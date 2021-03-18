Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала идеальные даты для свадьбы летом 2021 года

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Лето считается самым популярным временем для свадеб. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие даты с июня по август 2021 года лучше всего подойдут для того, чтобы узаконить отношения с любимыми. Список для наших читателей составила финалистка «Битвы экстрасенсов» ясновидящая Кажетта.

2 июня — Венера входит в Рак. В этом знаке Венера делает нас более заботливыми, сочувствующими и сентиментальными, в особенности по отношению к нашей семейной жизни и близким. Свадьба в этот день станет началом крепкого и долговечного союза.

10 июня — новолуние и солнечное затмение в Близнецах. Новолуние в совокупности с дополнительным импульсом солнечного затмения делает этот день идеальным, чтобы начать что-то новое: вступить в брак, изучить новый предмет, установить связи или совершить путешествие.

20 июня — Солнце входит в Рак, день летнего солнцестояния. Первый день лета и самый длинный день в году. Пора отпустить сомнения и страхи и выйти на солнечный свет в фате и белом платье, чтобы сказать своей любви да.

20 июля — астероид Веста входит в Весы. Этот аспект означает, что мы уделяем особое внимание партнерству и соединению с другими людьми, в том числе и брачным союзам. Брак, заключенный в этот день, имеет больше шансов стать гармоничным и крепким.

2 августа — Солнце во Льве в оппозиции к Сатурну в Водолее. Мотивирующий аспект, который может побудить нас отказаться от того, что нас тяготит, и идти вперед по велению нашего сердца, несмотря на препятствия.

3 августа — трин Венера в Деве, Уран в Тельце. Удачное соединение, которое может принести радость и успех во всем, что касается романтики и отношений. Разумеется, это один из лучших дней в году для заключения брака. Церемония бракосочетания обещает быть наполненной невероятными эмоциями!

16 августа — Венера входит в Весы. В своей обители в знаке весов Венера привносит гармонию, красоту и романтику во все, что мы делаем, особенно когда это касается личной жизни.

23 августа — трин Венера в Весах, Сатурн в Водолее. Этот аспект благотворно сказывается на романтических отношениях, поэтому бракосочетание в этот день пройдет удачно и приведет к крепкому браку.

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