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Оранжевая нить стала символом объединения неравнодушных людей
Москвички Светлана Бунцева (слева) и Алена Авдеева говорят, что акция #Мывместе на ВДНХ ассоциируется у них со взаимопомощью и улыбками пожилых людей / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Оранжевая нить стала символом объединения неравнодушных людей

Юлия Зыкина

Общество

В минувшую пятницу состоялся флешмоб акции #МыВместе. Добровольцы, которые на протяжении года помогали всем нуждающимся во время пандемии, выстроились в единую цепь на площади Промышленности на ВДНХ, передавая друг другу огромный клубок оранжевой нити.

Годовщина со дня основания акции стала для волонтеров действительно важной датой подведения итогов и осмысления происходящего.

— Акция #МыВместе стартовала в марте прошлого года. За этот период порядка 186 тысяч волонтеров по всей России приняли в ней участие. В московском штабе за первый период мы реализовали около 33 тысяч заявок, и они по-прежнему продолжают поступать, — говорит куратор акции Кристина Селиверстова. — В рамках празднования года, как мы вместе, подготовили ряд мероприятий, в том числе и флешмоб.

Волонтеры и все желающие выстроились в круг и по очереди передавали оранжевый клубок, постепенно распутывая его. На каждом были жилетка, шапка и перчатки с символикой #МыВместе.

У многих здесь стоящих волонтеров эта акция связана с добротой, взаимопомощью, состраданием, единством, силой, любовью к ближнему и неравнодушием. К примеру, Анна Самсонинкова и Лариса Лебедева вступили в ряды добровольцев одними из первых. Они привыкли с самого детства помогать другим людям, поэтому и в период пандемии считали своим долгом разносить продукты тем, кто в этом особенно нуждался.

— Я также оплачивала коммунальные услуги тем, кто находился на самоизоляции, кому-то помогала с уборкой, — делится Лариса Лебедева.

А вот Наталья Карасева к акции присоединилась недавно — перед Новым годом.

— Для многих длительные праздники — это как мини-отпуск. А вот тем, кто старше 65, пришлось сложно. Им по-прежнему необходимо было оставаться дома. У меня родителям под 80, и я понимала их проблемы. Поэтому и пошла добровольцем. Сейчас по-прежнему два раза в неделю выхожу по заявкам, — говорит она.

Организаторы проекта признаются, что таких разных помощников ранее у них не было: москвичи разнообразных профессий, возрастов и интересов с большой радостью помогали всем нуждающимся.

— Я занимаюсь джиу-джитсу. И когда в марте приостановили тренировки, нужно было куда-то деть энергию. Решила ее направить на благое дело и присоединилась к акции, — говорит Елена Косарева.

По завершении флешмоба каждому досталась оранжевая нитка, которую волонтеры повязали себе на запястья. Она теперь им будет напоминать о том нелегком периоде, пик которого удалось преодолеть благодаря добрым делам и поступкам. При этом марафон взаимопомощи продолжает свою работу.

СПРАВКА

Добровольцы акции #МыВместе помогают не только пожилым и маломобильным людям, но и медикам, сотрудникам социальных учреждений и другим нуждающимся.

Для того чтобы присоединиться к движению, можно отправить заявку на сайте или прийти в ресурсный центр «Мосволонтер». Первый делом добровольцы проходят дистанционное обучение, а затем очный инструктаж по технике безопасности. Только после этого волонтер может помогать всем нуждающимся.

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