Таролог рассказала, какие предметы притягивают в дом богатство и любовь

Фото: Pixabay

Существует множество освященных веками традиций и вещей, которые, как считается, приносят удачу и изгоняют плохую энергию из вашего пространства. О предметах, которые нужно поставить в квартире или доме, чтобы обрести деньги и любовь, рассказала таролог Галина Янко.

Слон

Слоны — умиротворенные и величественные создания. Согласно мифологии, они могут обеспечить идентичное состояние человеку, который украшает свой дом образами слона. Эти большие и нежные животные считаются мудрыми, верными и стойкими, что отчасти является причиной того, что они также являются символами удачи. Поместите мини-фигурку в своем доме, чтобы защитить свою семью. Держите фигурку слона возле входной двери, чтобы защитить свой дом, или украсьте диван в семейной комнате декоративной подушкой с изображением слона для позитивной энергии и удачи.

Растения

Бамбук известен как одно из самых эффективных средств фэншуй для удачи. Вы действительно не ошибетесь, выбрав это универсальное растение: оно не только станет отличным дополнением в вашем доме, но и поднимет вам настроение, принесет покой и удачу. Удачливыми считаются пальмы, орхидеи и денежные деревья.

Подкова

Подкова, которую часто устанавливают возле дверного проема или используют в качестве молотка (которым стучат по двери), долгое время была любимым талисманом для домовладельцев. В разных культурах есть разные причины для этой веры: одни думают, что железо в подкове отгоняет духов, другие считают, что количество используемых гвоздей — семь — приносит удачу. Повесьте ее в форме буквы U, чтобы удача никогда не закончилась, или повесьте ее направленной вниз, чтобы удача выпала на всех, кто проходит под подковой.

Шалфей

На протяжении веков белый шалфей использовался для вывода плохой энергии и защиты вашего дома от нежелательных посетителей. Считается, что он даже обладает целебными свойствами и может быть эффективным для успокоения нервов или, как говорят некоторые, очистки воздуха после ссоры. Чтобы использовать шалфей для очистки энергии, сожгите его и дайте дыму заполнить все углы вашего дома. Если хотите, произнесите мантру или озвучьте свои надежды и мечты вслух, как вы это делаете наедине с собой.

Фрукты

Считается, что разные фрукты имеют разное значение в фэншуй: например, яблоки связаны с миром, а персики — с бессмертием. Считается, что девять апельсинов в комнате предотвращают неудачу, а гранаты способствуют плодовитости.

Желуди

Древние друиды считали желуди священными и часто носили их с собой на удачу. Это до сих пор считается хорошей практикой: говорят, что, разбросав несколько желудей по дому, вы измените свое состояние и свою жизнь в целом. Вещи в доме должны быть организованными, поэтому насыпьте желуди в миски или сделайте частью самодельного венка на входной двери.

Читайте также: Ясновидящая Кажетта рассказала, как «приручить» домового