Канцтовары для офиса: виды и нужное количество для комфортной работы в офисе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Канцелярские товары являются неотъемлемой частью в работе офисных сотрудников наравне с компьютером и другой техникой. Канцтовары делают офисный труд проще, организованней и удобней. При этом важно правильно подобрать качественные канцелярские изделия для каждого работника в офисе.

Как выбрать нужную канцелярию для офиса?

При составлении списка необходимых канцтоваров необходимо учитывать несколько особенностей. Во-первых, следует обратить внимание на численность сотрудников. Так, в небольших организациях довольно просто определить потребности каждого работника и закупить товары в профильном магазине. Однако в больших компаниях, где есть много подразделений, закупить канцтовары сложнее. В этом случае рекомендуется раз в месяц проводить опрос среди руководителей отделов, которые всегда точно знают, чего именно не хватает у их сотрудников. При этом лучше стараться покупать канцтовары оптом, поскольку это намного выгоднее.

Во-вторых, нужно учитывать потребности каждого отдела. Например, обычному офисному сотруднику на рабочем столе нужны только офисная бумага, ручки, файлы, ножницы и степлер. В свою очередь дизайнерам или проектировщикам дополнительно необходимы простые и цветные карандаши, специальная чертежная бумага и многое другое.

В-третьих, для проведения планерок, презентаций и совещаний может понадобиться дополнительная канцелярия. Так, на подобных собраниях обычно нужны доски, маркеры, указки и магниты. В некоторых случаях в переговорках также могут потребоваться блокноты и ручки. Посмотреть варианты данных товаров можно по ссылке https://buroshop.ru/

Что должно быть на столе у каждого работника?

В основной перечень для каждого офисного сотрудника входят следующие предметы:

1. Качественная офисная бумага для печати.

2. Ручки и карандаши.

3. Ножи для бумаги и ножницы.

4. Точилки, ластики и линейки.

5. Дыроколы и степлеры.

6. Файлы и папки для хранения документов.

7. Лотки для документов.

8. Блокноты или ежедневники.

9. Набор стикеров.

10. Скотч, клей и корректор.

11. Скрепки.

Стоит помнить, что количество указанных товаров определяется задачами отдела и его составом.

Чем снабдить дополнительно сотрудников других отделов?

В бухгалтерии сотрудникам будут нужны: текстовыделители, тетрадь рабочая или блокнот А4, закладки на клейкой основе, большие папки с зажимом и скоросшивателем, конверты формата С4 и C5, калькуляторы, а также мощный степлер с антистеплером.

В свою очередь кадровикам также будут нужны дополнительно несколько рабочих тетрадей или блокнотов А4, большие папки с зажимом и скоросшивателем, файлы-вкладыши, горизонтальные лотки для бумаг и мощный степлер с антистеплером.

Кроме того, дополнительные канцтовары нужны секретарям, офис-менеджерам и менеджерам по продажам. Для последних нужно приобрести тетради рабочие формата А4, текстовыделители и калькуляторы. А для секретарей и офис-менеджеров — ножницы, степлер ручной, канцелярский нож, маркеры перманентные, текстовыделители, клей-карандаш и конверты почтовые С4.

Почему выгодно покупать канцтовары в интернет-магазине?

На сегодняшний день намного выгоднее покупать канцелярские товары через интернет-магазин, даже для небольших компаний, сразу по нескольким причинам:

•экономия времени: можно посмотреть варианты, подсчитать итоговую сумму покупки и сделать заказ, не отходя от рабочего места;

•часто в интернет-магазине действуют акции и выгодные предложения, например, на папки для офиса;

•большой выбор различной канцелярии для офиса;

•возможность получить корпоративную скидку после нескольких заказов;

•удобная доставка канцтоваров в офис, причем часто уже на следующий день.

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