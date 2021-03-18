Литературная акция объединит регионы

Фото: mos.ru/Юлия Иванко

В субботу, 20 марта, стартует Всероссийская неделя детской книги. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказала подробнее о фестивале и о том, какие мероприятия пройдут в столице.

На конференции, посвященной началу акции, собрались детский писатель и организатор программы Андрей Усачев, родственники классиков отечественной детской литературы — Татьяна Щегляева — дочка Агнии Барто, внук Маршака Александр и Дмитрий Чуковский, а также руководители библиотек Мурманска, Казани и Владимирской области. Они обсудили программу, а члены семей легендарных писателей рассказали, насколько раньше была важна Неделя детской книги для наших классиков и почему сейчас необходимо эти традиции возрождать.

— В этом году Неделя детской книги вновь стала всероссийской акцией с единым оформлением стиля, а видеоролики мероприятия транслируются в метро. За последние 20 лет такое происходит впервые, — делится Веденяпина.

Главная особенность этого года — мероприятия пройдут одновременно онлайн и офлайн — в зависимости от тех мер и ограничений, которые установлены в разных регионах страны.

— Информационные технологии помогли объединить все 85 субъектов от Калининграда до Владивостока. Сейчас по-прежнему идет регистрация на фестиваль — у нас в списках уже боле 2600 библиотек. К участию мы пригласили не только известных писателей из Москвы и Санкт-Петербурга, но и 26 авторов из субъектов нашей страны. Некоторые из них достаточно известные. К примеру, Анастасия Орлова из Ярославля и Галина Дядина из Нижнего Новгорода. Нам хочется показать всю палитру детской литературы, поэтому будут не только встречи с писателями, но и с авторами иллюстраций, презентации новых книг, — говорит Мария Веденяпина.

По ее мнению, мероприятие будет интересно не только тем, кто любит читать, но и полезно для тех, кто хочет ближе познакомиться с таким жанром, как детская литература.

— Наша задача — привлечь новых читателей. К тому же Неделя детской книги совпадает с каникулами во многих школах столицы. Поэтому у людей будет повод провести время с пользой. Сейчас появляется достаточно много детских писателей — можно считать, что идет расцвет детской литературы. Это показывает обилие всевозможных конкурсов и премий, которые получают детские авторы, — отметила директор Российского государственной детской библиотеки.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина / Фото: Из личного архива Марии Веденяпиной

На платформе #Читайфест все желающие могут познакомиться с полной программой Недели детской книги. Здесь же будут размещены трансляции самых ярких выступлений фестиваля. А офлайн-мероприятия можно будет посетить по предварительной регистрации.

— Ограничения по-прежнему действуют. Поэтому мы решили регулировать количество участников в аудиториях, — пояснила Веденяпина.

КСТАТИ

Открытие Недели детской книги состоится 20 марта в 14 часов в Российской государственной детской библиотеке. В церемонии примут участие писатель Андрей Усачев и детский театр песни «Цветофор». После этого всех приглашают на спектакль «Академия каникул». Вечером — просмотр мультфильмов всероссийской акции «Открытая премьера». А 23 марта в библиотеке пройдет встреча с лауреатами премии «Большая сказка» Ксенией Горбуновой, Оксаной Ивановой, Ладой Кутузовой и другими.

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