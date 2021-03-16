Куда выбросить мусор из квартиры после ремонта

Мусороперерабатывающий завод / Фото: NECHAEVA

Многие жильцы городских квартир не знают, куда девать оставшийся после ремонта мусор. Некоторые из них ошибочно считают, что достаточно будет отнести отходы на обычную мусорную контейнерную площадку. Однако по закону этого делать нельзя. Строительный мусор — не обычные твердые бытовые отходы, утилизировать его нужно по-другому.

Виды строительного мусора

Для того, чтобы понять, как правильно избавляться от мусора после ремонта, следует понять разницу между косметическим и капитальным ремонтом.

В первом случае такой вид ремонта чаще всего включает в себя изменения дизайна всей квартиры или отдельных комнат. Обычно жильцы переклеивают обои и потолок, меняют пол, освещение, а также мебель и сантехнику. При этом перепланировки помещения не подразумеваются. Старые обои и потолочную плитку можно выкинуть в обычный мусорный контейнер.

В свою очередь капитальный ремонт означает замену и восстановление стен, труб и других конструкций. Соответственно для мусора, оставшегося после таких работ, необходимо заказывать специальный контейнер.

Как выбрать компанию для выноса и вывоза мусора

Во-первых, необходимо ориентироваться на наличие в компании грузчиков. Часто мусоровывозящие организации предлагают только контейнер и работу машины, которая этот контейнер увезет. Если нет желания и сил самостоятельно переносить скопившийся мусор, то на этот пункт следует обратить внимание в первую очередь.

Во-вторых, важно понимать машины какой грузоподъемности есть в автопарке компании. Это важно для дальнейшей оплаты услуг. Например, жильцу требуется вывезти всего десять мешков с цементной крошкой или несколько предметов техники, а фирма представляет только емкости, рассчитанные на вывоз нескольких десятков тонн.

В-третьих, у организации обязательно должны быть лицензии на сбор, вывоз и утилизацию мусора. Иначе гражданин может попасть в неприятную ситуацию, став организатором незаконной свалки. При этом доказать свою правоту в этом случае будет довольно сложно. Посмотреть наличие необходимых лицензий можно на сайте одной из компаний в этой сфере по ссылке: https://musor.moscow/.

В-четвертых, следует обращать внимание на опыт работы фирмы в данной сфере. Не лишним будет почитать отзывы предыдущих клиентов, которые помогут выяснить, есть ли какие-то подводные камни в сотрудничестве с этой организацией.

В-пятых, важно посмотреть на стоимость услуг компании.

Неправильное обращение с отходами: что грозит жильцу на нарушение?

Стоит помнить, что за неправильное обращение со строительным мусором существует административная ответственность. Так, согласно закону, жилец может вынести старую мебель, различную технику и строительный мусор исключительно в специальные контейнеры для крупногабаритных отходов. Предоставить такую емкость может региональный оператор или специализированная компания за дополнительную плату.

Выбрасывать строительные отходы в обычные контейнеры для ТБО запрещено. За нарушение жильцу придется заплатить штраф — от одной до двух тысяч рублей.

При этом денежная санкция станет намного больше, если рабочие мусоровозящей компании оставят строительные отходы в лесу. В этом случае жильцу грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей. Если же его поймают на этом правонарушении еще раз в течение того же года — ему придется заплатить уже до шести тысяч рублей.

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