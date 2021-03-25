Расцветают лыко и кислица. В Международный день лесов наблюдаем за проснувшейся природой

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В конце марта традиционно отмечается Международный день лесов. Ранней весной, когда все идет к теплу, в лесу особенно интересно наблюдать за тем, как оживает природа. О том, какие цветы, грибы и живность уже сейчас встречаются среди деревьев, «Вечерке» рассказал биолог Михаил Ковалев.

— Погодные рекорды этого года войдут в историю, но не отменят весны: календарно она начинается вместе с мартом-Капельником, а фактически — когда сойдет снег. По моему личному прогнозу, сход его будет куда более быстрым, чем кажется, и совсем скоро в лес начнет приходить настоящая весна. Отдельные островки снега под деревьями сохранятся надолго, а могут лежать там и до конца апреля, что никак не помешает цветению первоцветов.

Весенний лес наполнен птичьим щебетом — в начале марта к нам вернулись перелетные птицы. Гуляя, имеет смысл смотреть по сторонам! В прошлые годы раньше срока просыпались ежи, а на водоемах с марта активизируются бобры.

Кстати, если в лесу рядом с вами встречались змеи, учтите: как правило, в это время они еще спят, но если солнце начнет припекать, могут и выползти на бугорок или пенек погреться.

Тревожить змей не стоит. А вот рассмотреть поближе расцветающие растения нужно обязательно: они невероятно красивы и по весне особенно нежны.

Птичий переполох

В русской традиции 9 марта, День обретения главы Иоанна Предтечи, всегда был связан с птицами. Считалось, что именно с этого момента птицы начинают обустраивать гнезда. «В день Обретения птица завивает гнездо, а перелетная птица летит из вырия» (то есть из рая, южных стран) — гласит поговорка.

Жаворонки, певцы раннего утра

А день встречи жаворонков исторически падал на 22 марта. Трудно сказать, насколько четко соблюдают птицы это расписание, но то, что в 20-х числах марта лес обычно наполняется радостным птичьим гомоном — это точно.

Грачи прилетели

Раньше днем встречи этих птиц считали 17 марта. Но в этом году многие особи даже не улетали на зиму из-за теплого столичного климата. Кстати говоря, летают грачи со скоростью около 50 километров в час. Не нарушают небесные ПДД...

Внезапные рябчики

Не такая редкая в наших лесах птица, как может показаться. Живут они в снегу, и если пройти мимо, могут вылететь оттуда всей честной компанией — и интересно, и страшно в первый момент.

Изящная пролеска

Трепетный, трогательный цветочек, нежность весеннего леса. Создан природой как символ весны. Увы, в подмосковных лесах пролески встречаются все реже.

Мать-и-мачеха

Появилась она — все, окончательно весна пришла. Это растение всем знакомо, в особом представлении не нуждается, но вот совет от души: посушите и ее цветы, и листья, что появятся чуть позже. Это прекрасное средство от кашля, одно из лучших!

Гусиный лук

Самое мелкое растение из семейства лилейных. Если аккуратно выкопать его в лесу и пересадить куртинку на участок, через несколько лет получите по весне золотисто-зеленый «коврик» в саду. Рассмотрите растение близко — это просто ювелирное изделие природы.

Волчье лыко

Это растение называют «лесным миндалем» за прекрасное цветение, но все части у него смертельно ядовиты, так что даже для букета лыко не подходит никак. Позже опасность будут представлять его роскошного вида ярко-красные ягоды, тоже очень ядовитые.

Ветреная дамочка

Ветреница дубравная (анемона) растет в лиственных и смешанных лесах, образуя полянки. Белоснежные трепетные цветочки быстро вянут без воды, так что не собирайте из них букеты. Будьте осторожны: нежное растение довольно ядовито, хотя народные целители активно используют его листья как основу потогонных препаратов.

Медуница

Красивое, нежное растение и медонос не просто так имеет в латинском своем названии слово «пульмонария»: лекарства из медуницы действительно помогают при воспалении легких.

Чистяк весенний

Именно чистяку нужно было бы вручить медаль «за яркость»: он не по-весеннему «жжет»! Молодые растения полны витамина С, но стоит чистяку зацвести, как он станет горьким и даже ядовитым!

Петров крест на удачу

Это редкое растение-паразит можно увидеть только самой ранней весной: вы не сможете не заметить его странные розоватые побеги, напоминающие щупальца диковинного подводного обитателя. На самом деле этот паразит первые десять лет жизни развивается под землей, после чего на поверхности появляются его кистевидные соцветия с красными или малинового оттенка цветками. Наши предки считали, что увидеть Петров крест в весеннем лесу — знак большой удачи. Внимание: растение ядовито!

Аромат хохлатки

Прелестное миниатюрное растение, очень хрупкое и изящное. Обладает тонким ароматом. Цветки у хохлатки, как правило, сиреневые, реже — белые.

Галантус

Главные вестники наступившей весны — подснежники. Обычно они появляются прямо из-под снега, когда весеннее солнце начинает пригревать, и днем источают тонкий приятный аромат, а вечером опускают головки ближе к снегу, будто грустя по уходящей зиме.

Сморчки

От строчков отличаются наличием более очевидной ножки. Шапочка съедобного гриба не сморщена, несмотря на название, а имеет структурированную поверхность, похожую на пчелиные соты.

Кислица, или заячья капуста

Иногда это растение расцветает рано, превращая поверхность земли в белоснежную поляну. В старые времена с кислицей пекли пироги — начинка по вкусу напоминает щавелевую Листочки растения промывают, ошпаривают, рубят ножом и смешивают с яйцами, затем начиняют пирожки.

Зимний опенок (фламмулина)

Группу веселых незамерзающих грибов, притулившихся к дереву, не перепутать ни с какими другими: ну кто еще так откровенно наплевал на холод, как зимний опенок? Фламмулина вкусна в отваренном, а затем обжаренном виде.

Аккуратнее со строчками

Считается очень опасным грибом, содержащим смертельно опасный яд. Однако их употребляют в пищу после многократного отваривания и дополнительной термической обработки. Одно бесспорно: выглядят эти «мозги» в весеннем лесу очень эффектно.

Зеленые хитрецы

Не все знают, что трудяжки-муравьи еще и активные распространители первоцветов. У эфемероидов нет времени выращивать сочные ягоды, которые привлекли бы зверей или птиц. А просто бросать семена под себя невыгодно: это место уже занято материнским кустиком. Но хитрости природы бесконечны: на плодиках у эфемероидов образуются придатки элайосомы, богатые маслом. Они привлекают муравьев, которые принимаются растаскивать семена по своим «домам», по пути какие-то семена, конечно, теряя. Кстати, растения, которые распространяются с привлечением муравьев, называют мирмекохорами (от греч. myrmex (муравей) и choreo (продвигаюсь).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваневич, повар:

— Самые первые лесные грибы, строчки и сморчки, всегда занимали особое место в русской кухне. Когда-то они были не изыском, а серьезным подспорьем для простых людей: к моменту появления первых грибов запасы, как правило, подходили к концу. Что важно: эти грибы сначала нужно подержать в подсоленной воде, а потом минимум трижды прокипятить, каждый раз сливая отвар, без отваривания их есть нельзя!

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