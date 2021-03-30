9 наиболее подходящих для отдыха островов Греции!

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Греция считается одной из древнейших стран мира, с трех сторон омываемая морями. Красота природы манит людей своим спокойствием и умиротворением.

Греческие острова являются главной достопримечательностью государства. Песчаные и галечные пляжи, теплое море подогревает интерес туристов.

Крит

Крит — самый южный и крупный остров страны. Рельеф отличается множеством пещер и ущелий, гор и холмов, которые чередуются с долинами винограда, оливковыми, цитрусами. Климат субтропический, что приводит к раннему и долгому купальному сезону.Туристов привлекает довольно известная достопримечательность — лабиринт Минотавра:

Кефалония

Это крупнейший остров из ионической группы. Его название происходит из мифологии. Когда-то островом Итака правил предок Одиссея — Кефал, так и люди стали называть себя его предками. Кроме прекрасных пляжей, популярность приносит пещера, в которой находится подземное озеро Мелиссани, входящее в число самых красивых мест планеты:

Эгина

Название так же происходит из греческой мифологии. Эгина — дочь Бога рек, была похищена Зевсом и подарила ему сына. Соитие произошло именно на этом алтаре. Этот остров совмещает в себе старинные традиции и современные технологии. Античность является изюминкой всех строений, рассказов и мифом, на которые едут посмотреть туристы.

Корфу

История этой частички света так же мифологическая. Говорят, сам Посейдон заложил его, когда влюбился в одну из дочерей рек и поселил там, назвав остров ее именем. Корфу считается самым зеленым и живописным. Многие творческие люди приезжают сюда за вдохновением.

Лефкада

«Лефкада» в переводе с греческого означает - «белый» остров, ведь красота белых скал и бирюзовой воды завораживает. Разнообразная архитектура пленит и способствует длительным прогулкам по достопримечательностям.

Скиатос

Это волшебная территория манит большое количество туристов, которые приезжают сюда еще не один раз. По словам местных, каждый здесь находит то, что ему не хватает. Каких-либо популярных мест здесь нет, но такой известный мюзикл «Mamma Mia» снимали в этих окрестностях.

Делос

Историю его создания возлагают на Посейдона, будто он поднял комок земли с морского дна. Позже здесь пряталась возлюбленная Зевса — Лето, которая родила ему Аполлона и Артемиду. Уникальная часть мира, никакой банальной структуры. Просто сплошной музей под открытым небом. Несмотря на такое богатство остров является не обитаемым, не считая руководителей музея.

Родос

Как гласит легенда, он поднялся из глубин морских и поразил всех своей красотой. Назвали в честь нимфы Роды, возлюбленной Бога солнца — Гелиоса. Именно на нем расположено одно из семи чудес света — статуя Колосса Родосского. Кроме этого, туризм тут широко развит и имеет множество возможностей для отдыха на любой вкус.

Санторини

Название происходит от церкви Святой Ирины, которая там находилась во время крестоносцев. Это самый настоящий вулканический остров, а нынешняя красота является следом давней катастрофы. «Санторини» — совокупность нескольких островов, которые образуют кольцо, называемое «обручальным». Из-за данного факта, это считается самым романтичным местом.

Чаще всего туристы из России для своего отдыха в 80% случаев выбирают Турцию, но когда хочется отдохнуть, и при этом выбрать для этого другую страну — туры в Грецию станут отличной альтернативой! Греция — прекрасная страна с богатой архитектурой, отличными пляжами, вкусными ресторанчиками и кафе, и многое другое...

На правах рекламы