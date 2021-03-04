«Скучать мне некогда»: вдохновляющая история 72-летней москвички накануне Международного женского дня

Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. И это правда. 72-летняя Ирина Николаевна Гатулина — активная участница разных тематических клубов городского клубного пространства «Мой социальный центр» в Щапово. Почти каждое мероприятие в МСЦ не обходится без Ирины Николаевны: она с легкостью находит общий язык с окружающими людьми, всегда готова прийти на помощь как посетителям, так и сотрудникам центра. Женщина увлекается фотографией и бисероплетением, в скором времени в пространстве «Мой социальный центр» пройдет выставка ее фоторабот. Рассказываем, как изменилась жизнь москвички после выхода на пенсию.

«Что дала природа — все мое»

По образованию Ирина Николаевна — мастер по пошиву верхней женской одежды. Много лет она проработала в ателье и на фабрике «Мосшвея». Ирина Николаевна с супругом вырастили шестерых детей. Но даже во время декретного отпуска женщина не оставляла любимую работу — шила по индивидуальным заказам. Перед самым выходом на пенсию ей удалось поработать в итальянской фирме: там научилась работать с верхней одеждой и кожаной тканью. Как мастер Ирина Николаевна может сшить все что угодно: платья, шляпки, повседневный трикотаж. Сейчас москвичка если и шьет, то для себя или для внуков. У Ирины Николаевны 12 внуков.

— Сплю в холодильнике! Шутка. Но вообще у меня постоянно открыта форточка, в комнатах всегда прохладно. Возможно, поэтому удается неплохо выглядеть в свои 72! Секретов никаких нет. Диеты никакой не соблюдаю, люблю съесть сало без хлеба. Что дала природа — все мое. В последнее время иногда дочь подкрашивает мне волосы. Еще завивку делаю, но очень редко, — говорит Ирина Николаевна.

После выхода на пенсию Ирина Николаевна нашла себя в других творческих направлениях — фотографии и бисероплетении. Изначально женщина с супругом долгое время посещали территориальный центр социального обслуживания в Серебряном Бору, где они и жили. Несколько лет назад они переехали в Щапово, поближе к детям. И здесь супруги сразу оказались в новом пространстве «Мой социальный центр».

— Когда впервые пришла в социальный центр, подумала: какая красота, простор! Мне сразу здесь все понравилось. Сейчас ждем, когда он снова откроется и будет работать в обычном режиме! Скучаем, так хочется общения. Людям, вышедшим на пенсию, очень важно общение. Чтобы вместе можно было собраться, чем-то интересным заняться, поделиться новостями, что-то обсудить, — говорит москвичка.

Бисер и фотография

Своими руками Ирина Николаевна делает необычные ожерелья, украшает бисером пасхальные яйца, мастерит новогодние игрушки и куколки. На лето пенсионерка уезжает на дачу в Калужскую область и… фотографирует. Любит ловить в объективе обычные моменты из жизни, снимать природу.

— В деревне у меня напротив дома есть небольшой пруд, там живут лягушки. Иногда, знаете, цветочек или какая-нибудь букашка там сидит. Думаю: ой, ты посиди, сбегаю за фотоаппаратом. И скорее снимаю. Дома букет сирени стоял, сфотографировала его. На следующий день смотрю снимок, там на листьях — небольшая гусеница. Люблю такие вот моменты. В социальном центре мне предложили сделать персональную фотовыставку! Уже все готово, ждем, пока снимут все ограничительные меры, — говорит пенсионерка.

Ирину Николаевну вдохновляет общение с молодежью, природа и близкие люди. Москвичка говорит, что благодаря «Моему социальному центру» люди старшего поколения могут вести активный образ жизни, оставаться современными. Например, на занятиях по цифровой грамотности можно научиться владеть планшетом и мобильным телефоном. А еще можно заниматься спортом, что очень важно для поддержания жизненного тонуса, и творчеством.

«Мои социальные центры» для людей старшего возраста становятся настоящей отдушиной.

— В социальный центр я приходила с сыном, с внуком. Я занималась физкультурой, а они играли в настольные игры. Сюда можно прийти большой компанией и отметить какую-то памятную для себя дату. Здесь современно и уютно, — рассказала Ирина Николаевна.

Оптимист по жизни

Из дома нужно всегда выходить с улыбкой, оставив все проблемы и жизненные неурядицы позади. Позитивное мышление притягивает такие же события и людей.

— Я — человек настроения. Летом в деревне могу проснуться часов в 5–6. И до завтрака уйти в огород, там копаться. А бывает так: вечером думаю, что завтра надо сделать то и то. А утром встала, посмотрела — ладно, в следующий раз. Но что касается режима дня, то стараюсь после обеда немного отдохнуть, плюс обязательная прогулка на свежем воздухе. А так — скучать некогда: дети, внуки, творчество, — говорит Ирина Николаевна.

Со своим супругом Ирина Николаевна прожила почти 50 лет. В прошлом году его не стало.

— Секрет семейного долголетия в том, что нужно ухаживать друг за другом, заботиться, доверять, иногда что-то прощать. Ведь нет идеальных людей, — говорит она.

Международный женский день Ирина Николаевна обычно проводит в семейном кругу. Когда собираются все дети и внуки за тортиком с чаем, общаются, обмениваются новостями. 8 Марта — еще один повод, чтобы провести день вместе с родными, уверена Ирина Николаевна.

В ближайших планах у москвички — персональная фотовыставка в социальном центре «Щапово». Тема выставки — природа, которая нас окружает. Для Ирины Николаевны это любимый парк в поселении Щапово и родные виды на даче.

— Мне очень важно чувствовать близость с землей. На даче выращиваю укроп, редиску, огурчики. Люблю цветы. Все это делаю для души, — говорит москвичка.

Ранее сообщалось, что фотовыставку «Не только мама» проведут в столичных парках в честь 8 Марта.

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