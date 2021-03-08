Коллекция пластинок удивила внука артиста

Ксения Паласис, супруга Андрея Удалова, внука Андрея Миронова, рассматривает стенд с плакатами, на которых напечатаны цитаты артиста / Фото: Наталия Нечаева /Вечерняя Москва

В честь 80-летия со дня рождения советского актера театра и кино Андрея Миронова в зале «Тихонов» театра «Геликонопера» открылась камерная выставка «Гримерка Андрея Миронова».

Заходишь в зал и сразу ощущаешь незримое присутствие артиста: на стенах развешаны его фотографии, а из динамиков раздается голос актера, который декламирует отрывки из фильма ≪Фантазии Фарятьева≫, в котором он в 1979 году сыграл главную роль.

Куратор выставки Андрей Райкин советует двигаться по экспозиции по часовой стрелке, чтобы почти в хронологическом порядке проследить за всеми вехами жизни Андрея Миронова.

Первое, на что падает взгляд, — футбольный мяч с автографами, который лежит в сундуке, украшенном фотографиями.

— Он не принадлежал лично Миронову, это просто экспозиционный комплект, придуманный для выставки. Дети, увлекающиеся футболом, любят собирать на одном мяче автографы своих кумиров. И мы подумали, что и у Андрея Александровича мог быть такой, — рассказывает Андрей Райкин.

Только вместо автографов футболистов на нем подписи близких друзей родителей артиста и тех, на кого он хотел равняться, будучи ребенком: композитора Исаака Дунаевского, певцов Клавдии Шульженко и Леонида Утесова и многих других известных артистов.

— Он видел их на сцене и в жизни и многое от них впитал. Например, понимание, что профессия артиста требует трудолюбия и упорства, — говорит Андрей Райкин.

На экспозиции можно увидеть уникальные вещи, принадлежавшие Андрею Миронову. Например, грим артиста, коллекцию виниловых пластинок с джазом и даже письмо, которое написал ему актер Роберт Де Ниро.

Еще один ценный экспонат выставки — легендарный камзол Миронова из спектакля ≪Безумный день, или Женитьба Фигаро≫.

—Он сохранился в потрясающем состоянии, хотя его ни разу не реставрировали за те 20 лет, что шел спектакль. Этот костюм изготовил модельер Вячеслав Зайцев. Камзол хранился в архивах Бахрушинского музея и раньше не выставлялся, —отмечает куратор выставки.

В залах музея собралось много гостей. Посмотреть выставку пришел и внук великого советского артиста Андрей Удалов вместе со своей женой Ксенией.

—Очень интересная выставка. Я, честно, и не знал, что дедушка любил слушать пластинки, —поделился впечатлениями Андрей Удалов.

ДОСЬЕ

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в семье эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера. Окончил Театральное училище имени Щукина.

Более 25 лет служил в Театре сатиры, где сыграл культовых персонажей — Фигаро, Чацкого, Хлестакова, Дон Жуана.

Миронов ставил спектакли, снялся в фильмах «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля» и многих других. Удостоен звания «Народный артист РСФСР».

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