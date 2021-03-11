Столичный психолог рассказала, почему мы попадаемся на удочку преступников

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Когда с экранов телевизоров мы слышим об очередной жертве мошенников, становится жалко человека, потерявшего все свои сбережения, а то еще и влезшего в непосильные долги. Возникает сочувствие, желание поддержать, как-то помочь. В то же время почти каждый день нас предупреждают о мошенниках. Но находятся те, кто попадается на их крючки. Как у них получается обманывать людей, рассказала психолог Московской службы психологической помощи Наталья Ключникова.

— Основное качество, позволяющее нам обманываться, — доверчивость. В реальности трудно жить, не доверяя другим людям. Но здоровая недоверчивость помогает распознать обманщика или хотя бы засомневаться в том, что нам предлагают. Порой человеку бывает сложно признать в чем-то свою некомпетентность. И он соглашается, лишь бы не выглядеть глупо, — рассказывает Наталья.

Пара–тройка вопросов позволяют мошенникам сразу оценить компетентность собеседника, а дальше использовать свои знания против жертвы. Воздействуя на скрытую мишень (доброту, отзывчивость, гордость, жалость, жадность, страх), используя точный расчет мелочей, мошенники разрабатывают план, стратегию.

Какие приемы используют мошенники

Например, делают вам выгодное предложение, от которого сложно отказаться. При этом информация выдается очень быстро, даже скомканно. Задача такого стремительного информирования — втянуть собеседника в разговор, получить ценную информацию и не дать времени на размышления.

Еще одной мишенью является страх потерять деньги, ценности, накопления. Человеку говорят об операциях с его счетами и просят назвать номер карты. Страх в совокупности с доверчивостью заставляет людей собственными руками «избавиться» от своих же сбережений.

Иногда мошенники используют лесть, пытаются надавить на чувство вины, таким образом подбирая к каждому нашему замочку свой ключик.

Кто в первую очередь становится жертвой

К сожалению, пенсионеры, которые часто страдают от одиночества и хуже информированы в отличие от молодого поколения. К тому же часто они бывают более доверчивыми.

Но в лапы мошенников попадают и люди любого возраста с психологией жертвы. Они как будто заранее уверены, что их обманут, что-то отнимут и таким образом накажут.

— Часто жертвами становятся, как это ни странно, люди с чувством превосходства над другими. Ведь основной их посыл: ну, меня-то никакой мошенник не обманет, что заставляет их недооценивать противника, — отмечает психолог.

Как обезопасить себя

Если у вас есть опыт столкновения с такими людьми, не отрицайте его. Постарайтесь извлечь из него пользу, понять, какую вашу мишень задействовали грабители.

Используйте здоровое недоверие. Мы ведь говорим нашим детям об этом. Хорошо бы и к себе применять данное качество.

Умение сказать нет также поможет нам защититься

Чтобы прервать агрессивный напор мошенника, надо взять тайм-аут. Сказать, что перезвоните по данному номеру через 5 минут. Это даст вам возможность взглянуть на ситуацию со стороны, задать себе вопрос: а не пытаются ли меня обмануть?

Если вы видите, а не только слышите человека, который пытается вас обмануть, то неплохо бы проследить за его мимикой и жестами. Они дают нам до 70–80 процентов всей информации о человеке.

И, конечно же, доверяйте себе, своим чувствам. Если вас что-то смущает в человеке, в разговоре с ним, прервите беседу, разомкните круг обмана.

Если же вас все-таки обманули, не закапывайте свои чувства обиды, страха, а может быть, и гнева. Только осознав и прожив эти чувства, можно отпустить их, в дальнейшем используя пусть и печальный, но оберегающий вас опыт.

Если вы не можете самостоятельно справиться с чувствами обиды, гнева или разочарования, можно обратиться за психологической поддержкой к сертифицированным специалистам Московской службы психологической помощи населению. Психологи проводят бесплатные консультации как очно, так и дистанционно. Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи в Москве — 051 с городского телефона, +7 (495) 051 с мобильного. Также в круглосуточном режиме можно написать психологу в чат на сайте.

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