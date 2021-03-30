«ТСК Мосэнерго» обеспечивает жителей Химок теплом вопреки деятельности управляющих компаний

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Отопительный сезон, прошедший в условиях борьбы с коронавирусом и забытых в Московском регионе морозов, подходит к концу. Энергетики, обеспечивающие жителей Химок теплом и горячей водой, уже начали готовиться к следующей зиме.

ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» («ТСК Мосэнерго») ведет свою работу в Химках с 2012 года. Организация начала функционирование на этой территории из-за хронических проблем с оплатой поставляемых ресурсов.

Между тем гарантировать надежное теплоснабжение потребителей в Химках становится с каждым годом все сложнее. Первая проблема — низкая платежная дисциплина. Сегодня задолженность всех потребителей за поставленную тепловую энергию в городе перевалила за 2,1 миллиарда рублей. Больше половины этой суммы приходится на долю подконтрольных администрации химкинских управляющих организаций в сфере ЖКХ.

В том числе остаются долги управляющих компаний, уже фактически покинувших рынок: почти 900 миллионов рублей. Среди них, по данным «ТСК Мосэнерго», опубликованным на сайте компании, лидирует муниципальное предприятие «ДЕЗ ЖКУ» с объемом долга свыше 600 миллионов рублей. Организация, по данным того же сайта, находится в процедуре банкротства, а ее дома переданы в управление ООО «Юнисервис» и МУП «Жилищник». При этом обе компании уже и сами успели накопить новые долги за тепло и горячую воду.

Так, ООО «Юнисервис» (в недавнем прошлом — ООО «Добрый город», еще ранее — ООО «Жилэксперт»), управляющая более чем 140 многоквартирными домами в Химках, является злостным неплательщиком. Теплоснабжающая компания опубликовала сведения о том, что химкинское ООО должно ей более 120 миллионов рублей. Ранее заключенное мировое соглашение фактически игнорируется: график платежей не исполняется с июля прошлого года. При этом жильцы фактически становятся заложниками ситуации.

В дополнении к долгам «частников», наблюдается рост задолженности и у бюджетных потребителей, подконтрольных администрации. За 2020 год она выросла на 23 миллиона рублей. Помимо этого, как отмечают на сайте «ТСК Мосэнерго», со стороны администрации Химок не перечислены средства на компенсацию льгот населению в объеме 47 миллионов рублей за 2020 год. Еще в январе 2021 года энергетики направили соответствующую претензию в адрес администрации Химок, но вопрос полного погашения долга до сих пор не решен.

Как отмечают в «ТСК Мосэнерго», проблемы с оплатой поставляемых ресурсов носят в Химках постоянный характер. А из-за бесконечной смены управляющих организаций у жителей Химок, в большинстве своем аккуратно и вовремя оплачивающих счета за тепло и горячую воду, постоянно возникают трудности с пониманием ситуации относительно оплаты, расчетов, переплат, долгов. Одним из шагов, который позволил жителям Химок получать начисления за поставляемый ресурс напрямую, без посредничества УК, стал переход жителей ряда МКД на прямые договоры с энергетиками.

— Для нас данная мера была вынужденной, и, поскольку отслеживать и получать своевременные оплаты от управляющих организаций стало невозможно, с 2018 года нам пришлось переориентироваться на работу с розничными продажами ресурса. Сейчас более 70 процентов населения Химок имеют свои лицевые счета и возможность перечислять средства непосредственно нам, — отметил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.

По мнению менеджмента энергокомпании, непрофессиональные действия менеджмента управляющих компаний часто влекут лишние финансовые расходы для жителей. Распространенный случай: при выходе из строя общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепловой энергии или окончания срока коммерческой эксплуатации управляющие организации не доводят своевременно информацию до «ТСК Мосэнерго». Как следствие, расчет жителям производится по повышенной ставке (нормативу) либо по среднему за 3 месяца значению, что вызывает у них негодование и требует перерасчета.

— Нами уже проведены тысячи перерасчетов для жителей Химок. Мы всегда руководствуемся интересами жителей и стараемся сделать жизнь добросовестных потребителей более комфортной, — подчеркнул представитель «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль. — Между тем растущие долги, частая смена управляющих организаций, задолженность по бюджету, неоплата льгот жителям, неудовлетворительная работа управляющих организаций, создающая проблемы жителям, говорят о серьезных системных проблемах в Химках. Все вместе это создает серьезные проблемы для надежного обеспечения теплоснабжением города, в том числе и при подготовке к будущему отопительному сезону.