Цифровая экономика: концептуальные основы правового регулирования бизнеса в России

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Участники научного проекта Российского фонда фундаментальных исследований с участием профессоров Василия Андреевича Лаптева и Ольги Александровны Тарасенко опубликовали монографию в сфере цифровой экономики России (правовые аспекты).

Издание — настоящий проводник в новую эпоху экономики цифрового уровня, подробно рассматриваются функциональные и институционные особенности регулирования бизнеса с правовой точки зрения в современных условиях глобальной цифровизации. Проводится анализ позиции практики судов и доктрины, результаты исследований экономистов.

Пространство интернета является необходимой основой для того, чтобы субъекты хозяйствующего характера могли вести максимально успешную экономическую деятельность: производить всевозможные расчеты в безналичных вариантах, внедрять актуальные системы платежей, использовать важнейший реестр распределения, активно задействовать блокчейн технологии, применять электронные площадки торговли, использовать современные электронные деньги, вести деловую переписку во всемирной сети и использовать другие цифровые возможности. Необходимо оценивать все происходящее с правовой точки зрения, для обеспечения цифровой и экономической безопасности государства.

Василий Лаптев и Ольга Тарасенко нашли оптимальный баланс в вопросе регулирования на государственном уровне и саморегулировании. Все это дает возможность существенно повысить России необходимый рейтинг Doing Business, в основе которого лежит наиболее важный критерий, касаемый создания максимально благоприятных условий для того, чтобы вести бизнес. Правильно проводимая работа также даст возможность гарантировать максимально устойчивое с правовой точки зрения качественное регулирование пространства сети интернет, использования гражданского и промышленного интеллекта искусственного происхождения, актуальных блокчейн технологии в работе реестров распределения, криптографии объектов права цифрового характера и платежной системы всего государства.

Книга создана представителями Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА): профессоры кафедры предпринимательского и корпоративного права — Любовь Андреева, Инна Ершова, Василий Лаптев и Ольга Тарасенко, доцент Елена Трофимова; Института государства и права РАН: профессор, главный научный сотрудник Сергей Чуча и старший научный сотрудник Нина Соловяненко.

К участию в создании книги были также приглашены ведущие эксперты, практики и ученые в данной области.

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