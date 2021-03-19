Капитальный ремонт двигателя: виды и необходимая периодичность

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Каждый водитель понимает, что капитальный ремонт двигателя — дело серьезное. Как не допустить критической ситуации и как выйти из положения, когда проблема уже появилась?

Признаки, указывающие на скорую поломку двигателя авто

Любой из указанных ниже симптомов может стать поводом для капитального ремонта. В связи с этим следует внимательно присмотреться к работе своего транспортного средства. Итак, следует начать беспокоиться если:

• наблюдается повышенный расход масла;

• машина плохо заводится;

• из выхлопной трубы идет дым;

• время от времени двигатель начинает дергаться;

• падает давление масла;

• пропадает компрессия в цилиндрах.

Виды ремонта двигателей

Стоит помнить о том, что существует три вида ремонта двигателей. Во-первых, это текущий ремонт, который позволяет устранить небольшую неисправность. Он требуется в зависимости от нескольких факторов. Речь идет о пробеге автомобиля, условиях эксплуатации транспортного средства и других профилактических мероприятиях.

Обычно в этом случае достаточно заменить сломавшуюся или изношенную деталь. Суть такого ремонта заключается в том, что могут быть заменены все виды деталей, не считая базовых. В частности, ремонтник может, например, промыть системы охлаждения, удалить нагар и твердые отложения внутренней поверхности камер сгорания и из впускной трубы.

Во-вторых, существует так называемый средний вид — он предполагает частичную разборку двигателя внутреннего сгорания. В этом случае работники сервиса проводят шлифование цилиндров, замену ряда деталей и другие виды несложных работ.

При этом периодичность и объем ремонта устанавливается исходя из неисправностей, которые были обнаружены во время ТО или ежедневной эксплуатации. Подобнее об этом можно узнать на официальном сайте Механики.

Наконец, есть капитальный ремонт, при котором мотор полностью снимается и разбирается. Как можно понять по названию, это более сложный и дорогой вид ремонтных работ.

Во время разборки сначала производится очистка деталей от различных загрязнений. После ремонтники сортируют детали по степени их изношенности — часть из них придется заменить, часть отремонтировать. Кроме того, проводится восстановительные работы с узлами и деталями двигателя внутреннего сгорания, например ремонт головки блока цилиндров. Затем производится сборка, комплектование и установка мотора. На финальном этапе проводится обкатка и проверка работоспособности починенного агрегата.

Для того, чтобы подольше оттянуть капремонт, нужно вовремя проводить профилактику всех неисправностей и менять масляный фильтр и масло.

Как ездить после капитального ремонта двигателя

Во-первых, перед каждой поездкой, даже короткой, необходимо обязательно прогревать двигатель. Во-вторых, ездить нужно аккуратно, без каких-либо резких ускорений и торможений. В-третьих, следует избегать буксировки и перегруза авто. Также не лишним будет при возможности почаще менять моторное масло и фильтр.

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