Тысяча мелочей

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По просьбе читателей продолжаем публиковать серию занимательных историй и фактов из записных книжек журналиста.

Реализатор и пофигист

Один мой знакомый чрезвычайно активен и деловит, не терял зря ни минуты. Создал не слишком крупную, но эффективную торговую сеть. Таких людей называют реализаторами.

Другой знакомый не то чтобы ленив, но анемичен и напрочь лишен честолюбия. Карьеру не строил, не напрягался, привык обходиться малым и не тужить. Таких величают пофигистами.

Обоим слегка за сорок, друг друга они не знают, меж собой не состязаются, но я часто сравнивал их судьбы, отдавая превосходство, естественно, реализатору. И вот явилась пандемия со всеми вытекающими. Реализатор, как сказал поэт, рвался из жил и из всех сухожилий, спасал бизнес, но тот все равно рухнул и реанимации не подлежал. И человека накрыл глубочайший депресняк, он просто рассыпался. Пофигист же остался при своих, ничего не утратил, даже переболел бессимптомно.

И вот я задаюсь вопросом: так кто же из них жил разумнее?

Волшебное слово

Приятель впервые в жизни посетил Тбилиси. Угостился на славу. Особенно впечатлила его чурчхела, — если кто не знает, нанизанные на нитку орехи в загущенном виноградном соке. Очень вкусно, но приятеля пленил не вкус, а название. Вернувшись в Москву, он без конца его повторяет.

Жене: опять ты завела свою чурчхелу! Подчиненным: это не отчет, а собачья чурчхела! Любимой дочери: ты у меня красавица, настоящая чурчхела!

И, знаете, все его правильно понимают.

Чайная церемония

История, совсем недавно рассказанная по телефону коллегой, работающим в Америке. На годовщину свадьбы они с женой собрались романтично отужинать. Загодя заказали столик в крутейшем нью-йоркском ресторане. Пять мишленовских звезд, цены неземные, но уж очень хотелось.

Поели-попили-поболтали, супруга подозвала официанта-афроамериканца и заказала черный чай. В ответ он сбросил на пол и облил вином ее сумочку, любезно объяснив: «Не употребляйте слово «черный». Надо говорить «не зеленый чай».

Обалдевшие супруги оглянулись по сторонам, ища поддержки у других посетителей. Но те опустили глаза либо отвернулись. Хорошо, хоть на колено не встали.

Сумка счастья

Соседка попросила какую-нибудь старую сумку, свезти барахло на дачу. Вообще-то у меня много разных сумок, но вот изношенной, которую не жалко выбросить, — ни одной. А ведь всего-то полжизни назад в каждой квартире на антресолях валялись ветхие кошелки любой вместимости, одна страшнее другой.

И я вдруг осознал: вот он, достаток! Вот оно, изобилие!

Гормональный сбой

Мой старинный товарищ — большой специалист в амурных делах. И пусть его профессия далека от естественных наук, но нет ему равных, если надо доходчиво объяснить биохимические процессы, управляющие любовными коллизиями.

Если бы вы только слышали его поэмы о гормонах! О том, как тестостерон увлекает нас на поиски объекта вожделения, как эндорфин опьяняет влюбленных, как дофамин дарит сексуальное наслаждение, а окситоцин формирует счастливое умиротворение и душевную гармонию. Внимаешь ему — и прямо-таки чувствуешь, как внутри тебя замешивается вещество любви.

При этом его личная жизнь — полный сундук чертей. Вечные склоки, скандалы, измены, разводы. А это потому, объясняет он, что в моем организме недостаточный уровень окситоцина.

Мы, его товарищи, согласно киваем. Хотя точно знаем, что самый мощный его гормон — отвратительный характер.

Рио — город контрастов

Рио-де-Жанейро. Короткая командировка трех москвичей, меня в том числе. Утомленные солнцем, переполненные впечатлениями, вечером устроились в ресторане у океана. И, как положено, заказали бутылку водки.

Официант посмотрел удивленно, но под рыбные закуски бутыль доставил. Надо ли говорить, что через десять минут она опустела.

Заказали следующую — под мясо. Официант надолго отлучился и принес початую бутылку польской «Выборовой». В ответ уже на наше удивление объяснил, что это весь водочный запас ресторана, сами бразильцы берут по рюмочке.

Так сгоняй в гастроном, в смысле, в супермаркет, предложил ему кто-то из нас. Парень снова испарился, а вернувшись, торжественно объявил, что владелец ресторана самолично везет нам бутылку из домашних запасов. И почтет за честь познакомиться с такими интересными гостями.

Вот так и возникают мифы о русских алкоголиках!

Вот она, сестра таланта

Рассказывают, Тонино Гуэрра на спор с Федерико Феллини придумал самый короткий в мире сценарий фильма. Женщина сидит у телевизора, на экране готовый к запуску космический корабль. Голос диктора: «Пять, четыре, три, два, один, старт!» Женщина берет телефон: «Он улетел, приезжай».

На заметку оригиналам

Знаете, какой сегодня самый оригинальный, необычный, способный произвести фурор стиль? В манерах, в одежде, в суждениях. Я бы назвал его так: вызывающая нормальность.

Подслушанные перлы

— У меня для вас очень трудное задание.

— Нас трудностями не испугаешь, мы и не такие дела заваливали.

— Не ходи с ним в ресторан. А лучше вообще не связывайся. Он слишком долго ищет бумажник.

— Как тебе вчерашняя премьера?

— Когда я просыпался, понимал, что играют гениально.

— Странные вещи за собой замечаю. Когда сижу за рулем, ненавижу пешеходов. А стоит выйти из машины, тут же начинаю ненавидеть шоферов.

— Как там в песне поется? «Шаланды, полные фекалий...»

— Ты заметил, что все в жизни стало каким-то неглавным? Неглавные женщины, неглавная работа, неглавные дети...

— А как же деньги?

— Да, ты прав. Хорошо, хоть что-то осталось.

— Говорят, ты пишешь любовный роман?

— Пока только название придумал: «Девушка на время пандемии».

Наши в терме

Забота о здоровье привела меня однажды на итальянский остров Искья, где люди лечатся в горячих термальных водах. Утром залезаю в целебный бассейн, вскоре становится жарко. Над водой стелется пар, сквозь него видны контуры мужчины. Подплываю к нему и на своем никаком итальянском спрашиваю, сколько времени нужно тут сидеть. В ответ слышу: «У каждого Абрама своя программа». И чувствую, как тело сразу млеет.

Сага норвежских фьордов

Учительница английского языка из подмосковных Мытищ, компанейская, но уставшая от безденежья и пьющих мужчин, решила найти богатого иностранца. И тут, будто по заказу, ее позвали переводить деловые переговоры с норвежскими бизнесменами. Один из которых положил на нее глаз. Немолодой, ухоженный, богатый вдовец. Через месяц сделал ей предложение, детально описав перспективу.

Я оставлю работу, сказал он, мы поселимся в моем доме на берегу озера, я буду ловить лосося, ты научишься его готовить на огне, мы будем обедать, глядя на фьорды, вечерами петь наши народные песни, и так каждый день. А раз в месяц можем пригласить в гости соседей, приятную пожилую пару, хотя раз в месяц — это, пожалуй, слишком часто.

Она смежила очи и увидела себя с жирным лососем и ножом для разделки рыбы, услышала протяжный стон на мелодичном норвежском языке, всмотрелась в добрые лица соседских стариканов... И ее с нечеловеческой силой потянуло в мытищинское караоке, где очередное мурло исполнит для нее кавказский шлягер: «Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем!»

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