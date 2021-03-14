Прощеное воскресенье: столичный психолог рассказала о природе обиды

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В русской православной традиции есть обычай раз в год, перед началом Великого поста, в последний день масленичной недели просить друг у друга прощения. Многие из нас в этот день начинают получать сообщения с просьбами о прощении, а также красочные открытки с подобным содержанием. У некоторых это вызывает недоумение, кто-то из вежливости отвечает на послания. Что это за традиция, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Анна Порозкова.

Из истории

Как любая народная традиция, эта имеет свое очень глубокое обоснование и смысл. Стоить вспомнить, откуда она пошла. Появился чин Прощения (именно так правильно он называется в церковном укладе) более 1,5 тысячи лет назад у египетских монахов. На время Великого поста они расходились для отшельнической жизни в пустыне, чтобы никто не помешал им общаться с Богом и совершать свои духовные подвиги. Каждый из них понимал, что этот день, когда они прощаются друг с другом, может быть для них последним, они больше не встретятся никогда. Пустыня очень недружелюбна, в ее жестких условиях выживали не все. Поэтому они просили прощения у всех за все свои грехи, как перед смертью, чтобы не отойти в иной мир с грузом обид — своих и чужих. Согласно церковной догматике, обида считается тяжелой эмоцией, не дающей соединиться с Богом, поэтому важно быть примиренным с собой и другими. Тогда это была жизненная необходимость, т. к. высший смысл духовной жизни — спасти свою душу и войти в райскую обитель, получив полное прощение своих грехов от Бога.

По мере распространения христианской традиции эта практика пришла и к людям, живущим в обычном мире. Она связана главным образом с заповедями Иисуса Христа о прощении ближних, их прегрешений, хранении мира и любви. Люди получили не просто дополнительное напоминание о том, что нужно учиться прощать, но и практический инструмент для осуществления этого.

Прощение — это освобождение прежде всего себя, а не снисхождение к тому, кто нас обидел. В православной традиции есть исповедь, на которой человек может открыть свою душу и признать как свои неправедные действия, так и негативные эмоции в отношении другого человека и получить освобождение от них, примирение с собой и другими. Мы таким образом убираем из собственной психики те напряжения, негативные программы, которые позже могут привести нас к психосоматическим заболеваниям. Гнев, обида — одни из самых разрушающих эмоций.

Эмоции и психосоматические расстройства

Ученые из Стэндфордского университета провели исследования, в результате которых выяснили, что у 90 процентов людей из группы, которые смогли полностью простить обиду, ушли головные и неврологические боли, которые не поддавались обычному лечению. В народном фольклоре даже есть такие выражения: «Обида разъедает душу»; «Гнев душит»; «Гнев (обида) глаза застит».

Наши предки тонко подметили все последствия подобных переживаний. Через призму обиды мы видим человека совершенно искаженно: мы больше с ним не можем общаться нормально, ожидаем от него раскаяния или, наоборот, желаем отомстить ему, иногда и во вред себе. Сколько трагедий произошло на почве обиды, когда человек, желающий восстановить справедливость, создает ситуацию намного страшнее той, из-за которой все началось. Наносятся взаимные раны, настолько глубокие, что примирение зачастую после этого невозможно.

Обида — это не просто чувство, это целая гамма чувств, специфичное психофизиологическое и душевноe cостояние, отличающееся уcтойчивостью и длительностью. В момент обиды мы чувствуем острую несправедливость и жалость по отношению к себе. И здесь важно, какой способ реакции мы выбираем.

Открытая конфронтация. Мы сразу же высказываем обидчику все, что по этому поводу думаем. Способы выражения зависят от интеллекта, психологического состояния обиженного. В любом случае, даже если вопрос обиды не будет снят сразу, он будет прояснен, станет отреагировано эмоциональное напряжение и агрессия. Данная реакция характерна для взрослого человека, который столкнулся со случаем недостойного отношения к себе либо с неоправданными надеждами.

Пассивная агрессия. Здесь подключается саботаж просьб обидевшего, распространение сплетен и слухов относительно него, делание откровенных гадостей за спиной, манипуляции чувством вины и т. п. Обиженный в данном случае не может выйти на открытую конфронтацию и создает множество неудобств в общении с так называемым обидчиком. Причем последний может совершенно чистосердечно не понимать, почему к нему так резко изменилось отношение, ведь прямой обратной связи относительно своего «проступка» он не получал. Это, скорее, инфантильная реакция «внутреннего ребенка», который почувствовал себя недолюбленным, непонятым, обделенным чем-либо. Необязательно, что другой человек при этом пытался специально сделать что-то нехорошее. Просто зачастую наше эго чувствует себя незащищенным и начинает выдавать реакции защиты. Если у человека ярко выражен эгоизм, то он будет часто манипулировать другими через обиду.

Современная психология говорит о том, что мы общаемся друг с другом через проекции, т. е. некоторые ожидания и представления о другом человеке. Если наше видение не совпадает с реальностью, то происходит напряжение и обида. «Он не соответствует моим ожиданиям», — зачастую слышим мы при разводе двух супругов в загсе. И здесь задача психолога — помочь людям максимально избавиться от проекций, начать видеть реальность такой, какая она есть. Только тогда можно будет осознанно делать выбор между способами реагирования на различные ситуации.

Есть еще большая категория обид, с которыми труднее всего расстаться. Это обида на себя, непрощение за какой-то проступок, опрометчивое действие. Вся сложность состоит в том, что вы здесь являетесь пострадавшей стороной, т. е. уже получили ущерб и долю негативных эмоций. Но этого показалось вам мало, и вместо конструктивного разбора ситуации и поиска решения вы начинаете добивать себя тем, что уже невозможно обратить вспять, поскольку факт уже случился. Бесконечное самобичевание приводит к тяжелым психосоматическим заболеваниям. Нужно помнить, что даже преступника казнят один раз за его злодеяния, а некоторые люди ежедневно собственноручно казнят самих себя.

Как справиться с обидой

А если ты не можешь простить другого человека? Если действительно с тобой поступили скверно? Обида — это сигнал того, что в общении что-то происходит не так, игнорировать этот факт нельзя. Справляться с негативной ситуацией пассивностью неэффективно. Советы о том, что необходимо стерпеть, улучшают ее на некоторое время. Когда мы терпим насилие, оно повторяется; когда позволяем грубо с собой разговаривать, то это входит в привычку; если стараемся не замечать предательства, то рискуем попасть в тяжелую ситуацию. Необходимо тренировать навыки эффективного поведения, растить внутреннюю устойчивость, чтобы спокойно противостоять возникновению подобного. Своевременно уходить от неприятных, агрессивных людей, громко говорить о том, что обижает (иногда просто сказанная фраза помогает понять другому, что он делает что-то не так). Примириться с обидой можно только на время, чтобы дать эмоциональной буре стихнуть, а потом встретиться с обидчиком и обсудить проблему. Обвинение и высказывание претензий, когда находишься близко к эмоциональному взрыву или когда оппонент сам не совсем контролирует эмоции, чревато раздуванием конфликта и увеличением негатива.

Если мы не прощаем обидчика, не прорабатываем эту эмоцию, то больше негатива получаем сами. Позиция жертвы придает человеку беспомощность. Конечно, можно долго манипулировать другим, но это ни к чему хорошему не приводит. «Профессиональные жертвы» — это те люди, которые считают, что все их незаслуженно обижают, мир несправедлив и все вокруг злодеи. Таких граждан мы встречаем достаточно часто, даже пытаемся первое время помочь, а потом ничего, кроме агрессии и раздражения, они не вызывают, потому что жертва находится в хроническом состоянии обидчивости, она очень ранима, чувствительна, и вы обязательно ее зацепите, как обращая на нее внимание, так и не обращая. В конечном итоге эти люди остаются одни, получая дополнительное подтверждение, «какие все негодяи». Это путь к десоциализации, регрессу, а возможно, и психическому заболеванию.

Прежде всего нужно помнить, что обида сначала возникает на уровне мысли. Сначала к нам в мозг поступает информация, которая оценивается по принципу «хорошо / плохо», и мы реагируем, исходя из этой оценки. Двумя разными людьми одно и то же событие может быть расценено совершенно по-разному: кто-то не обратит на него внимания, а кто-то возмутится до глубины души и будет оскорблен происходящим. Стоить отметить, что мы не сможем полностью убрать обиды из своей жизни. Это естественная реакция организма на то, что нам не нравится. Но мы можем научиться справляться с ней, даже если в глубине души уязвлены, задеты чьими-то словами или поступками.

Святые отцы в православии много пишут о том, что нужно благодарить обидчика, ведь через него мы познаем свои слабости. Конечно, непросто признать то, в чем ты неидеален, но именно честное признание собственного несовершенства дает признать это и в другом, стать более гуманным к себе и окружающим, при этом не попадаться на манипуляции других и самому не впадать в подобную слабость души.

Многие живут, не задумываясь о том, что могут когда-нибудь умереть. Попрощавшись с кем-то утром, мы можем с ним не увидеться никогда. Именно про это и говорит нам церковь, напоминая о прощении ближнего своего. Научившись жить так, как будто каждый день у вас является Прощеным воскресеньем, можно на долгие годы сохранить мир в душе и здоровье — в теле.

Куда обратиться за бесплатной помощью психолога

Психологи проводят бесплатные консультации. Записаться на очный прием к специалистам можно по телефонам +7 (495) 944-45-04; +7 (495) 491-20-12.

Если необходима экстренная помощь психолога, то можно позвонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 с городского телефона, +7 (495) 051 — с мобильного или написать специалисту в психологический чат на сайте ГБУ МСППН.

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