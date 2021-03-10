Каждый должен делать то, что умеет

Фото: Ольга Крупень

«Будущее российского здравоохранения — государственно-частное партнерство», — заявила еще в 2013 году на тот момент министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече сотрудников Минздрава с журналистами информационного агентства РИА Новости. Она отметила, что уже развиваются некоторые направления такого партнерства — в частности, аутсорсинг. По мнению экс-министра, лечебным учреждениям нет необходимости содержать собственную прачечную или столовую. Существенно дешевле и на гораздо более высоком уровне подобные функции могут выполнять сервисные организации, занимающиеся этим профессионально. Тогда же представители министерства здравоохранения подчеркнули, что приветствуют передачу организации питания в больницах специализированным компаниям, если питание будет качественным и соответствующим принятым нормам по калорийности и составу.

Суть аутсорсинга больничного питания заключается в передаче непрофильных функций сторонней организации, располагающей необходимыми для этого ресурсами. Технические возможности и наличие высококвалифицированного персонала являются важнейшей причиной, по которой руководители медицинских учреждений обращаются к профильным организациям для передачи в аутсорсинг услуг больничного питания. Другой причиной является стремление к повышению уровня эффективности и снижению затрат на неосновной вид деятельности — организацию работы пищеблоков. Кроме того, при передаче организации питания специализированной компании лечебное учреждение будет требовать за деньги, которые платит этим организациям, качественной еды для пациентов.

Фото: Ольга Крупень

Услугами таких организаций уже пользуется значительное число российских лечебных учреждений, поскольку это выгодно и обходится медицинским учреждениям дешевле содержания собственного пищеблока. А с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм этот процесс проще контролировать.

Описанное партнерство выгодно и для медицинских учреждений, и для операторов питания. Для больниц это может быть выгодно потому, что пищеблоки морально и технически устаревают, требуют проведения капитальных ремонтов и переоснащения. Для главного врача — это лишние заботы.К тому же нужно постоянно контролировать поставщиков продуктов. А в ситуации, когда едой для пациентов занимается сторонняя организация, ответственные сотрудники медицинских учреждений становятся независимыми экспертами, защищают интересы больницы и пациентов. В результате качество питания нередко улучшается.

Больничная еда — неотъемлемая часть лечения. Оно должно удовлетворять трем принципам: быть качественным, достаточным и вписываться в лечебный процесс. Так происходит в европейских странах и США, где клиники давно передают организацию питания на аутсорсинг. Это выгодно и позволяет не отвлекаться от лечебной деятельности.

Например, сотрудниками одной из ведущих компаний в сфере социального питания — АВК — была разработана новая технология производства: система «индивидуального лечебного рациона», которая значительно упрощает процесс получения свежей, здоровой пищи пациентами. Приготовление здоровых рационов происходит на комбинате питания (ПЛК — производственно-логистический комбинат), работа которого четко отлажена. Его сотрудники осуществляют все процессы строго в соответствии с нормами СанПиН и согласно технологическим картам. Фасуются блюда по современным технологиям — в модифицированной газовой среде. Это самый современный способ сохранения свежести продуктов питания без использования консервантов. Продукты дольше остаются свежими благодаря смеси атмосферных газов с низким содержанием кислорода. Такая упаковка препятствует размножению микроорганизмов, сохраняет аппетитный внешний вид и вкусовые качества блюда. Расфасованные блюда распределяются и развозятся по медицинским учреждениям.

Организация питания с помощью индивидуальных рационов позволяет не задействовать пищеблоки. Компания самостоятельно дооснащает больницу необходимым оборудованием: холодильными установками и пароконвектоматами. Еда подается свежей и горячей — перед тем, как пациент получит свой рацион, его предварительно разогревают до приемлемой температуры. Так у пациентов на столах появляются свежие и горячие блюда.

Фото: Ольга Крупень

Система «индивидуального лечебного рациона» — настоящая находка для медицинских учреждений. Она выводит на новый уровень обслуживание и гигиену больничного питания, позволяет значительно повысить качество пищи для пациентов. Кроме того, это значительно сокращает временные и трудозатраты сотрудников больниц на организацию питания. Свою состоятельность такие рационы питания доказали в условиях пандемии, когда нагрузка на лечебные учреждения была невероятная.

«До этого опыта работы с такими рационами у нас не было. И, как это ни парадоксально, коронавирусная инфекция, вот эта пандемия, подтолкнула к развитию новых технологий. В том числе и в сфере готового питания. И, я думаю, когда закончится эта пандемия, мы продолжим в том же объеме работать с готовым питанием. Даже, возможно, в несколько большем объеме. Много факторов, много полезного и экономически выгодного для лечебных учреждений», — отметил в интервью «Медицинской газете» главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им. Л. А. Ворохобова» Андрей Сергеевич Шкода.