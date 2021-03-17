Новаторы следовали за мечтой

Девятиклассники школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина Кирилл Шабуров (слева) и Владимир Кузьменко создали проект автоматической системы полива растений. В будущем ороситель установят в оранжерее образовательного учреждения / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ученики школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина разработали дождевальную систему автоматического полива. Ее планируют использовать в оранжерее учебного заведения.

Команда девятиклассников придумала и разработала систему автополива в рамках урока по проектной деятельности. Такие занятия проводят для ребят с пятого по одиннадцатый классы. А ведет уроки педагог и ландшафтный дизайнер Елена Кощеева.

— Этот проект — показатель успешного обучения ребят. На уроках им было предложено несколько ландшафтных задач по благоустройству, которые надо было решить, — рассказала Елена Кощеева. — То, что у нас есть собственная оранжерея «Зеленый ковчег», помогло ребятам. Потому что они делали не какой-то абстрактный проект, а работу, в которой видели практическую пользу. Думаю, мысль о том, что они могут создать что-то, что будет использоваться в школе, только больше мотивировала их.

Команда под руководством школьника Кирилла Шабурова придумала такую систему, которая решает проблему полива экзотических растений, растущих в оранжерее.

— Система названа дождевальной из-за того, что она работает по принципу дождя. То есть она одновременно и распыляет воду, и увлажняет воздух. Прямо как настоящий дождь, — объяснил принцип работы изобретения Кирилл Шабуров.

Он уточнил, что для полива системе требуется заранее набранная вода, которая может находиться в бочке или другой подходящей емкости. И уже оттуда с помощью насоса она подается в разбрызгиватели. Кстати, желательно, чтобы вода была теплой.

Систему, придуманную ребятами, можно использовать не только для полива экзотических растений. Она отлично подойдет и для того, чтобы «напоить» лужайки с газонной травой, недавно зацветшее алоэ и даже сортовой виноград, который недавно выпустил первые листья. А в мае школьники высадят новые однолетние цветы. Так что оросительная система без дела простаивать точно не будет. Все же оранжерея в школе очень большая: занимает площадь в 225 квадратных метров, и поливать все растения вручную — это тяжелый труд, который к тому же отнимает очень много сил и времени.

Кстати, оранжерея школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина — место очень необычное. В ней проходят практические занятия, на которых дети учатся ухаживать за растениями, выращивают овощи, фрукты и цветы. Нередко приходится сталкиваться с насекомыми-вредителями. И школьники придумывают новые способы борьбы с ними. А еще ребята очень любят отдыхать там на переменах.

Когда девятиклассники работали над своим изобретением, они четко распределили между собой задания, чтобы нагрузка легла равномерно на каждого. Например, Кирилл Шабуров отвечал за разработку 3D-модели будущего проекта и занимался измерением объекта. Его одноклассник Владимир Кузьменко был ответственным за план: он выполнял на нем разметку, указывал, где должны находиться спринклеры (разбрызгиватели. — «ВМ»). Их расположение также важно для правильной работы системы. Если какой-то участок будет поливаться слабее или сильнее, это может негативно сказаться на растениях. Либо они засохнут, либо, наоборот, сгниют от переизбытка влаги.

Из-за дистанционного формата обучения, который ввели в московских школах из-за пандемии коронавируса, ребятам было довольно сложно работать над своим проектом. Но, по словам Елены Кощеевой, команда справилась на отлично.

— Они продумали все до мелочей: где должны располагаться насос и бак для отстаивания воды, как необходимо проложить трубы, — рассказала Елена Кощеева.

Она добавила, что ребята внимательно изучали различные научные материалы, детали, используемые в промышленных системах автополива. Это помогло им лучше понять, что и как должно быть в их разработке.

— И так случайно совпало, что на урок, на котором мы устроили презентацию проекта, пришли представители администрации школы, в том числе и заместитель директора по ресурсам. Послушав доклад, комиссия отметила высокий профессионализм ребят. Конечно, это только первые шаги, проект еще нужно дорабатывать. Но мы не исключаем того, что эту систему автополива получится внедрить в нашей оранжерее уже в ближайшем будущем, — добавила Елена Кощеева.

Что касается доработки оросителя, то школьникам еще предстоит сделать многое. Например, им надо рассчитать, сколько потребуется воды для одного поливочного периода и с какой периодичностью сотрудникам оранжереи нужно включать систему.

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