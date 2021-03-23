Из дневника психолога: о работе в «красной зоне»

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С октября 2020 года в столичных резервных госпиталях началось дежурство психологов Московской службы психологической помощи населению. Поддержку получают как пациенты, так и медицинские работники. Трудятся психологи в «чистой» и «красной зоне». Как проходит эта работа, в своем дневнике рассказала Наталья Приймакова, клинический психолог, начальник отдела психологической реабилитации Московской службы психологической помощи населению.

«Красная зона»

Костюмчик не жмет. Защитные очки запотели. Пот струйками сбегает под исподней льняной рубахой. Через пять минут начинаешь задыхаться. Чувствуешь биение сердца, кажется, во всем теле. Начинаешь заниматься саморегуляцией: правильно дышишь, настраиваешься на многочасовую работу. Похоже на жестокую пытку. Через 40 минут мыслительная деятельность стремит тебя к выходу, как к прыжку из воды, для глотка свежего воздуха…

Воздух, приводя в чувство легким дуновением, вселяет уверенность в том, что завтра будет по-другому, ты лучше подготовлен, потому что знаешь уже много об особенностях пребывания в волшебном защитном костюме. Так и происходит. Но дышать полноценно все-таки хочется.

Все следующие выходы в «космос» оказались вполне комфортными. Особенно после того как мы с помогающими надеть СИЗ (средство индивидуальной защиты) сотрудниками, весело побалагурив, на весь день поднимали себе настроение. На моем костюме, помимо имени и буквы «пси» непременно рисовался смайлик или улыбающееся солнышко. И несколько часов в активной работе как-то незаметно пролетают.

29.10.2020. Налаженный процесс

Работа затягивает и не отпускает. Вместо положенного времени трудишься дольше, востребованность в профессиональной психологической помощи растет. Доктора и медицинские сестры в унисон рады службе психологической поддержки в госпитале. Сразу появилась возможность для работы и с пациентами, и с медиками.

04.11.2020. Еще не обыденность

Медики не по другую сторону баррикад! Задача: сделать все возможное для облегчения страданий вверенных им пациентов. Такое же терпеливое отношение к переживающим за своих близких, находящихся в госпитале. Родственники, друзья не всегда могут скрыть тревогу, смешанную с чувством вины из-за того, что «не уберегли». Они зачастую громко выражают свои эмоции операторам кол-центра, врачам при телефонной беседе. Понимание, что вирус не спрашивает, хотите ли вы им заразиться или все же нет, что случившееся надо просто пережить, если не успокаивает, то настраивает мысли в русло помощи, настраивает своим уверенным спокойствием — поддержать. Пусть на расстоянии.

09.11.2020. Эпистолярный жанр жив!

Тревоги и переживания родственников за своих близких непередаваемы по силе чувства. Мир в сознании буквально перевернут, страшен и беспощаден. Время, конечно, — замечательный лекарь, а самопомощь в такой ситуации — тоже лекарство!

Супруг — в палате интенсивной терапии. Жена — в панике, ей страшно. За мужа, за себя, за детей. Не может справиться со своими чувствами. Редкая связь с помощью кол-центра и врачей немного успокаивает, но ненадолго.

В работе психолога нет понятия «дать совет», да и в состоянии острого переживания это от кого угодно будет звучать не тем, что имелось в виду. Ведь чувства до конца понятны только самому переживающему, и то не всегда. Тогда помогает простой метод: разрешить себе проявить все испытываемое внутри: гнев, страх, ненависть, раздражение криком, проговариванием этих чувств даже пустому стулу, представляя сидящим на нем желаемого собеседника. И можно изложить на бумаге. А еще написать настоящее письмо поддержки! «Хочу, чтобы боролся! Чтобы победил болезнь, а не болезнь его!» — письмо передано и прочитано супругом.

Женщина с большей уверенностью, что пусть немного, но реально помогает своему любимому, почти может прикоснуться к нему, достучаться до его скрытых резервов, напомнить, что надо бороться, тем самым помогает и себе.

13.11.2020. ОРИТ. Отделение реанимации и интенсивной терапии

Как правило, в ПИТе (палата интенсивной терапии) пациентам «страшно и одиноко»; «конца и края нет…»; «когда же все это закончится…». Там тяжело всем: и медперсоналу, и пациентам. Медики, обеспечивая беспрерывное лечение и уход, изнемогают от усталости, пациенты от борьбы с болезнью и вынужденным обездвиживанием и применением ИВЛ (искусственной вентиляции легких) испытывают страх и ужас от происходящего. Если человек самостоятельно не справляется, то ПИТ — вероятное спасение.

Ценятся возможности методов медико-психологической реабилитации: десятилетний опыт работы в медицинской психологии и клиниках не прошел даром. Врачам — подспорье, пациентам — способ не только помочь себе восстановиться и взять контроль над заболеванием, но и не дать себе, своему сознанию свалиться в депрессию. Работа с дыханием, саморегуляцией, аутогенными тренировками и телесными практиками не просто занимала пациентов, но и давала возможность получить тот физиологический ресурс, нехватка которого сказывалась на уровне кислорода в крови, общем самочувствии, а в целом — мотивации к выздоровлению.

Практически с самого открытия госпиталя поступившая пациентка А. не могла дышать самостоятельно. Аппарат ИВЛ, консервативное лечение и уход медленно, но верно выводили женщину из пропасти. В самом начале работать с пациенткой было сложно, ограничивались «подержать за ручку», мотивирующей беседой (в маске ИВЛ разговаривать крайне сложно). С аутогенными практиками что-то получалось, что-то — не очень, но А. всегда благодарила и была нацелена на результат, несмотря на сильнейшую слабость. Главное, сознание не подводило, пациентка старательно выполняла небольшую программу в течение дня по несколько раз. С улучшением состояния задачи усложнялись. И вот настал тот момент, когда стало можно и нужно вставать, ненадолго, но стоять! Ждем с медиками устойчивых физических результатов, чтобы торжественно проводить пациентку в отделение, а там — и на выписку домой, где предстоит также много работать над восстановлением.

Включая внутренние силы и резервы, человек не только себе помогает, но и врачам. Без цели вылечиться любые усилия даже самых лучших врачей практически бесплодны.

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