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Названы три знака зодиака, у которых богатство в крови
Фото: moscow-live

Названы три знака зодиака, у которых богатство в крови

Василий Плиткин

Общество

Список знаков зодиака, у которых богатство в крови, составила шаманка Кажетта Ахметжанова.

Лев

Лев, огненный знак, считает одной из характерных черт своей личности склонность к лидерству. Львы самоуверенны, энергичны, общительны и социально способны. Они хорошо осведомлены о том, как их воспринимают другие. Легко увидеть, как эти качества соотносятся с сильной деловой хваткой и активным отношением к продвижению по службе, которые могут способствовать карьерному успеху и финансовой выгоде.

Овен

Овны очень активны, изобретательны и не хотят уступать. Кроме того, они достаточно мотивированны, чтобы претворить в жизнь любую задумку. В глазах Овнов только упорный труд может принести им прогресс и больше наград. Рожденные удачей, они всегда могут получить всевозможные привилегии и воспользоваться шансом заработать большие деньги.

Телец

Этот знак проницательный, умный и дипломатичный. Люди, рожденные под знаком Тельца, имеют неординарные идеи и знают, как создавать и использовать возможности. Ничто не может поколебать их убеждения. Там, где есть воля, есть и выход. У Тельцов много возможностей, и для них нет проблемы заработать состояние. Поэтому семья, в которой есть Телец, с большой вероятностью станет богатой.

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