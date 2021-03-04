Индивидуальные рационы питания. Взгляд в будущее

Фото: Ольга Крупень

Система здравоохранения в столице с начала пандемии коронавирусной инфекции меняется день ото дня. В скором времени больницы, благодаря сотрудничеству с компаниями, которые специализируются на социальном питании, могут перейти на индивидуальные лечебные рационы. Уже сейчас «красные зоны» таких учреждений, как Городская клиническая больница № 40 (Коммунарка), Городская клиническая больница № 67 им. Л. А. Ворохобова, Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское и «Городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова полностью перешли на такие рационы.

Современный подход в организации питания в медицинских учреждениях позволит лучше контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил. На фоне распространения коронавирусной инфекции актуальность использования индивидуальных рационов значительно выросла. Преимуществом является не только удобство в использовании, но и безопасность. Постоянный контакт приборов с окружающей средой является фактором распространения инфекции.

Горячий цех ПЛК оснащен современным оборудованием / Фото: Ольга Крупень

Приготовление рационов происходит на производственно-логических комбинатах питания (ПЛК). Все блюда запекаются или готовятся на пару. Фасуются блюда по современным технологиям — в модифицированной газовой среде. Это самый современный способ сохранения свежести продуктов питания без использования консервантов. Затем расфасованные и маркированные блюда распределяются и развозятся по медицинским учреждениям на специализированном автомобильном транспорте, оснащенном рефрижераторными установками.

Сами рационы представляют собой индивидуальные подносы с набором порционных блюд. Питание пятиразовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Меню радует разнообразием. Супы, горячие блюда из мяса и рыбы, на гарнир картофель, макароны, цветная капуста, гречка, рис, овощное рагу. Есть даже десерты! После потребления пищи, рационы собираются, обеззараживаются и утилизируются.

Индивидуальный лечебный рацион / Фото: Ольга Крупень

Использование индивидуальных лечебных рационов — это не только важное условие профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, но и знак заботы о пациентах ведущих больниц столицы.

Главный врач Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова Андрей Сергеевич Шкода в интервью «Медицинской газете» отметил преимущество работы со специализированной компанией: «Вы знаете, мы давно работаем с компанией «АВК». Они полностью организуют весь логистический процесс по обеспечению пациентов питанием — с момента приготовления и до доставки в палаты. Заказ, приготовление и доставка пищи осуществляются сотрудниками компании. Нам остается контролировать процесс.Мы постоянно взаимодействуем с технологами компании, обсуждаем меню, вводим новые продукты, при этом учитываем химический состав и энергетическую ценность рационов».