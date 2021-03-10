Каждый должен делать то, что умеет
«Будущее российского здравоохранения — государственно-частное партнерство», — заявила еще в 2013 году на тот момент министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече сотрудников Минздрава с журналистами информационного агентства РИА Новости. Она отметила, что уже развиваются некоторые направления такого партнерства — в частности, аутсорсинг. По мнению экс-министра, лечебным учреждениям нет необходимости содержать собственную прачечную или столовую. Существенно дешевле и на гораздо более высоком уровне подобные функции могут выполнять сервисные организации, занимающиеся этим профессионально. Тогда же представители министерства здравоохранения подчеркнули, что приветствуют передачу организации питания в больницах специализированным компаниям, если питание будет качественным и соответствующим принятым нормам по калорийности и составу.
Суть аутсорсинга больничного питания заключается в передаче непрофильных функций сторонней организации, располагающей необходимыми для этого ресурсами. Технические возможности и наличие высококвалифицированного персонала являются важнейшей причиной, по которой руководители медицинских учреждений обращаются к профильным организациям для передачи в аутсорсинг услуг больничного питания. Другой причиной является стремление к повышению уровня эффективности и снижению затрат на неосновной вид деятельности — организацию работы пищеблоков. Кроме того, при передаче организации питания специализированной компании лечебное учреждение будет требовать за деньги, которые платит этим организациям, качественной еды для пациентов.
Услугами таких организаций уже пользуется значительное число российских лечебных учреждений, поскольку это выгодно и обходится медицинским учреждениям дешевле содержания собственного пищеблока. А с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм этот процесс проще контролировать.
Описанное партнерство выгодно и для медицинских учреждений, и для операторов питания. Для больниц это может быть выгодно потому, что пищеблоки морально и технически устаревают, требуют проведения капитальных ремонтов и переоснащения. Для главного врача — это лишние заботы.К тому же нужно постоянно контролировать поставщиков продуктов. А в ситуации, когда едой для пациентов занимается сторонняя организация, ответственные сотрудники медицинских учреждений становятся независимыми экспертами, защищают интересы больницы и пациентов. В результате качество питания нередко улучшается.
Больничная еда — неотъемлемая часть лечения. Оно должно удовлетворять трем принципам: быть качественным, достаточным и вписываться в лечебный процесс. Так происходит в европейских странах и США, где клиники давно передают организацию питания на аутсорсинг. Это выгодно и позволяет не отвлекаться от лечебной деятельности.
Например, сотрудниками одной из ведущих компаний в сфере социального питания — АВК — была разработана новая технология производства: система «индивидуального лечебного рациона», которая значительно упрощает процесс получения свежей, здоровой пищи пациентами. Приготовление здоровых рационов происходит на комбинате питания (ПЛК — производственно-логистический комбинат), работа которого четко отлажена. Его сотрудники осуществляют все процессы строго в соответствии с нормами СанПиН и согласно технологическим картам. Фасуются блюда по современным технологиям — в модифицированной газовой среде. Это самый современный способ сохранения свежести продуктов питания без использования консервантов. Продукты дольше остаются свежими благодаря смеси атмосферных газов с низким содержанием кислорода. Такая упаковка препятствует размножению микроорганизмов, сохраняет аппетитный внешний вид и вкусовые качества блюда. Расфасованные блюда распределяются и развозятся по медицинским учреждениям.
Организация питания с помощью индивидуальных рационов позволяет не задействовать пищеблоки. Компания самостоятельно дооснащает больницу необходимым оборудованием: холодильными установками и пароконвектоматами. Еда подается свежей и горячей — перед тем, как пациент получит свой рацион, его предварительно разогревают до приемлемой температуры. Так у пациентов на столах появляются свежие и горячие блюда.
Система «индивидуального лечебного рациона» — настоящая находка для медицинских учреждений. Она выводит на новый уровень обслуживание и гигиену больничного питания, позволяет значительно повысить качество пищи для пациентов. Кроме того, это значительно сокращает временные и трудозатраты сотрудников больниц на организацию питания. Свою состоятельность такие рационы питания доказали в условиях пандемии, когда нагрузка на лечебные учреждения была невероятная.
«До этого опыта работы с такими рационами у нас не было. И, как это ни парадоксально, коронавирусная инфекция, вот эта пандемия, подтолкнула к развитию новых технологий. В том числе и в сфере готового питания. И, я думаю, когда закончится эта пандемия, мы продолжим в том же объеме работать с готовым питанием. Даже, возможно, в несколько большем объеме. Много факторов, много полезного и экономически выгодного для лечебных учреждений», — отметил в интервью «Медицинской газете» главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им. Л. А. Ворохобова» Андрей Сергеевич Шкода.