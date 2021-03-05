Как выбрать тюльпаны на 8 Марта

Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

К Международному женскому дню в городских теплицах вырастили миллионы тюльпанов. Они уже начали поступать на цветочные прилавки. На что обратить внимание при выборе букета и что нужно сделать, чтобы цветы простояли дольше? Об этом рассказала эксперт по вопросам озеленения, заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ «Озеленение» Светлана Фитисова.

Как выбрать свежие тюльпаны

При покупке тюльпанов прежде всего нужно обратить внимание на их структуру — они должны быть упругими и жесткими. Это можно определить, слегка сжав цветы в ладони. Если они свежие, то будет слышен характерный хруст.

Белый налет на листьях — еще один показатель того, что цветы только что выросли. А вот вялые кончики лепестков — плохой признак. Лучше брать тюльпаны с закрытым бутоном, допускается даже неполная степень окрашивания. В воде такие цветы быстро раскроются и простоят гораздо дольше.

Также не стоит брать тюльпаны, если их бутоны перетянуты резинкой. Обычно это делается при транспортировке цветов из Голландии для сохранения товарного вида, но оценить свежесть таких тюльпанов будет сложнее.

Как хранить тюльпаны

Если тюльпаны были куплены заранее, то лучше всего хранить их в холодильнике. Подходящая температура — от +1 до +3 градусов. Сам букет нужно полностью упаковать в плотную бумагу, чтобы внутрь не проникал свет.

Так букет может простоять две-три недели, сохраняя свою первоначальную свежесть. Главное, чтобы все это время цветы находились в вертикальном положении, поскольку даже срезанные тюльпаны продолжают расти, а это значит, что бутоны могут изогнуться, стремясь вверх, если будут лежать.

Как ухаживать за букетом

Чтобы букет простоял в вазе больше трех-четырех дней, можно удалить лишние листья в нижней части стебля, так вода будет дольше оставаться свежей.

При этом менять воду желательно каждый день. Сама вода должна быть прохладной. В течение дня можно даже подкладывать на дно емкости кубики льда, чтобы понижать температуру.

Стебель у тюльпанов, стоящих в воде, может удлиниться, так как он продолжает расти, поэтому через несколько дней отросшие части лучше удалить, чтобы обновить срез.

Какие тюльпаны выращивают к 8 Марта

В теплицах ГБУ «Озеленение» выращивают сиреневые, желтые, малиновые, красные и белые тюльпаны. В этом году к празднику подготовили около пяти миллионов штук.

Луковицы высаживали в декабре и январе. К концу февраля бутоны уже сформировались и начали набирать цвет.

К срезке тюльпанов на предприятии приступили, когда цветы находились в фазе «молочной спелости», то есть в момент окрашивания бутонов. После срезки молодые цветы бережно упаковали в бумагу и отправили на продажу.

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