В Москве открылась выставка для хлебопекарного и кондитерского рынков

Участники выставки Modern Bakery Moscow 2021 Анжела Юнусова и Вадим Яковлев демонстрируют хлеб, изготовленный по авторской рецептуре / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

23 марта состоялось торжественное открытие Международной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынков. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о трендах отрасли.

На выставке собрались ведущие производители хлебопекарного оборудования, пищевых технологий и сырья для кондитерских и хлебобулочных изделий.

— Я считаю, что организаторы проявили большую храбрость. Открыть такою выставку во время пандемии непросто, — рассказал заместитель председателя комитета по развитию Агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты России Андрей Волков. — Хлебопечение — отрасль, которая развивается постоянно. Технологии, представленные на экспозиции, позволяют людям каждый день получать качественные хлебобулочные изделия.

Выставка началась с приветственного слова организаторов и традиционного перерезания ленточки. После посетители разбрелись по экспозиции.

Крупнейшие столичные профильные заводы не остались в стороне. Они презентовали свои товары. Среди участников — комбинаты «Черемушки» и «Коломенский», Научно-производственное предприятие «Хлебный лекарь», крупнейший производитель оборудования Bake Air, компания «Дито», производящая оборудование и упаковки, и другие.

— Мы хотим показать свою продукцию и наши новинки. Конечно, для нас очень важно пообщаться с другими участниками выставки, поделиться опытом и знаниями, — рассказал сооснователь компании Bake Air Михаил Котиков.

Помимо ярких витрин со свежими багетами и разнообразными сладостями, на входе расположились аппараты для дозирования муки, массивные упаковочные устройства, комбинационные дозаторы, фрагменты систем автоматизированного управления для формирования рецептов кондитерских изделий.

Свои достижения на выставке презентовали не только опытные производители, но и молодые ученые московских вузов, например из МГУТУ имени Разумовского. Заводы хлебопекарной отрасли тесно взаимодействует с профильными университетами и колледжами. Предприимчивые производители хотят первыми внедрять передовые разработки ученых. Кроме того, вузы и колледжи — колыбель талантливых молодых специалистов.

— Основа хлебопечения — это профессионализм людей, увлеченных своим делом. С вузами идет постоянная работа, чтобы выявить талантливых ребят, подготовить их, вырастить настоящих профессионалов, — рассказал президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.

Помимо выставки, для гостей организовали фестиваль кондитерских и хлебопекарных работ. В нем поучаствовали и студенты, и профессиональные кондитеры. Они представили на суд публики пряничные домики и необыкновенные композиции из шоколада. А еще участники посоревновались в создании необычных инсталляций, например из хлеба и шоколада.

— Мы пришли сюда показать выпечку, поделиться особенностями рецептуры наших изделий. Мы печем необычный лечебно-профилактический хлеб. В качестве добавок используем изюм, курагу и семечки. Выставка для нас — это возможность обсудить методы хлебопечения с профессионалами и, конечно, обменяться опытом, — рассказал студент Мытищинского колледжа Вадим Яковлев.

Еще в рамках выставки провели мастер-классы по работе с печами. Они собрали больше всего участников.

Выставка будет работать до 26 марта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Чеботарев, ректор московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского:

— Хлебопекарная отрасль в Москве представлена несколькими крупными заводами. Их около тридцати. Вместе с тем в последнее время появились современные мини-пекарни, которые предлагают широкий ассортимент продукции высокого качества и ориентируются на так называемое крафтовое производство. Большинство предприятий оснащены современным оборудованием.

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