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Энергия и мотивация: лучшие дни апреля, чтобы сеть на диету
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Энергия и мотивация: лучшие дни апреля, чтобы сеть на диету

Василий Плиткин

Общество

После холодов, от которых нас спасала в том числе калорийная пища, пора задуматься о восстановлении фигуры. В какой день лучше садиться на диету, рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

11 апреля — Новолуние в Овне. Это огненное новолуние дает нам смелость преодолевать трудности и смело следовать своим мачтам. Это прекрасное время для новых начинаний, в том числе связанных со здоровьем и красотой.

13 апреля — Секстиль Солнце в Овне, Марс в Близнецах. Этот аспект может придать нам энергии и мотивации, чтобы взяться за любую цель с энтузиазмом и изобретательностью.

15 апреля — Секстиль Солнце в Овне, Юпитер в Водолее. Этот аспект позволяет нам сосредоточиться на наших целях и повышает энергию для достижений. Но помните: никакого риска — никакого вознаграждения.

17 апреля — Трин Марс в Близнецах, Юпитер в Водолее. Этот аспект может помочь нам достичь всего, чего мы захотим. Это отличный день для новых начинаний, и все, что мы делаем, может быть успешным.

18 апреля — соединение Солнца и Меркурия в Овне. Навязчивые мысли наконец побуждают нас к действиям, причем решительным и непоколебимым. Садимся на диету и приступаем к физической активности!

20 апреля — Веста входит в Деву. Двигаясь в правильном направлении, мы сосредоточены на том, чтобы создать лучшую версию себя. Настроение меняться в лучшую сторону как физически, так и духовно!

26 апреля — полнолуние в Скорпионе. Мощный день для перехода от одной фазы нашей жизни к другой. Все явные глубоко скрытые проблемы выходят на поверхность, их нельзя игнорировать, в том числе это касается недостатков фигуры, нездоровых пищевых привычек и лени. Сосредоточьтесь на избавлении, а не на избегании.

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