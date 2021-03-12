Орский маньяк в Москве? Как примерный семьянин стал одним из самых разыскиваемых преступников мира

Фото: moscow-live.ru

Москва присоединилась к числу российских регионов, где ищут опасного преступника Валерия Андреева по кличке Орский маньяк. Ориентировки с его фотографиями разослали в столичные отделения полиции. Овальное лицо, прямой нос, тонкие губы и черные с проседью волосы — под описание Андреева, которого ловят уже 9 лет, подходят тысячи людей. Похожих на него мужчин постоянно замечают в разных уголках страны. 11 марта новость о поиске маньяка всколыхнула столичные СМИ. О том, как оренбургский маньяк вошел в десятку самых опасных людей страны и заинтересовал Интерпол, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Telegram / Москва с огоньком

Дорога в один конец

В начале нулевых в Оренбургской области стали пропадать девушки. Последний раз их чаще всего видели на трассе: одни стояли на остановке, другие ловили попутку, иные просто шли вдоль дороги. А через некоторое время в лесах недалеко от трасс стали находить изуродованные трупы со следами изнасилования.

Спустя несколько лет силовики связали эти убийства в серию и передали уголовные дела в областное управление СКР. Изучив детали, следователи предположили, что маньяк — дальнобойщик. Правда, свидетелей или доказательств не было.

В 2012 году под Орском пропала Ольга Журавлева. На момент исчезновения ей было 18 лет. Дело зашло бы в тупик, если бы не случайный свидетель, который видел, как девушка садилась в белый внедорожник SsangYong. И снова удача: в городе таких машин было всего две. Детализация звонков показала, что телефон одного из владельцев авто был там же, где последний раз видели девушку.

Фото: Youtube

Мобильный номер принадлежал 55-летнему дальнобойщику Валерию Андрееву. В тот же день водителя вызвали на допрос. Валерий все отрицал, доказательной базы не было, и следователям пришлось его отпустить. Да и что можно взять с примерного семьянина с безупречной биографией, который воспитывал двоих детей?! За всю жизнь он получил всего несколько штрафов за превышение скорости, а на работе и в окружении к нему никогда претензий не возникало. Проверить машину следователи решили спустя несколько дней. На заднем сиденье внедорожника они обнаружили следы замытой крови, а коллеги Валерия вспомнили, что не раз находили женские вещи в служебных машинах. Мужчину хотели допросить еще раз, но было поздно — он исчез.

«Добродушный» старик

Фото: Youtube

История с без вести пропавшей Ольгой и последующее исчезновение Андреева очень быстро переросли в дело федерального масштаба. В середине 2012 года девушку даже искали экстрасенсы, но все тщетно. Ее останки случайно обнаружил рабочий на трассе Оренбург — Челябинск.

На тот момент водителя белого внедорожника уже нарекли Орским маньяком и заочно обвинили в восьми убийствах, объявив в федеральный розыск. Следователи не исключают, что на счету Андреева могут быть десятки жертв — пропавших без вести в этом регионе слишком много.

Валерий, по данным следователей, выбирал своих жертв вблизи трасс Оренбург — Челябинск и Самара — Оренбург. Незаурядная внешность, возраст и умение общаться помогали маньяку без особого труда заманить к себе жертву. Девушки садились в машину «добродушного» мужчины, не подозревая, что уже не вернутся домой.

Фото: мвд.рф

В десятке самых опасных

Дело росло, вопросов становилось все больше, а ответов по-прежнему не было. В конце 2019-го Андреева объявили в международный розыск. В списке Интерпола мужчина из Орска занял первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. За информацию о нем губернатор Оренбургской области обещает 500 тысяч рублей, а МВД России — миллион.

Фото: interpol.int

Орский маньяк до сих пор периодически «всплывает» в разных уголках России: Самаре, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Челябинске. Возможно, что мужчина до сих пор жив и ходит среди нас, затерявшись в огромном мегаполисе.

Впрочем, ориентировка на Андреева, несмотря на давность, остается прежней: «Рост — 173 см, возраст — 61 год. Лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос темный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие. На верхней челюсти спереди слева и справа с 1-го по 4-й зуб имелись коронки желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5-го по 7-й зуб имелись коронки из желтого металла. На животе имеется шрам после операции (удаление язвы)».

Фото: 24.мвд.рф

Читайте также: Скопинский маньяк Виктор Мохов попытался оправдать свое преступление