Кто с блинами пришел, тот прощение унес

Участницы фольклорного ансамбля «Брусника» Мария Бычкова и Арина Гафурова (справа) готовятся к масленичным гуляньям / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Масленица — один из самых древних праздников, которые сохранились в славянских странах. И ее история по-своему удивительна. Аналог европейского карнавала, наша Масленица, так же как ее западный собрат, дошла до наших времен.

Праздник смены сезонов — перехода от зимы к весне — отмечается многие столетия подряд. В разные времена народы по-своему встречали весну, а многие традиции сохранились и дошли до наших дней в том или ином виде.

Считается, что Масленица — самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую неделю. Люди его всегда любили и ласково называли «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. Все традиции этого праздника направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу от сна. Любили и вкусно поесть.

— Раньше запекали жаворонков — так называли птичек, сделанных из теста, позже одним из гастрономических символов стали блины, — рассказывает глава агентства исторических проектов «Ратоборцы» Алексей Овчаренко. — Традиции, связанные с выпеканием, очень древние, идущие еще от общинного строя. Масленица — интересный пример сохранения ритуалов: что бы ни происходило вокруг, идея праздника сохраняется.

Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на летнее солнце.

Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Пекли блины в основном из пшеничной, гречневой, овсяной и кукурузной муки, добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки.

На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как правило, отдавали нищему для поминания всех усопших или клали на окно. Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными добавками с утра до вечера, чередуя с другими блюдами. Сейчас в гастрономическом изобилии соревнуются рестораны и кафе, которые предлагают особое меню на Масленицу.

— Было и много развлечений, в том числе кулачные бои, — продолжает Алексей Овчаренко. — Более столетия назад в Москве на всю округу гремела слава о знаменитых кулачных боях на Трехгорке.

Конечно, сейчас мало кто выйдет подраться, хотя есть знаменитая с середины 1980-х Бакшевская масленица, во время празднования которой устраиваются различные состязания. Сценарий праздника, утвердившийся с 2010 года, таков: ряженые встречают гостей у снежных ворот.

Участники праздника идут к снежной Берлоге и будят Медведя, который сторожит масленичное чучело. Вокруг чучела водят хороводы. Разозленный Медведь с помощниками похищает чучело и прячет его на снежной крепости. Участники праздника под предводительством весеннего воеводы штурмуют крепость и отбивают чучело.

Во время празднования проводятся хороводы и заклички вокруг масленичной куклы, затем идет сжигание чучела, братание Медведя и Воеводы.

— Сжигание зимы — тоже давний ритуал, — говорит глава агентства исторических реконструкций. — Раньше его проводили не только на Масленицу. На нее как раз могли и запустить горящее колесо.

В сценарий Бакшевской масленицы каждый год вносятся изменения и дополнения, делающие его еще интереснее. Основывается действо на народных традициях — устроители изучают этнографические источники, участвуют в фольклорных экспедициях.

Параллельно проходят игры и забавы — можно залезть на столб за призом, «потолкаться» в «стенке на стенку», принять участие в боях мешками, ручейках, покачаться на качелях, посмотреть кукольный театр Петрушки.

— Более ранние упоминания о празднования широкой Масленицы можно встретить у иностранцев, которые приезжали в Москву во времена царствования Ивана Грозного, — рассказывает Алексей Овчаренко. — Они проводили параллели с тем же итальянским карнавалом, таким образом признавая масштаб события. Сильна была и традиция переодевания — ряженые были одним из главных участников гуляний. В ходе фестивалей и в постановках они часто выходят на сцену.

Каждый день Масленой недели имеет свое название. Но большое значение придается Прощеному воскресенью — дню, когда люди ходят друг к другу в гости и мирятся.

— С XVI–XVII веков известны такие истории, когда люди просили друг у друга прощения под конец празднования Масленицы, — говорит Алексей Овчаренко.

По его словам, важно донести такие традиции и до будущих дней. Именно желание попросить прощения, примириться с родными и близкими является одним из самых сильных и светлых ритуалов, характерных для древнего праздника.

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