Жизненная энергия кроется в нас самих: вдохновляющая история 67-летней москвички накануне Международного женского дня

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Галина Олеговна Монастырева — активный участник городского клубного пространства «Мой социальный центр» в Преображенском районе. Она — лидер клуба «Йога в удовольствие», автор психологического вебинара и лидер онлайн-клуба «Здоровье своими руками». Галина Олеговна не перестает удивлять! 76-летняя москвичка поделилась, как ухаживать за собой и найти гармонию в отношениях с окружающими.

Самая большая награда — улыбки людей

История Галины Олеговны — пример того, как можно активно и насыщенно жить после выхода на пенсию. Важно найти себя и то, что приносит тебе удовольствие и вдохновение, уверена москвичка.

— В своей жизни я многое перепробовала: была и научным сотрудником, и заведующей отделом молодежной политики в юношеской библиотеке. Потом просто вела консультации как практический психолог — мне нравилось, когда люди от меня выходили улыбающимися. Это было самой большой наградой. Сейчас погружена в работу клуба «Йога в удовольствие», который мы создали в социальном центре Преображенского района. До пандемии проводила занятия для людей после 45, потом был перерыв из-за самоизоляции. Здорово, что все постепенно возвращается на круги своя, — рассказывает Галина Олеговна.

Москвичка признается: для нее йога — это один из совершенно уникальных методов, который позволяет человеку обрести гармонию с самим собой. Галина Олеговна начала заниматься йогой примерно в сорокалетнем возрасте.

— Это были 90-е годы: кризис в стране, кризис у сорокалетних родителей и еще кризис у детей-подростков. Йога меня вытащила, можно сказать. После занятий выходишь весь освеженный, получив массу заряда, — рассказывает она.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В просторном зале «Моего социального центра» йогой одновременно занимается от 10 до 13 человек. Многие москвичи после практики подходят к Галине Олеговне, интересуются, какие полезные привычки можно еще приобрести, помимо физической активности. Галина Олеговна предложила провести для всех авторский психологический мастер-класс «Сам себе Айболит», где рассказала о разных техниках, направленных на эмоциональную саморегуляцию в домашних условиях.

— Почему у нас плохое настроение, почему отношения не налаживаются? Чаще всего нам не хватает энергии — это первый звоночек. Тогда нужно заниматься ее восстановлением через разные упражнения, — говорит москвичка.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Магическое утро, ежедневный органайзер и отдых

Каждое утро Галина Олеговна начинает с того, что, лежа в кровати, делает небольшую гимнастику пробуждения. Например, можно одновременно поднять руки и ноги и попросту потрясти ими — так запускаются лимфатическая и кровеносная системы. Москвичка объясняет: как утро начнется, так и весь день пройдет. Важно без суеты проснуться, сделать гимнастику, привести себя в порядок, подойти к зеркалу и улыбнуться.

— С вечера я также планирую следующий день, расписываю это в блокноте. Это очень хорошо организует, но я к этому долго шла. Я такой человек: то за одно хватаюсь, то за другое. И, конечно, я что-то не успевала, из-за этого на себя злилась, осуждала себя, чего делать вообще никогда не надо. Также утром, если хорошая погода, я могу 40 минут провести на природе: лыжи, коньки, прогулка. И потом уже занимаюсь хозяйственными делами, а также деятельностью в «Моем социальном центре», — делится Галина Олеговна.

Вдохновение в жизни появляется, когда как раз возникает баланс между телом и умственной активностью, рассуждает женщина. Необходимо уважительно относиться к собственному организму, давать ему отдых и время на восстановление. И когда человек наполняется энергией, у него появляется желание встретиться с кем-либо, куда-то съездить, увидеть что-то новое и так далее.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Сила — в женственности

— Чтобы чувствовать себя женщиной, в первую очередь надо перестать себя упрекать в чем-то и ругать себя. Нужно понять, что каждая из нас неповторима. И лучше не сравнивать себя с кем-то. Когда мы себя с кем-то сравниваем, мы тратим очень много энергии. Нужно, наоборот, развивать свои качества: на отдельном листке выпишите все то доброе и позитивное, что вы о себе знаете и о вас говорят близкие люди, друзья. И всегда заглядывайте в этот список. Следующее, что работает для всех женщин, — это чувствовать, что иногда мы можем попросить о помощи других людей: мужа, сына, друзей. Важно понять, что на работе я могу быть руководителем, а дома я женщина. Наша сила — в женственности, в неповторимом повороте головы, в умении преподнести себя, улыбнуться, заметить что-то хорошее, сказать добрые слова. Иногда важно просто улыбнуться, несмотря на все наши трудности и стрессы, — говорит Галина Олеговна.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Недавно Галина Олеговна организовала в «Моем социальном центре» онлайн-встречи нового клуба «Здоровье своими руками». В свое время москвичка окончила курсы по кинезиологии. На своих занятиях она рассказывает об акупунктурных точках на теле и о том, как с помощью простых техник можно улучшить самочувствие и настроение. К первому онлайн-занятию уже присоединились 33 человека.

— Важно следить за своими мыслями и эмоциями, потому что негатив очень снижает иммунитет. Что касается секретов красоты, то, безусловно, стараюсь увлажнять и питать кожу лица. И следить за питанием: не ем жареное, копченое и маринованное, выбираю постное мясо. Но без крайностей! Тем не менее у меня всегда есть на столе сливочное масло, куриные яйца — эти продукты необходимы для питания нашего мозга, — поделилась москвичка.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Чтобы присоединиться к клубам Галины Олеговны, достаточно позвонить в МСЦ «Преображенское» по телефону 8 (495) 963-28-94. Сотрудники центра также с удовольствием проконсультируют вас, если вы хотите создать собственное объединение единомышленников. Ознакомиться с онлайн-программами других городских клубных пространств, узнать их номера телефонов и адреса можно на сайте департамента труда и социальной защиты населения на странице городских клубных пространств «Мой социальный центр».

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