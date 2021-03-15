Причины, по которым стоит заказатьVIP авто на свадьбу | Компания AllianceRental = аренда и прокат vip автомобилей

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Когда необходимо организовать свадебное мероприятие на высоком уровне, то вопросов у организаторов возникает множество. Нужно подготовить сценарий проведения праздника, приготовить блюда или заказать ресторан, пригласить гостей и, разумеется, не забыть об организации транспорта. Это и выбор автомобилей длясвадебного кортежа и доставка гостей к месту регистрации илиресторану. После празднования торжества надо позаботиться о том, чтобы все гости были комфортом доставлены по домам. Также, возможно, вы захотите на достойном уровне организовать встречу или проводы особо дорогих и статусных гостей, прибывших издалека на самолете или поезде.

Свадебный автомобиль — это не только комфортабельное средство передвижения для посещения достопримечательностей, но и полноправный участник праздника. Сейчас все более популярной становится такая услуга, аренда vip авто. Суть заключается во временном пользовании автомобилем бизнес-класса. Это автотранспортные средства Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost, Bentley Continental GT II. Автомобили ручной сборки обладают эстетичным дизайном и отличаются комфортабельным салоном и элитными материалами отделки.

Роскошный автомобиль создаст торжественную праздничную атмосферу, произведет впечатление на окружающихи станет ярким акцентом праздника. Также, вам гарантирована эффектная фотосессия на фоне элитного авто. Кстати, устроить свадебную фотосъемку вы можете как в день торжества, так и в любой другой удобный для вас день.

В компании можно заказать услугу аренды автомобиля с водителем или без.

Причины, по которым стоит заказать vip-авто на свадьбу

• Абсолютная безопасность. Заказывая автотранспортные средства в аренду в компании, можете не опасаться за состояние автомобиля.

• Эстетика. Автомобили разного класса и внешнего вида не будут смотреться так красиво, как специально подобранные и заказанные в аренду в компании;

• VIP*-сервис. Заказывая авто на свадьбу вы не столкнетесь с типичными проблемами, касающихся организационных накладок. Все автомобили будут поданы точно в срок по адресу. Их вид как снаружи, так и внутрибудет безупречен.

Итак, очевидно, что аренда vip автомобиля на свадьбу — это правильное решение. Никаких казусов, адекватная ценовая политика, высочайшее качество и подготовленный сервис для работы. Чтобы заказать авто в аренду, достаточно выбрать автомобиль и оставить необходимую заявку на сайте. Весь процесс максимально удобен и прост для любого клиента. В компании предлагается 5 vip автомобилей на любой вкус бизнес-класса. Это и Роллс Ройс, Бентли и другие автомобильные бренды высочайшего уровня.

*VIP - особо важная персона

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