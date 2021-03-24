Везде порядок у меня. Весна — лучшее время для генеральной уборки

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Весной мы традиционно приводим в порядок свое жилище: раскладываем зимние вещи по полочкам, разбираем чуланы, моем все окна и темные углы. Как правильно распланировать и провести уборку, «Вечерке» рассказала эксперт по домоводству Наталья Бажутина.

— Главное правило генеральной уборки — нужно составить план действий. Не старайтесь запихнуть в один выходной все сразу — разбор зимних вещей, мытье окон, дверей и так далее. Все эти действия нужно распланировать по разным дням. По отдельности каждая зона займет у вас не более двух часов, а значит — не придется провести с тряпкой в руках весь день. Даже уборку кухни можно раздробить на два-три этапа. Например, сегодня мы отчищаем от копоти шкафчики, завтра — наводим порядок на полках, послезавтра — моем плиту, сантехнику и пол.

Многие хозяйки сейчас увлечены натуральными моющими средствами — лимонной кислотой, нашатырным спиртом, перекисью водорода. Идея неплохая: нашатырь, например, хорошо очищает металлические изделия. Но все-таки народные средства хороши, только когда загрязнения не очень сильные. Опыт показывает: застарелый жир и копоть лучше отмываются готовыми смесями фабричного производства. Только не забудьте проветривать помещение, когда работаете с «химией». Что интересно, моющие средства премиального сегмента по качеству далеко не всегда соответствуют своей стоимости. Я предпочитаю среднюю ценовую категорию.

Идеальный план уборки:

1. Одежда

Раскладывать и развешивать одежду одной категории лучше по принципу: от тяжелого темного-длинного к более легкому и светлому. Пары обуви лучше расставлять не только по сезону, но и по цвету.

2. Книги

Книги и журналы лучше хранить в одном месте. Желательно, чтобы туда не попадали прямые солнечные лучи и не скапливалась пыль. Идеально, если вы выделите для них место в шкафу со стеклянной дверцей.

3. Бумаги

Старые квитанции, документы, чеки и прочие мелкие бумажки визуально засоряют помещение. Отсортируйте их: выбросьте ненужные чеки, а важные бумаги сложите в папку и уберите в ящик.

4. Разное

У каждого предмета должно быть одно единственное постоянное местожительство. Например, ножницы лежат только в ящике на кухне, а не в трех коробках в разных комнатах.

5. Сентиментальные вещи

Перебор старых вещей — сувениров, фотографий, игрушек — займет много времени. Ведь у каждого предмета своя история. Но комната, загроможденная мелкими предметами, выглядит неопрятно. Так что смело убирайте большую часть в ящик!

Автор идеи Мари Кондо — известный специалист по наведению порядка из Японии. Ее книга «Магия уборки» стала бестселлером во всем мире. Мы выбрали из нее дельные рекомендации.

Берлога для шубы

Шубы любят зимовать в холоде. Норку можно аккуратно сложить в пакет и поместить в морозилку (если объемы камеры позволяют). А на длинношерстных шкурках при неправильном хранении могут появиться заломы. Поэтому их одевают в чехлы из натуральных тканей и вешают в шкаф, не прижимая друг к другу. И не забудьте положить в карманы средство от моли.

Масло против клея

Убрать следы от скотча, например, с бытовой техники, будет легче при помощи ватки, пропитанной растительным маслом. Само же масло легко удалить моющим средством для посуды, которое, как известно, отлично расщепляет жир.

Чистая микроволновка за пять минут

Смешиваем в стеклянной или керамической миске полстакана воды и полстакана 9-процентного уксуса и ставим в микроволновку на пять минут. Испаряясь, уксус размягчает жировую пленку на стенках, которую легко потом удалить влажными салфетками. Не нравится запах уксуса? Тогда можно поместить в печку на полминуты губку, пропитанную средством для посуды, или ворох антибактериальных салфеток — жир тоже неплохо отмоется. Но уксус эффективнее.

Гигиена и эстетика

Унитаз должен быть идеально чистым. Застарелый налет с внутренней поверхности «белого друга» поможет удалить все тот же старый добрый уксус. Вылить литровую бутылку в унитаз, подождать ночь, а наутро — помыть чашу ершиком.

Не выбрасывай ластик!

Кого не бесят капельки засохшего жира, например, на эмалированных поверхностях? Если капель не очень много, их поможет устранить обычный ластик для карандаша. И необязательно привлекать тяжелую кислотно-щелочную артиллерию, обжигающую руки и дыхательные пути.

Выделка овчинки

Овечьи шкурки, которые многие используют для декора, с «возрастом» обычно сбиваются в сплошной колтун. Эксперты советуют побрызгать овчинку из пульверизатора, в котором кондиционер для волос смешан с водой, а потом высушить при помощи расчески и фена, как мы сушим волосы.

Прозрачное хранение

Перед тем как убрать на хранение зимнюю обувь, обработайте ее антибактериальным составом — так вы продлите срок ее службы. А внутрь можно положить газеты, чтобы избежать деформации. Лучше всего хранить обувь в прозрачных контейнерах. Они вообще очень удобны для вещей, которые используются редко.

Скользкое место

Когда за окном слякоть, сохранить чистоту в прихожей поможет коврик для обуви. Но если на его обратной стороне нет резинового покрытия, он будет скользить по полу. Нанесите на изнанку акриловый или латексный герметик и дайте высохнуть.

Спасти утюг

Фольга — универсальная вещь. Если у вас испачкалась подошва утюга, к ней что-нибудь намертво пригорело — металлическая пленка ваш друг. Стелем фольгу на гладильную доску и проводим по ней утюгом, раскаленным до максимума.

Крутим рулончики

Чтобы сэкономить место и сохранить внешний вид вещей, их лучше свернуть в рулончики и поставить вертикально. Так освобождается больше пространства. Этот способ подходит для хранения свитеров и верхней одежды из мягких материалов.

Волосы осветлить, рамы помыть

Если загрязнения оконных рам очень сильные, попробуйте использовать гелеобразные осветлители, которые прилагаются к краске для волос. Опытные хозяйки освоили еще один способ: столовую ложку зубного порошка смешивают с двумя ложками пищевой соды и перекисью водорода — до получения кашицы. И протирают этим составом рамы и подоконник.

Кондиционер от пыли

Продлить жизнь мебели можно, если перед уборкой намочить тряпку кондиционером для белья. После этой процедуры пыль на шкафах, столах и комодах будет оседать не так охотно, как раньше.

Нашатырь кафелю

Отмыть кафель поможет такой состав: литр теплой воды смешиваем с 50 миллилитрами жидкого мыла или средства для посуды. Наносим вспененную смесь, а потом обрабатываем всю поверхность раствором нашатырного спирта — 4 чайные ложки на стакан воды.

Отбеливаем фольгой

Чтобы вещи в машинке лучше отстирались, в барабан советуют подкладывать специальные пластиковые шарики. Но скатать их можно и из фольги. Пары-тройки таких «мячиков» достаточно, чтобы на выходе вещи были безупречно чисты.

Заколки на жердочке

Аккуратно хранить мелкие металлические предметы — шпильки и заколки — поможет магнитная лента. Ее можно приклеить хоть к кромке туалетного столика, хоть к стене. Все аксессуары будут надежно закреплены, а не разбросаны по столу.

Устройства-помощники

Для мытья окон рекламируют множество гаджетов, но на деле вам пригодятся всего два. Обработать труднодоступные места (например, если рама не открывается) поможет скребок с резиновой насадкой. А специальная тряпка из микрофибры для мытья стекол и зеркал и отмоет, и придаст блеск, и избавит от разводов.

Супермодное устройство — робот-пылесос. Под кроватью пыль собирает, ковры чистит, пол моет. Но выбирать этого помощника нужно очень придирчиво и внимательно. Некоторые модели убираются спустя рукава: «прячут» тапки под шкаф, тормозят на коврах, разбрасывают пыль, вместо того чтобы собирать.

Желе-очиститель для клавиатуры совершенно незаменим для компьютера или ноутбука. Помял в руках, крепко прилепил к проблемным местам — и чисто.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Петрова, семейный психолог:

— Если ситуация запущена и у вас глаза разбегаются от «вертепа» в квартире, главное — не пугаться масштаба задачи. Начните с сортировки: разложите вещи, валяющиеся на поверхностях, по стопкам и по кучкам. Помойте и уберите посуду. Потом — по очереди — разберите шкафы, тумбочки, ящики. Идите от простого к сложному: от менее захламленных объектов к более трудным. По пути, скорее всего, у вас проснется вдохновение. А результат — даже промежуточный — очень порадует.

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