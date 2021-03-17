Кабмин закрепил возможность погашать военную ипотеку за счет маткапитала

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Правительство РФ закрепило возможность погашать военную ипотеку за счет материнского капитала. Об этом сообщается на сайте кабмина в среду, 17 марта.

Так, кабмин скорректировал правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Теперь средства маткапитала можно будет направлять на погашение военной ипотеки, в том числе на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов.

Сертификаты на маткапитал с 15 апреля прошлого года оформляются без заявлений, после рождения ребенка документ поступает в личный кабинет матери на портале госуслуг.

С этого года маткапитал был увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей на второго. Эти средства могут быть потрачены родителями на покупку и строительство жилья, обучение и ряд других нужд.

Читайте также: Правительство РФ уточнило правила финансирования программы «Земский учитель»