Лолита отказалась стоять у плиты

Фото: YouTube / Пельмени «Sибирская коллекция»

В феврале, накануне череды гендерных праздников, Лолита Милявская совместно с брендом премиальных пельменей запустила кампанию с феминистской повесткой. Ее главным манифестом стал видеоролик, где артистка призывает женщин найти время на себя вместо того, чтобы стоять у плиты.

В рамках кампании «Не хочу готовить и не буду» в своих социальных сетях Лолита заявляет о том, что не согласна с текущим положением женщины в семье и с одобрением этого положения обществом.

— Современная женщина вкалывает на работе, воспитывает детей, еще и полки прибивает, и может поменять запаску в машине. При всей этой адской жизни она должна приходить домой и улыбаться в семье: «Да, милый, сейчас передничек надену». Знаете что? Сейчас не 50-е годы, вы нас уже так не построите, — считает певица.

По словам Лолиты, призвание прекрасной половины человечества не только в создании уюта, воспитании детей и приготовлении пищи, но и в профессиональном развитии и возможности найти время на любимые дела.

— У нас женщина всегда должна, — считает Лолита. — И пока она делает то, что должна, у нее не хватает времени быть просто женщиной!

И надо сказать, что тезисы, изложенные Лолитой в своем видеоманифесте, сегодня поддерживает огромное количество россиянок. Согласно данным опроса одной из российских рекрутинговых компаний, для двух третьих замужних женщин в нашей стране (63 %) домашнее хозяйство не относится к числу приоритетов. Свое решение они комментируют словами: «Не хочу ни от кого зависеть».

А для того чтобы девушки могли не только поделиться своими мыслями на эту тему, но и быть услышанными, Милявская вместе с брендом «Sибирская коллекция» запустила флешмоб в соцсетях под хештегом #нехочуготовитьинебуду. В нем представительницы прекрасного пола вспоминают о внушенных с детства стереотипах о «настоящей женщине», а также о том, что она должна, а чего не должна делать. К флешмобу уже присоединилось огромное количество известных девушек, например, Ксения Собчак, Лера Кудрявцева и Ольга Бузова. Авторы самых трогательных и правдивых историй получают подарки.

Впрочем, в комментариях к манифесту некоторые поклонники артистки иронизируют над тем, что сама Лолита, судя по ее отличной фигуре, скорее всего, балуется пельменями не слишком часто. На что певица возражает, что ей всегда есть с кем разделить трапезу. Так, недавно в эфире одного из телеканалов Милявская призналась, что в шестой раз вышла замуж. А это значит, что харизма артистки для мужчин важнее ее кулинарных способностей.