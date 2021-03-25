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В новом «Галамарте» можноприобрести мультиварку или набор посуды за 1 рубль
Фото: Пресс-служба «Галамарт»

В новом «Галамарте» можноприобрести мультиварку или набор посуды за 1 рубль

Полина Французова

Общество

28 марта в Москве откроется новый народный магазин «Галамарт». Его гостей ежедневно ждут скидки, распродажи и выгодный шопинг! Так, 3 апреля любой второй товар из ассортимента обойдется покупателям всего в 1 рубль.

Современная и стильная бытовая техника, игрушки, посуда для готовки и сервировки, домашний текстиль, товары для спорта и туризма — акция «Второй товар — за 1 рубль» будет действовать 3 апреля на все это и не только.

В новом «Галамарте» можноприобрести мультиварку или набор посуды за 1 рубльФото: Пресс-служба «Галамарт»
В новом «Галамарте» можноприобрести мультиварку или набор посуды за 1 рубльФото: Пресс-служба «Галамарт»
В новом «Галамарте» можноприобрести мультиварку или набор посуды за 1 рубльФото: Пресс-служба «Галамарт»

А с 28 марта по 2 апреля покупателей ждут специальные цены на ряд товаров. Так, электрический чайник будет стоить от 249 рублей, а утюг с отпаривателем — от 349 рублей. Предложение распространяется и на множество других товаров.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает 400 магазинов по всей стране. Это и магазин у дома, и магазин для дома. Для кого-то «Галамарт» — семейный магазин, а для кого-то — магазин постоянных распродаж. Философия сети остается неизменной: это магазины, которые призваны делать жизнь каждого человека легче и лучше. Этому прекрасно способствуют огромный ассортимент для дома и семьи, дачи и автомобиля, а главное — выгодные акции и доступные цены.

Адрес: г. Москва, ТЦ «Водный», Головинское шоссе, 5.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru

На правах рекламы

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