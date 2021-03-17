Подъем на вершину становится проверкой друзей

Студентка пятого курса МГТУ имени Н. Э. Баумана Марина Тахтеева взбирается по тренировочной трассе скалодрома / Фото: Анна Малакмадзе /Вечерняя Москва

В спорткомплексе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана студенты альпинисты показали, как правильно совершать восхождения, и поделились историями из экспедиций.

Перед началом урока — инструктаж по технике безопасности. Прослушав его, опытные скалолазы выдали гостям мастер-класса скальные туфли и помогли закрепить страховку.

Теперь самое интересное — новичкам предстоит взобраться на свою первую «гору». Студентка четвертого курса МГТУ имени Баумана Кристина Кичигина выбрала себе подопечного. Показывая новичку, как сделать первые шаги по выступам скалодрома, она вспоминает свое самое сложное восхождение.

— Однажды мы поднимались на Эльбрус в абсолютной темноте. Смогли пройти больше четырех тысяч метров, — рассказала девушка.

Еще одна опытная спортсменка на мастер-классе — пятикурсница МГТУ имени Баумана Марина Тахтеева. Любовь к горам ей привили родители.

— Они у меня оба туристы. Папа не раз проходил очень сложные горные маршруты, — вспоминает она. — Свое первое восхождение я совершила в 17 лет, потом начались удивительные и сложные экспедиции. Например, однажды мы по пути к вершине горы попали в сильную грозу. Решили идти обратно, и правильно, потому, что в тот самый момент, когда мы должны были дойти до вершины, в нее ударила молния. Представьте, мы могли погибнуть, — поделилась Марина.

Самым важным в скалолазании спортсменка считает взаимоподдержку. Ходить в экспедиции можно только с теми, кому ты доверяешь, как самому себе.

— В горах можно понять, кто тебе настоящий друг, а кто бросит в трудную минуту. Мне повезло с командой. Я могу доверить им жизнь, — добавила Марина Тахтеева.

Один из самых интересных походов, в которых принимала участие студентка, — восхождение к вершине Виатау на хребте Адылсу на Кавказе. Тогда в группе с Мариной был еще один студент МГТУ имени Баумана Даниил Филиппов.

— Летом 2019 года мы запланировали несколько восхождений. Сначала пошли более легким маршрутом, чтобы акклиматизироваться и подготовиться к подъему на вершину. Мы шли по снегу и камням. Гора сыпалась, мы не могли закрепить крюки. Но потом мы поняли, что идти дальше опасно. Мы нашли укромное место у «стены» ледника, прижались к ней и решили дождаться спасателей. Они прибыли утром, — объяснил Даниил.

РЕКОРДЫ

■ Самой быстрой женщиной-альпинисткой стала Людмила Коробешко. Она сумела преодолеть семь высочайших пиков за 300 дней.

■ Российский спортсмен Иван Душарин трижды покорил самую высокую гору мира Эверест. Каждую экспедицию он проходил по новому маршруту.

■ Спортсмен Андрей Родичев поставил необычный рекорд. Он поднялся на Эльбрус со штангой весом 75 килограммов на плечах.

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