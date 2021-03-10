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Своя земля всегда прокормит: как пандемия повлияла на производительность фермеров
Андрей Бурков распродал почти всех своих уток и кур еще перед Новым годом. Теперь фермер выращивает новое поколение птиц. Его рабочий день начинается до рассвета. Первым делом нужно проследить, чтобы все животные были накормлены / Фото: Наталья Феоктистова /Вечерняя Москва

Своя земля всегда прокормит: как пандемия повлияла на производительность фермеров

Никита Миронов  

Дарья Завгородняя

Общество

Росптицесоюз рекомендовал птицеводам делать упор на дешевую продукцию. 19 марта, в среду, корреспонденты «Вечерней Москвы» узнали у фермеров столицы, как обстоят дела в аграрной сфере.

Стабильная весенняя погода в столице еще не установилась — вовсю хозяйничают зимние морозы. Однако местные фермеры уже готовятся к новому сезону.

Спрос на натуральные продукты за период пандемии коронавируса у столичных производителей, несмотря на все пессимистичные прогнозы, только вырос. В числе таких фермеров — Татьяна Александрова из деревни Косовка. И это даже несмотря на завышенные цены — например, десяток яиц у нее стоит 150 руб лей против средних по столице 75. Фермер считает, что на руку ей сыграла, как ни странно, именно пандемия: задумавшись о своем здоровье, люди обратили внимание на натуральные продукты.

Сыровар-аффинер Олеся Шевчук в период пандемии тоже не пострадала.

— За год до этой беды у меня была открыта онлайн-школа по сыроварению, и когда пришел ковид, она «выстрелила», — говорит девушка. — Это помогло содержать сотрудников, платить аренду.

«Сарафанное радио» сделало хорошую рекламу Олесе: постоянные клиенты и их знакомые заказывали большие партии сыра, на недели вперед. Появились интернет-магазин и доставка. Однако в этому году доставку закрыли: оказалась нерентабельной.

— Мы теперь работаем только на крупные поставки, это выгоднее, — объясняет корреспонденту «ВМ» Олеся.

Алексею Буркову из деревни Анкудиново затянувшаяся зима оказалась только на руку: есть время привезти на свой участок все необходимое до прихода весенней распутицы.

— В апреле, например, уже не смогу — трактора застрянут, — пояснил Бурков.

За зиму в его хозяйстве прибавилось коз, коров и птицы. Взрослых уток, правда, почти не осталось — всех разобрали еще перед Новым годом. Сейчас фермер выращивает новое пополнение цыплят и утят. Поднимется ли цена на птицу, Алексей пока сказать не может.

— Курица не требует почти никаких издержек, кроме корма. Если зерно подорожает, например на 50 процентов, тотчас подорожает и птица, в полтора раза минимум, — пояснил фермер.

Главную ставку Алексей делает не на мясо, а на молочную продукцию, например свежие сыры, и на новые торговые позиции — за зиму в магазинчике при ферме расширился ассортимент. На вопрос, сильно ли пришлось поднять цены, Бурков пожимает плечами: — Молоко у нас — чуть более ста рублей за литр, масло — 165 рублей за 200 граммов, сыры от 600 до 2100 рублей за кило. Некоторые товары обойдутся покупателю даже подешевле, чем «фабричное».

Все опрошенные фермеры пока не строят планов на расширение: ждут прояснения ситуации с пандемией.

По словам заместителя председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в Агропромышленном комплексе Марины Петровой, город делает все, чтобы фермеры не остались без покупателей, а москвичи — без натуральных продуктов.

— Предлагаются бесплатные места на ярмарках выходного дня, организуются профильные фестивали. Ежегодно на ВДНХ проходят сельскохозяйственные ярмарки, — отметила Петрова. — Власти отслеживают доступность продуктов. В столице представлено максимальное разнообразие продовольственных магазинов: от жестких дискаунтеров до премиальных форматов, от небольших рынков и сезонных торговых точек до профильных оптовых рынков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По прогнозам Департамента торговли и услуг, в 2021 году столица потребит 1060 тысяч тонн мясной и 2805 тысяч тонн молочной продукции, 1187 тысяч тонн овощей и бахчевых, 725 тысяч тонн картофеля, 724 тысячи тонн фруктов и ягод. Ожидаемое потребление рыбной продукции —394 тысячи тонн, хлеба — 947 тысяч тонн, а также 300 тысяч тонн крупы. За год москвичи съедят 2909 миллионов яиц.

ЦИТАТА

Сергей Лахтюхов, генеральный директор национального союза птицеводов:

— Предприятия рассчитывают компенсировать убытки от сдерживания цен с помощью мер господдержки. Должны окончательно сработать принятые правительством меры.

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