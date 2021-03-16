Каким знакам зодиака грозит увольнение весной

Трудовая книжка / Фото: Олег Бурнаев, «Вечерняя Москва»

О том, каких знаков зодиака могут уволить весной 2021 года, рассказала шаманка Кажетта Ахметжанова.

Водолей

Водолеи могут быть как непредсказуемыми, так и непоследовательными, что может помешать сохранению работы. Они очень яркие, креативные и независимые. Но следование протоколу и невыполнение требований компании может стать для них настоящей проблемой. Вполне вероятно, что Водолей может увлечься своими собственными проектами и забыть о задачах, за которые им платят. Водолеи этой весной будут настолько воодушевлены долгожданным потеплением, что переключатся на другие аспекты жизни, забывая о рабочих обязанностях.

Овен

На работе Овен всегда делает больше, чем от него требуется. Они многозадачны и хотят быть лучшими во всем, что у них получается. Но проблема в том, что, как бы они ни любили свою работу, со временем им становится скучно. И как только Овны теряют искру в своей работе, они перекладывают ответственность, высокомерно относятся к кому-то, занимающему более высокое положение, или идут на ненужный риск, который стоит денег их компании. По этим причинам Овны могут вынуждено искать другую работу этой весной.

Лев

Великолепным Львом нельзя управлять, к большому раздражению их начальства. Тем не менее, эти люди всегда хотят быть в центре внимания, им нравятся награды за отлично выполненную работу, они — отличные делегаты и могут просто поручать свои задачи другим людям, взяв на себя заслугу. Склонный к определенным эпизодам прокрастинации, Лев может забыть о выполнении своих обязанностей этой весной, положившись на «авось». Опоздания, перекладывание ответственности и забывчивость могут подвести Львов к увольнению.

Скорпион

Благодаря своей глубокой страсти и решимости они делают себя незаменимыми членами любого сообщества, однако вместе с этими качествами приходит их тяга к контролю. Партнер / сотрудник-Скорпион жесток по отношению к коллегам и тем, кто занимает позицию ниже по карьерной лестнице. Со стороны их руководства это будет рассматриваться как предвзятость и не способность работать в команде, за которую можно поплатиться увольнением. Кроме того, способность Скорпиона к мести невероятна, и он может нажить себе врагов на рабочем месте.

Близнецы

Близнецы могут быть неуверенными, тревожными и нетерпеливыми. Несмотря на то, что они являются экспертами в области коммуникации, Близнецы не могут вынести того, что им в приказном тоне диктует руководство, особенно в том случае, если они считают себя такими же лидерами, как руководитель группы. Их нетерпение также может означать, что они не смогут управлять важным проекта до конца, Близнецы будут искать оправдание своему отсутствию работоспособности этой весной.

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