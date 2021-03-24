Кому положено и сколько: в Общественной палате объяснили идею ввести отцовский капитал

Фото: pixabay.com

В Общественной палате России предложили ввести отцовский капитал. Чем он будет отличаться от материнского и каков его размер, «Вечерняя Москва» узнала у автора инициативы, председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

В чем отличие от материнского капитала

В первую очередь, подчеркнул Рыбальченко в разговоре с «ВМ», в палате эту форму поддержки называют многодетным капиталом. По словам собеседника издания, отцовский капитал будет предоставляться при рождении третьего и последующих детей. Как и маткапитал, новая выплата — однократная, уточнил общественник.

— Отцовский капитал — более семейный, чем материнский, поскольку последний может предоставляться маме без папы, в то время как отцовский капитал предоставляется на третьего ребенка тогда, когда трое детей родились в одной семье. Отцовский капитал несет не только материальную, но и семейную ценность. Он будет стимулировать отцов продолжать семейные традиции, — считает Рыбальченко.

Он обратил внимание на то, что Общественная палата предложила ввести данную меру поддержки еще в 2017 году. Еще тогда проводились опросы семей и в ходе анкетирования выяснилось, что многие респонденты хотели бы расширить сферы применения отцовского капитала, рассказал автор инициативы.

— Ведь это не деньги «на руки», а средства, которые можно применить для реализации в различных направлениях. Для отцовского капитала мы хотим расширить эти направления. Опрошенные нами семьи предлагали, например, разрешить направлять эти средства на покупку семейного авто, ремонт дома, развитие собственного фермерского хозяйства и другие цели, — уточнил он.

Главная задача новой инициативы, по словам эксперта, — отметить роль отца и обратить внимание на семьи с крепкими традиционными связями.

— Он называется отцовским, потому что, по статистике, 40 процентов многодетных мам не работают, а воспитывают детей. В таких случаях обеспечение семьи ложится на плечи отца, — добавил Рыбальченко.

Фото: pexels.com / Andreas Wohlfahrt

Каким будет размер отцовского капитала?

По словам общественника, величина отцовского капитала будет сопоставима с материнским. При этом, напоминает эксперт, в 2021 году при рождении первенца семья получает 483,8 тысячи рублей. За второго ребенка — еще 155,5 тысячи. В общей сложности, говорит Рыбальченко, сумма средств маткапитала как федеральной меры поддержки достигает 639,4 тысячи рублей на второго ребенка. Аналогичная сумма полагается за третьего и последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на маткапитал.

Помимо прочего, добавляет собеседник «ВМ», при рождении третьего ребенка государство предоставляет 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

Некоторые эксперты в ОП, по словам Рыбальченко, считают, что отцовский капитал должен быть в два раза больше материнского, однако пока это предложение не было утверждено. Согласно проведенным палатой опросам, около половины семей хотели бы, чтобы отцовский капитал равнялся сумме средств маткапитала на второго ребенка (639,4 тысячи рублей). В свою очередь примерно 30 процентов семей сказали, что многодетный капитал должен быть вдвое больше материнского, отметил общественник.

Можно ли получить и отцовский, и материнский капитал?

В теории это возможно, заявил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. По его словам, это реализуемо в контексте следующей аналогии: многодетные семьи могут получить маткапитал как федеральную выплату и маткапитал как региональную меру поддержки.

— В теории можно иметь две выплаты от государства, но от разных его субъектов. Например, в Сахалинской области после рождения второго ребенка семьям одновременно предоставляются федеральный маткапитал и региональный. То есть на одну семью два капитала — федеральный и региональный. А здесь будет один отцовский и один материнский, — разъяснил общественник.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Откуда у государства деньги на новую меру поддержки?

Отвечая на этот вопрос, Рыбальченко указал на настрой властей поддерживать демографию, чего не получится без оказания помощи многодетным семьям.

— У нас за последнее время снизилась рождаемость. С учетом этого появились определенные резервы, на которые мы можем опираться (с точки зрения финансирования проекта — прим. «ВМ»). При этом третьих детей в семьях всегда рождается меньше нежели первых двух, поэтому отцовский капитал в плане реализации не будет сильно дорогим шагом, — считает общественник.

Он также обратил внимание на то, что 90 процентов маткапитала обычно уходит на улучшение жилищных условий той или иной семьи. По словам Рыбальченко, каждый рубль, затраченный на строительство, возвращается в виде 30–40 копеек, которые идут как часть налогов в бюджеты на всех уровнях.

— С учетом привлечения дополнительных средств мера, предлагаемая нами, — это возвратные инвестиции, а не расходы, которые мы должны будем искать в бюджете, — заключил эксперт.

Читайте также: Кабмин закрепил возможность погашать военную ипотеку за счет маткапитала