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Кабмин закрепил возможность погашать военную ипотеку за счет маткапитала
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Кабмин закрепил возможность погашать военную ипотеку за счет маткапитала

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ закрепило возможность погашать военную ипотеку за счет материнского капитала. Об этом сообщается на сайте кабмина в среду, 17 марта.

Так, кабмин скорректировал правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Теперь средства маткапитала можно будет направлять на погашение военной ипотеки, в том числе на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов.

Сертификаты на маткапитал с 15 апреля прошлого года оформляются без заявлений, после рождения ребенка документ поступает в личный кабинет матери на портале госуслуг.

С этого года маткапитал был увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей на второго. Эти средства могут быть потрачены родителями на покупку и строительство жилья, обучение и ряд других нужд.

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маткапиталКабмин РФипотеки
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