экспедиция — первое столь масштабное путешествие.

— Для меня такие походы дело профессиональное. Я окончил географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, — рассказывает Егор Туляков. — Кстати, я с самого детства много путешествовал с родителями по водным, пешим и даже горным маршрутам.

В экспедиции ученые будут исследовать особенности различных, даже наиболее отдаленных и труднодоступных регионов России. Причем изучать они будут не только рельеф, но и традиции и верования различных народов.

— Наша основная цель — пройти вдоль всех границ Российской Федерации. Это необходимо для того, чтобы показать насколько огромна, разнообразна и прекрасна наша страна, — добавил Егор Туляков. — В нашем маршруте — более 50 субъектов федерации. Мы преодолеем свыше 34 тысяч километров.

Путешественники ставят перед собой амбициозные цели: собрать различные географические и этнографические данные. Кроме того, ученые будут отслеживать состояние собственного организма в рамках запланированного комплекса санитарно-медицинских исследований.

— Эта экспедиция станет чем-то вроде кругосветного путешествия вокруг нашей страны. В регионах к группе присоединятся местные ученые и молодежь. Поэтому мы запланировали много мероприятий по маршруту, чтобы все они узнали больше о России, — презентовал проект первый вице-президент Русского географического общества, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров.

Задача Егора Тулякова — описывать рельеф и строение почвы в разных регионах страны. Он будет фиксировать особенности погоды и отличительные черты природных объектов.

— А затем мы проанализируем эти данные и расскажем о найденных объектах и их значении для человека, — добавил геоморфолог.

Егор Туляков — единственный москвич среди участников экспедиции. Он вернется в декабре 2021 года.

МАРШРУТ

За 238 дней участники экспедиции преодолеют 34 015 километров. Они стартуют из Сочи в сторону Мурманска на велосипедах, затем пройдут по Северному морскому пути на ледоколе, позже посетят Владивосток и Монду, откуда пешком доберутся до озера Белин. Далее экспедиция сплавится на катамаранах по рекам Алтая и совершит финальный велопробег обратно в Сочи.

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