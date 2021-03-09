«Хайпожор»: священник счел гуманным приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

120 часов общественных работ для подростка, прикурившего от свечи в храме, является гуманным наказанием. Так считает клирик храма Святителя Николая, кандидат исторических наук, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Филипп (Ильяшенко).

Ранее СМИ сообщили, что в Чите подростку, прикурившему от свечи в кафедральном соборе и разместившему в социальных сетях соответствующее видео, назначили обязательные работы.

Комментируя сам инцидент, священник заметил, что «есть шутки, а есть святотатства». По мнению батюшки, надо четко понимать, что «шутка» может быть настолько неудачной, что вызовет у окружающих крайне негативную реакцию, вплоть до физического воздействия.

— Мы можем наблюдать, что хайпожоры выбирают для провокаций именно христианские храмы, хотя в Москве много зданий для собраний и совместных молитв еще двух мировых конфессий. Провокаторы понимают, что в силу своих традиций и убеждений последователи одной из этих религий добьются для оскорбившего их национальные верования серьезного срока, а другие в гневе могут покалечить на месте, — сказал клирик.

Отец Филипп напомнил, что Русская православная церковь проповедует милосердие. В случае скандала в Чите речь идет о святотатстве, констатировал собеседник «ВМ». Он заметил, что в такой ситуации можно говорить «о дурном воспитании молодого человека или о том, что он не понимал, что делает». В действительности же в храм пришел тот, кто осознанно совершил кощунство. Он отдавал себе отчет в том, что делает, уверен священник.

— Он шел за хайпом. Хайпожоры придумывают, как привлечь внимание: кто-то приколачивает свои гениталии к Красной площади, кто-то святотатствует. Это какое-то больное состояние, хотя эти люди вменяемы. В первом случае так называемый художник ведет себя безобразно, но наносит вред самому себе. В Чите человек пошел в храм, чтобы снискать славу площадных барышень, не думая о том, что их оскорбительный перформанс закончился тюремным сроком. Он мог добиться того же, но суд отнесся к правонарушителю гуманно, — считает отец Филипп.

Священник добавил, что с девяностых годов «в наших школах уничтожали воспитание». То, чему учили при СССР, по его словам, было разрушено, а нового не создали. По мнению отца Филиппа, только сейчас мы стали пытаться давать подрастающему поколению воспитание вновь, вспомнили «даже про трудовое воспитание, а труд очень благотворен».

Ильяшенко заметил, что судебная система в первый раз должна поступать именно так, снисходительно. Приговор к общественно-полезным работам, по его мнению, поможет молодому человеку осознать, что он был не прав.

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