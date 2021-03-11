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«А перед войной играл баян...»: ветеран Василий Кадов о фронте и мирной жизни
Василий Кадов в 95 лет не теряет оптимизма / Фото: Александр Кудрявцев /Вечерняя Москва

«А перед войной играл баян...»: ветеран Василий Кадов о фронте и мирной жизни

Александр Кудрявцев

Общество

В преддверии столетия «Вечерней Москвы» и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы запускаем цикл публикаций, в которых столичные ветераны — практически ровесники нашей газеты — будут рассказывать о своем боевом пути и говорить о современной столице. Первым нашим гостем стал участник войны, пехотинец Василий Кадов.

Внезапные мартовские морозы Василий Иванович пережидает дома. Он живет в ТиНАО, и недавно при помощи администрации поселения Кленовское в его квартире отремонтировали балкон. Теперь ветеран частенько выходит на него, чтобы посмотреть на улицу, приглядеться к прохожим.

Особенно радуют глаз юные кадеты, которые каждый день идут в школу № 2073 мимо его дома.

— В прошлом году я побывал на открытии кадетского класса еще и в детском саду, — рассказывает Василий Кадов. — Так отрадно было видеть ребятишек. Это, конечно, дети из самой старшей группы. Они уже кое-что понимают.

Василий Иванович старается участвовать в общественной работе и общаться с молодежью. И это в его солидные 95 лет. Юбилей ветеран отметил в феврале 2021 года. В гости приехали оба сына со своими семьями. Праздник растянулся аж на два дня. С поздравлениями приходили сотрудники администрации поселения, представители Совета ветеранов. Коллектив местной школы также не обошел Василия Кадова вниманием и вручил ему подарки.

— Раньше я бы внучат повел на лыжах бегать. Но возраст уже не тот, хотя я каждый день делаю зарядку. А теперь ребятам играю песни на баяне. Люблю музыку, и с инструментом этим у меня связаны особые воспоминания, — поделился Василий Иванович.

Без страха в глазах

Играть на баяне ветерана научили двоюродные братья. Было это как раз перед отправкой на фронт. Те дни остались в памяти Василия Кадова, как последние ноты мирной жизни. Он до сих пор помнит, когда впервые услышал это страшное слово — война.

— Было солнечно. Мы с ребятами пасли лошадей в поле — я жил в Тульской области, — вспоминает Василий Кадов. — Приехал кто-то из местных на грузовике и прокричал: «Началась война!» Сам он услышал сообщение по радио. Мы еще не понимали, что нас ждет и насколько это страшно, но все ощутили тревогу. Сразу повели лошадей домой.

Тогда ему было 15 лет — слишком молод для мобилизации. Призвали Кадова в 1943 году. Сначала направили на обучение в воинскую часть под Муромом.

Ветеран вспоминает, что ни в его глазах, ни в глазах сверстников страха не было. Только желание победить и выжить, чтобы вернуться домой.

Обучение проходило тяжело. Солдатам не хватало пищи: все ресурсы были пущены на поддержание фронта. Даже автомобилей для доставки курсантов до стрельбища не было.

— Только в одну сторону нужно было добираться десять километров. Сначала туда шли. Вечером обратно в часть. Некоторые ребята просто не выдерживали нагрузок. Мы несли их на себе. Но, как говорят, тяжело в учении, легко в бою, — рассказал Василий Кадов.

Ранят или убьют

На фронт Василий Кадов попал в 1944 году. Ему довелось поучаствовать во Львовско-Сандомирской и в Висло-Одерской операциях. Служил в пехоте. Военные дни запомнились ему особым чувством. Ощущением неизбежности. Все знали, что в бою большинство пехотинцев либо ранят, либо убивают. Но это не могло сломить боевой дух. Все только и говорили о том, как идти вперед. На Запад, наступать.

— В 1945 году меня ранили. Мы тогда освобождали польский город Катовицы. Пуля попала в грудь, недалеко от сердца. Мне повезло, она прошла навылет. Такая вот солдатская удача. Меня будто кувалдой ударили, и я сразу потерял сознание. Очнулся уже в польском госпитале. Товарищи спасли, — поделился Василий Иванович.

Несколько раз солдата перемещали из одного госпиталя в другой. День Победы он встретил тоже на больничной койке, в украинском городе Ромны. Местные жители тогда пришли в больницу с подарками и цветами. Устроили большой праздник. Впервые советские солдаты могли по-настоящему беззаботно порадоваться и посмеяться.

Дядя Вася

После войны Василий Кадов вернулся на родину. Сначала он трудился в поте лица в колхозе. После на заседании сельсовета ему предложили возглавить библиотеку, которую только что создали в здании старой церкви. Кадов сам занимался ее наполнением. На этой должности он проработал без малого 15 лет. После библиотеку решили закрыть и вернуть храму его прежнее назначение. Ветеран часто вспоминает те годы. Больше всего ему нравилось работать с юными читателями.

— Я всегда спрашивал у детей, что они запомнили из книг, что им понравилось, а что нет. Попадались те, кто возьмет произведение, но не прочтет. И я своими расспросами дисциплинировал их. Не хотелось им краснеть перед дядей Васей, — рассказал Василий Кадов.

ДОСЬЕ

Василий Кадов родился 5 февраля 1926 года в селе Новоселки Тульской области. В 1943 году призван на фронт Кимовским военкоматом. Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 59-й армии, младший сержант. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За Победу над Германией» и «За отвагу». Получил среднее специальное образование по профессии агроном.

До 1971 года работал в совхозе, руководил библиотекой. В 1971 году переехал в село Кленово. Работал до пенсии заместителем директора совхоза «Кленово-Чегодаево» по снабжению и сбыту, секретарем партбюро хозяйства. Награжден медалью «Ветеран труда». Член совета ветеранов поселения Кленовское. Вдовец, двое детей, три внука.

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