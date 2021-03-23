Евгений Иванов: Мы — служим. Согласитесь, делать это можно по-разному

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Постоянная рубрика «От дома до работы» впервые выходит в объеме страницы. Ведь, как оказалось, по дороге от дома до работы мы предрасположены к философским беседам и как-то по-особенному четко видим окружающий мир. Сегодня героем рубрики стал Евгений Иванов — глава поселения Вороновское, что в Троицком и Новомосковском административных округах.

Евгений Павлович родился в Подольском районе, в деревне Усадище, окончил с серебряной медалью Вороновскую школу и после учебы в Санкт-Петербургском высшем военно-инженерном училище связи получил распределение в Центральный узел спутниковой связи Генштаба в деревне Сахарово — в двух шагах от родного дома. Здесь, в Воронове, он продолжил службу, уже муниципальную — в администрации сельского округа в качестве заместителя главы. Где, собственно, в 2009 году выиграв выборы главы сельского поселения Подольского муниципального района, служит по сегодняшний день, став уже главой администрации Вороновского поселения в составе города Москвы. Получается, что для Евгения Павловича «от дома до работы» — это не несколько часов утра, а все первые 46 лет жизни. Впрочем, о ежедневном утре мы тоже успели побеседовать.

Офицеров бывших не бывает

— Я не был в Воронове только во время службы в армии, — рассказывает Евгений Павлович. — Решение о месте учебы мы принимали на семейном совете. Отец — старший мичман на Северном флоте, оба деда и прадед воевали во время Великой Отечественной войны. Словом, предпосылки были очевидны.

Немаловажным в выборе профессии была военная служба отца. В 1994 году отец — командир радиочасти Павел Иванович Иванов — на атомной подводной лодке совершил поход со всплытием на Северном полюсе и лично принимал поздравительную радиограмму от тогда президента России Бориса Николаевича Ельцина о подвиге своего экипажа моряков-подводников, установивших впервые в истории новой России Андреевский и Российский флаги на северной «макушке» земли.

Военная служба наложила отпечаток на жизнь главы администрации поселения. Он пунктуален и педантичен, точен, привык во всем следовать четкому распорядку. Говорит, что у армии взял все самое лучшее, что можно было.

— Гражданская и военная жизни схожи и непохожи одновременно. Но главное, что нужно соблюдать в армии обязательно, а в гражданской жизни желательно, — это распорядок. Для меня также обязательно правило: порядок на столе — порядок в голове.

Видимо, по этой причине день для Евгения Павловича начинается в половине шестого утра. Дома после подъема он проводит чуть больше часа. Утренние процедуры, турник и чашка кофе. После чего за рулем машины отправляется на службу.

— Но служба для меня не только время, проведенное в администрации поселения. Еще вечером я намечаю для себя несколько пунктов на территории, куда необходимо по пути утром заехать и проконтролировать ситуацию. В восемь вхожу в рабочий кабинет, каждый день провожу оперативную планерку с заместителями.

Притяжение родной земли

И все-таки в чем же загадка такой привязанности Иванова к Вороновскому? В то время как многие стремятся уехать из села, для него родной поселок стал и местом рождения, и местом большой работы в самостоятельной жизни.

— В Сахарово я попал на практику. Это была профильная часть для нашего училища. А во время практики, видимо, смог показать себя.

Написал ряд электронных программ плюс выступил за войсковую часть на спортивных соревнованиях по лыжным гонкам. Кстати, Вороновская лыжня, возрожденная благодаря усилиям и помощи префекта Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Дмитрия Набокина, сегодня весьма востребована. Командир сделал отношение (форма документа, посредством которого командир воинской части, готовой принять на службу кандидата, извещает об этом военного комиссара района, в котором находится вербовочный пункт, чтобы в отношении конкретного лица были проведены предусмотренные законом проверочные действия. — «ВМ»), и я получил выбор из нескольких точек для дальнейшей службы. Выбрал Сахарово. К тому же здесь служил и мой отец до флота. Такая получилась преемственность.

Позже, во время реформы армии, перейти из вооруженных сил на муниципальную службу мне посоветовал командир части, ныне председатель Совета ветеранов нашего поселения, Александр Петрович Туришин. Он был депутатом райсовета и порекомендовал меня на работу в администрацию, на тот период Вороновского сельского округа.

Тема «утро чиновника» для главы администрации поселения имеет особое значение. В принципе, ему несложно пешком не спеша пройтись до здания администрации. Это минут 15, не больше. Но поездка по объектам стала привычкой, когда поселение вошло в состав Москвы в 2012 году. Это было весьма любопытное время. Представьте себе ситуацию, когда вы, возглавляя отдаленную территорию, вдруг вырастаете до главы района столицы страны. Но само поселение еще до вхождения в состав Москвы бурно развивалось.

Строительство газопроводов (в период с 2005 по 2013 год построены газопроводы в 12 из 23 населенных пунктов и завершена на 100 процентов программа газификации сельских населенных пунктов), дорог (благодаря решению, предложенному заммэра Москвы Петром Бирюковым и одобренному мэром Сергеем Собяниным, отсыпано отфрезерованной крошкой и сейчас заасфальтировано более 600 тысяч квадратных метров дорог), реформа местного самоуправления. Муниципальные образования становились самостоятельными. Вся полнота ответственности власти концентрировалась на месте. Должность зама в 2005 году была вакантной. Так сошлись звезды. И, как оказалось, сошлись удачно и для Евгения Павловича, и для поселения в целом.

Иванов обрел место интересной работы, а поселение выросло в административном статусе. Работа на новом месте оказалась делом хлопотным во всех отношениях. По штату заместитель у главы администрации был один и ведал всеми вопросами, от кадров до строительства. Но привыкший к строгости армейской жизни новый зам легко вписался в новую структуру и со временем дорос до должности главы сельского поселения и администрации.

Преемственность

Вороновское поселение — одно из крупнейших на карте Новой Москвы. Полностью газифицированное, имеет удачную транспортную логистику, что делает его привлекательным в глазах жителей. Здесь числится более 12 тысяч человек зарегистрированного населения, а всего около 48 тысяч с теми, кто проживает в дачных и коттеджных поселках. И число новых жителей постепенно растет.

— Сегодня добираться до работы в Москву стало значительно удобнее, — рассказывает Евгений Иванов. — Я это прочувствовал на собственном опыте. Моя младшая дочь учится в Москве, в гимназии на Шаболовке, и у нее на дорогу в один конец уходит чуть больше часа.

Такого у нас не было никогда. Дорога всегда была для Воронова камнем преткновения. Решение Сергея Собянина в первую очередь бросить все силы на ликвидацию транспортной проблемы стало спасением и позволило в считаные месяцы снять острый вопрос. Запланировано строительство метро для Троицка, а значит, мы станем к центру Москвы еще ближе.

Вороновское само стало центром событий при расширении Москвы на новые территории. Не случайно именно здесь через год после объединения мэр Москвы проводил совещание, на котором глава Вороновского Евгений Иванов выступил с проблемами сельских поселений, говоря о том, что сделано и что предстоит. Круг вопросов был весьма широк, от культуры и спорта до дорог и пожарной безопасности.

Поясню: от точки дислокации пожарной части до точки возможного возгорания больше 20 километров. Зимой ситуация может становиться просто критической из-за дорог. И пожарная часть была всего на два поста.

— Мы в этом году сдаем новую пожарную часть на четыре поста. В этом заслуга города, поддержавшего наши предложения, — говорит Евгений Павлович.

Утренние объезды не обходят стороной и стройку новой пожарной части.

— Нужно отдать должное Москве: мы многие вопросы снимали быстрыми решениями через протоколы, — говорит Евгений Иванов. — Практически с колес. Новая Москва развивается именно так. У нас изменилась интенсивность жизни. Не скажу, что в рамках прежнего административного деления мы были в «загоне». Власти Московской области нас всегда внимательно слушали и помогали. Но теперь все происходит в разы оперативнее. Эмоциональный окрас работы, широта тем, интенсивность, ритм… Нас приучили отвечать за всю территорию муниципального образования персонально. Поэтому и рабочий день у меня начинается рано. Ритм практически военной организации.

Фото: Виктор Хабаров

Свой среди своих

Вороновское поселение не просто место работы и жизни. Это еще и место, где знаком каждый камень, дерево и самое главное — человек. Еще недавно без дачников здесь было зарегистрировано около девяти тысяч жителей. Если родился, вырос и много лет служил на одном месте, почти каждого знаешь лично.

— Я никогда не прячусь от людей, — говорит собеседник. — Утром при объезде территории, проходе по поселку я могу встретиться с кем угодно. Тут знают всех моих родных и близких во всех поколениях. И я многих знаю по школе, работе. Меня могут прямо спросить, встретив на улице, о решении той или иной проблемы. Уйти от ответа и ответственности не удастся.

Нам даже публичные отчеты, как принято в органах власти, почти не нужны. Если ошибся в чем-то, тут же поправят. Но понятно, что от отчетов мы не отказываемся, они проходят в нашем одном из лучших муниципальных домов культуры — «Дружбе». Мы как одна семья. Формально работать не удастся. Но и жители от непосредственного участия в развитии территории не остаются в стороне.

Такое погружение позволяет главе многие проблемы видеть глубже. Знакомство с местными традициями немаловажно (чего стоят только восстановление в поселении пяти церквей и строительство нового храма Николая Чудотворца в деревне Рыжово). Он свой среди своих. И практически все проблемы, которые волновали местных жителей, разрешены.

Опыт в чистом виде

Евгений Иванов находит время не только на работу. С недавних пор он учащийся аспирантуры и преподает в магистратуре дисциплины государственного и муниципального управления.

— Это очень интересно и, самое главное, близко к моему опыту, — говорит Иванов. — Рассказываю на лекциях о трансформации сельского округа в сельское поселение, потом уже во внутригородское муниципальное образование города Москвы. Как менялись полномочия, бюджет, как менялись вопросы, которые нужно решать, как меняются показатели оценки деятельности органов местного самоуправления.

Действительно, ему пришлось принять участие в интереснейшем эксперименте. На расширении Москвы поломано немало копий сторонников и противников, концепций и направлений. Глава поселения не стал спорить. Он по-военному взял под козырек и весь свой жизненный опыт вложил в плавность реализации реформы. И теперь у него есть законное право поделиться опытом, который, судя по всему, станет основой кандидатской диссертации. Тема живая и важная. И самое главное, в ней нет ничего надуманного. Опыт в чистом виде.

Качество жизни

Евгений Павлович в течение часа после пробуждения находит несколько минут для зарядки. Спорт для него не пустой звук. Лыжник с детства, он любит в выходной день пройтись на лыжах по своим заповедным трассам. Он сам это называет тестированием объектов зимнего отдыха. Такие прогулки не только для здоровья. Случается на своем пути встретить глубокую колею от квадроциклов или, например, упавшее дерево. Решение по таким мелочам принимается немедленно.

А как же завтрак? Спорт и питание сегодня волнуют многих.

— Я подсмотрел методику на страничке Лео Бокерии, — рассказывает Иванов. — В итоге выработал для себя норму. Утром чашка кофе, в обед перекус. Ужин в промежутке от пяти до семи после полудня. И обязательно несколько раз в неделю занятия спортом. Лыжи — зимой, без снега — бег. Много времени отдаю помощи родителям на даче. И, конечно, бодрость духа. Бокерия говорит, что невозможно думать на переполненный желудок.

Служить…

Так получилось, что само понятие «чиновник» в устах обывателя чаще звучит с негативным оттенком. В каждом чиновнике он видит чинушу, бюрократа, сухаря.

— Возможно, для некоторых обывателей так и есть, — после некоторого раздумья говорит Евгений Павлович, — со временем чиновник может трансформироваться в бюрократа. Но каждый чиновник еще и человек, и мне ближе понятие — служащий. Мы находимся на муниципальной службе. Военная она или гражданская, не так важно. Мы служим. И, согласитесь, служить тоже можно по-разному. Помните у Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно…» Дело, видимо, не в понятиях, а в сути. Не считаю слово «чиновник» ругательным. Я муниципальный служащий. Исполняю решения людей, которым доверили другие люди быть избранными в состав совета представительного органа. Администрация же в переводе означает — «служить для»! Она всегда служит для кого-то — у нас это население. Работа, служба должна приносить удовлетворение от результатов в первую очередь самому себе и, проживая через себя, всем окружающим.

ИНТЕРЕСНО

Евгений Иванов — автор идеи герба Вороновского поселения. В 2005 году, когда поселение обрело муниципальный статус, необходимо было обзавестись собственными гербом и флагом. Вариантов тогда было предложено много. Все они были забракованы геральдистами. Тогда Евгений Павлович вспомнил, что родные сестры его бабушки еще в советское время трудились на Бабенской игрушечной фабрике. От них у него осталась игрушка-богатырь, и ее стилизованную версию он и предложил в качестве идеи. Геральдисты совместно с инициатором заменили копье на вложенный в ножны меч, щит из круглого изменили на древнерусский, наложили на него герб (серебряный крест) рода Волынских, основателей Воронова. Голубой фон — связь с Подольским районом.

ДОСЬЕ

Евгений Павлович Иванов — глава администрации поселения Вороновское.

Родился 19 августа 1974 года в деревне Усадище Подольского района Московской области. В 1991 году окончил Вороновскую среднюю школу с серебряной медалью. Выпускник Санкт-Петербургского высшего военного инженерного училища связи по специальности «математическое и программное обеспечение автоматизированных систем управления».

Воинскую службу проходил на Центральном узле спутниковой связи Генерального штаба ВС РФ в деревне Сахарово Подольского района Московской области. Окончил службу в воинском звании майор. С мая 2005 года на муниципальной службе в администрации Вороновского сельского округа на должности заместителя главы администрации.

Окончил Московскую академию государственного и муниципального управления Российской академии государственной службы при президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».

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