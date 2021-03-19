Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Капитальный ремонт двигателя: виды и необходимая периодичность
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Капитальный ремонт двигателя: виды и необходимая периодичность

Полина Французова

Общество

Каждый водитель понимает, что капитальный ремонт двигателя — дело серьезное. Как не допустить критической ситуации и как выйти из положения, когда проблема уже появилась?

Признаки, указывающие на скорую поломку двигателя авто

Любой из указанных ниже симптомов может стать поводом для капитального ремонта. В связи с этим следует внимательно присмотреться к работе своего транспортного средства. Итак, следует начать беспокоиться если:

• наблюдается повышенный расход масла;

• машина плохо заводится;

• из выхлопной трубы идет дым;

• время от времени двигатель начинает дергаться;

• падает давление масла;

• пропадает компрессия в цилиндрах.

Виды ремонта двигателей

Стоит помнить о том, что существует три вида ремонта двигателей. Во-первых, это текущий ремонт, который позволяет устранить небольшую неисправность. Он требуется в зависимости от нескольких факторов. Речь идет о пробеге автомобиля, условиях эксплуатации транспортного средства и других профилактических мероприятиях.

Обычно в этом случае достаточно заменить сломавшуюся или изношенную деталь. Суть такого ремонта заключается в том, что могут быть заменены все виды деталей, не считая базовых. В частности, ремонтник может, например, промыть системы охлаждения, удалить нагар и твердые отложения внутренней поверхности камер сгорания и из впускной трубы.

Во-вторых, существует так называемый средний вид — он предполагает частичную разборку двигателя внутреннего сгорания. В этом случае работники сервиса проводят шлифование цилиндров, замену ряда деталей и другие виды несложных работ.

При этом периодичность и объем ремонта устанавливается исходя из неисправностей, которые были обнаружены во время ТО или ежедневной эксплуатации. Подобнее об этом можно узнать на официальном сайте Механики.

Наконец, есть капитальный ремонт, при котором мотор полностью снимается и разбирается. Как можно понять по названию, это более сложный и дорогой вид ремонтных работ.

Во время разборки сначала производится очистка деталей от различных загрязнений. После ремонтники сортируют детали по степени их изношенности — часть из них придется заменить, часть отремонтировать. Кроме того, проводится восстановительные работы с узлами и деталями двигателя внутреннего сгорания, например ремонт головки блока цилиндров. Затем производится сборка, комплектование и установка мотора. На финальном этапе проводится обкатка и проверка работоспособности починенного агрегата.

Для того, чтобы подольше оттянуть капремонт, нужно вовремя проводить профилактику всех неисправностей и менять масляный фильтр и масло.

Как ездить после капитального ремонта двигателя

Во-первых, перед каждой поездкой, даже короткой, необходимо обязательно прогревать двигатель. Во-вторых, ездить нужно аккуратно, без каких-либо резких ускорений и торможений. В-третьих, следует избегать буксировки и перегруза авто. Также не лишним будет при возможности почаще менять моторное масло и фильтр.

На правах рекламы

ремонтдвигателиремонт авто
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте