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Музей Москвы пригласил горожан на «Ночь театров»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Музей Москвы пригласил горожан на «Ночь театров»

Ольга Маркова

Культура

Музей Москвы в субботу, 27 марта, примет участие в акции «Ночь театров». В программе: мультимедийный концерт, паблик-ток с театральными режиссерами и два перформанса в пространствах выставок «ВХУТЕМАС — 100. Школа авангарда» и «Музей самоизоляции» под руководством художественного руководителя театра «Практика» Марины Брусникиной.

Начнется «Ночь театров» в лектории музея, где пройдет паблик-ток, посвященный музейно-театральному сотрудничеству.

Гости музея увидят мультимедийный музыкальный проект российских композиторов Николая Попова и Александра Хубеева «Биомеханика». Особенность концерта заключается во взаимодействии традиционных инструментов с электроникой, видео и светом. Да и исполнители выступят в непривычной роли, играя на различных объектах и специально созданных инструментах. Проект посвящен авторской концепции биомеханики авангардного режиссера Всеволода Мейерхольда.

В полночь в пространстве выставки «ВХУТЕМАС — 100. Школа авангарда» зазвучат голоса эпохи: актеры «Мастерской Брусникина» прочтут стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других поэтов русского авангарда в рамках перформанса «С товарищем».

Завершится «Ночь театров» перформансом в «Музее самоизоляции». Истории москвичей зазвучат в исполнении актеров театра «Практика» и «Мастерская Брусникина». Они прочтут тексты о расставаниях, внезапных увольнениях, разочарованиях и радостях самоизоляции.

Посетить мероприятия можно после регистрации на сайте музея.

Читайте также: Семь причин, почему москвичи должны посетить «Ночь театров»

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