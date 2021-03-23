«Новые люди» проверили состояние уличного освещения в Москве

Фото: пресс-служба партии

Столичное отделение партии провело масштабное исследование уличного освещения в Москве. Подобные рейды в марте проходят по всей России с целью сделать города безопаснее.

Чтобы понять, насколько хорошо освещены улицы города, специальных приборов не требуется. Достаточно в темное время суток прогуляться по окрестностям. Активисты партии исследовали темные уголки Москвы всего несколько дней, и с каждым днем «черных дыр» на карте становилось все больше.

—«За прошедшую неделю мы провели рейды по всем районам нашего города. Казалось бы, столица утопает в свете, но в спальных районах, особенно на придомовых территориях проблем с освещением предостаточно. В ходе визуального осмотра и опроса жителей мы выяснили, что москвичей довольно серьезно заботит вопрос освещения, особенно на тех участках, где людиежедневно возвращаются домой в тёмное время суток. В зимний период, когда под ногами снег и наледь, данная проблема стоит особенно остро. Мы зафиксировали все опасные участки, на которые указали местные жители, и будем добиваться от управляющих компаний и городских властей скорейшего исправления ситуации», — рассказал руководитель московского отделения партии Ярослав Самылин.

Чтобы привлечь внимание к проблеме активисты устроили небольшой световой перфоманс.

Эксперты партии наметили несколько путей, которые помогут решить вопрос недостаточной освещенности улиц и дворов.

«Существует эффективный механизм решения проблем уличного освещения в городах — государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета —за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии», — такой путь видит председатель Комитета по Жилищной политике и ЖКХ партии «Новые люди», доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Станислав Шубин.

Второй возможный путь решения проблемы — разрешить предпринимателям устанавливать в темных уголках рекламные конструкции бесплатно. Это неординарное предложение и требует законодательного регулирования.

Статистика обследования темных пятен по всей России выглядит так:

На первом месте, по данным исследования стоит проблема освещения придомовых территорий — 74% респондентов. Недовольны освещением дорог 37 % жителей городов.

Стратегия повышения энергоэффективности – один из ключевых пунктов предвыборной программы политической организации. Совсем недавно партийцы провели по всей стране масштабное исследование теплоизоляции многоэтажных домов. Активисты изучали энергоэффективность при помощи специальных приборов — тепловизоров. По мнению экспертов партии, модернизация теплоизоляции домов может снизить затраты на ЖКХ для людей на 25 %.

«Наша задача сегодня не просто критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя», — так описал стратегию партии её лидер Алексей Нечаев.