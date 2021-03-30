Якутия очарует гостей редчайшими сокровищами и шаманскими обрядами

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В Представительстве Республики Саха в Москве презентовали первый в России промышленный туристический трек «Сокровища Якутии». Создатели проекта подготовили недельную экскурсионную программу, включающую основные достопримечательности республики и знакомящую гостей с ее национальными традициями. Откуда в Якутии мамонты и чем, кроме алмазов, знамениты местные украшения, выяснял корреспондент «Вечерней Москвы».

Якутия — один из самых холодных регионов России. Именно отсюда по сети разлетаются фотографии, на которых вода превращается в лед, не успев долететь до земли. Этот край справедливо называют регионом вечной мерзлоты: даже летом земля здесь прогревается только на полтора метра.

— В Якутии находятся два самых холодных места в Северном полушарии планеты — Оймякон и Верхоянск, — рассказывает краевед Андрей Востриков. — Соперничество за звание Полюса холода между ними длится много лет. В Оймяконе самая низкая температура воздуха была зарегистрирована в 1933 году: минус 67,7 градуса по Цельсию. Однако неофициальные данные говорят о температуре в минус 71,2 градуса. А вот в Верхоянске в январе 1885 года был зафиксирован абсолютный минимум Северного полушария: минус 67,8 градуса.

Однако суровый климат совершенно не пугает путешественников. Напротив, в поисках новых впечатлений в республику ежегодно прилетают около 200 тысяч человек.

— Якутия стала одним из первых регионов страны, который начал работу над развитием промышленного туризма, — сообщила «ВМ» руководитель проектов Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко. — Но если добыча полезных ископаемых — это традиционная история для промышленного туризма, то в республике к ним добавили то, чего нельзя увидеть больше нигде в мире. Я имею в виду удивительных мастеров, которые создают настоящие произведения искусства, вплетая в продукцию народных промыслов и историю, и мистику, и сакральные древние знания. Сегодня мир приходит к экономике впечатлений. Классными отелями современного туриста уже трудно удивить, а вот дать путешественнику яркие впечатления — это самое главное.

Ледяная столица

Местные жители советуют начинать знакомство с республикой с ее столицы — Якутска. Город уникален тем, что расположен в зоне вечной мерзлоты, поэтому все дома здесь стоят на сваях. Это сделано для защиты сооружений от такого явления, как таяние грунта. В центре столицы туристов ждет Старый город — архитектурный комплекс, восстановленный по старинным фотографиям. Последняя оригинальная башня конца XVII века сгорела в 2002-м. Но пройдя по Старому городу, ощущаешь дух XVII–XVIII веков.

— С исторической точки зрения эти здания фактически бесценны. На территории Старого города находятся два объекта культурного наследия, — отметил директор Департамента Республики Саха по охране объектов культурного наследия Николай Макаров.

Еще одним обязательным для посещения местом можно назвать Музей мамонта. Его коллекция насчитывает около полутора тысяч уникальных экспонатов. Всемирный музей мамонта был создан всего три десятка лет назад якутским мамонтологом Петром Лазаревым. В 1995 году он вошел в состав Академии наук Республики Саха (Якутия) и стал именоваться Музеем мамонта имени П. А. Лазарева. Ныне это единственная лаборатория в мире, которая занимается изучением мамонтовой фауны.

— Коллекция музея насчитывает около трех тысяч экспонатов, — рассказывает старший научный сотрудник Музея мамонта имени П. А. Лазарева Сергей Федоров. — Для нас 2021 год начался очень активно. Совсем недавно музей посетил президент РАН Александр Сергеев. Он был воодушевлен экспонатами: подержал в руках хобот мамонта возрастом свыше 28 тысяч лет и древнего зайца, которому около 42 тысяч лет. Кроме того, сотрудники научного центра «Вектор» брали пробы мягких тканей наших древних находок. Их исследование даст возможность оценить разнообразие микроорганизмов, включая вирусы.

Сегодня ученые Якутского университета совместно с коллегами из Кореи ведут работы по клонированию мамонта.

Завершить знакомство со столицей республики стоит визитом в туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты».

— Он находится на окраине Якутска, в толще сопки. Это один из самых посещаемых туристических объектов города, — рассказывает краевед Юрий Иващенко. — В подземной галерее, где и зимой, и летом сохраняется температура минус 5 градусов по Цельсию, расположены ледовые скульптуры, на стенах — кристаллы льда. Здесь находится тронный зал Хранителя холода Чысхаана — сказочного персонажа, получеловека-полубыка, который выходит из Северного Ледовитого океана в начале зимы и возвращается туда весной.

Причуды природы

Пределами Якутска достопримечательности республики не ограничиваются. Ее гордостью можно назвать национальный парк «Ленские столбы», расположенный в ста километрах от Покровска. Называется он вовсе не по фамилии пролетарского вождя, а по названию реки, на берегу которой стоит. Комплекс вертикально вытянутых скал тянется на многие километры.

— Национальный парк «Ленские столбы» уникален. Там были найдены кембрийские отложения, которые сформировались около 15 миллионов лет назад, уникальные окаменелости ископаемых организмов — трилобитов, стоянка древнего человека «Диринг-Юрях». В перечень уникальных находок можем включить и многочисленные петроглифы — наскальные рисунки, — рассказал заместитель директора по науке и охране лесов национального парка Виктор Ноговицын.

Здесь можно увидеть ровесников мамонтов — лесных бизонов. Это единственное место в России, где обитают эти косматые исполины.

Природа привлекает в Якутию поклонников экстремального туризма. Здешние места славятся сплавами по диким, своенравным и прекрасным рекам Лене, Синей, Буотоме и Моме. А между сплавами можно и рыбку половить. В Якутии находится 450 тысяч полноводных рек, где водится 39 видов рыб. Среди них муксун, таймень, ледовитоморский омуль, нельма, сибирский осетр, чир и арктический голец.

Хоровод-рекордсмен и жертвенный кумыс

Приезжая в республику, многие стараются побывать на местных гуляньях. Главное национальное празднество народа саха и один из самых привлекательных — Ысыах, который отмечается в день летнего солнцестояния, когда на землю возвращаются боги, даря изобилие и тепло. Во время празднования люди проводят обряды, приносят благодарственные жертвы, поют песни, проводят скачки и спортивные состязания.

— Во время праздника обязательно присутствует Осуохай — священный хоровод, в котором принимают участие все. Кстати, 23 июня 2012 года в местности Ус Хатын установлен рекорд участников, 15 293 человека, — не без гордости произносит краевед Николай Тюрин.

А еще во время праздника проходят обряд очищения — Алгыс. Шаманы и их помощники проводят обряды по очищению местности от злых духов, а также привлекают внимание богов, дарующих изобилие, преподносят им кумыс, просят мудрости, любви и добра для всех живущих. Кстати, в Москве этот праздник ежегодно отмечается в Коломенском.

— Интересен гостям региона будет и Оймякон — родина Чысхаана, якутского хранителя холода. Ежегодно здесь проходит фестиваль «Полюс холода», — рассказывает Владислав Благовестов. — В конце марта сюда съезжаются туристы, чтобы увидеть ледяные скульптуры, попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с культурой Севера.

Алмазное царство

Статистика — вещь упрямая. 98 процентов российских алмазов и около трети их мирового объема добывают в Якутии.

Самый крупный на планете алмазный карьер — кимберлитовая трубка «Мир». Гигантскую воронку видно из космоса, ее глубина достигает 525 метров, а диаметр — около 1,2 километра. Сейчас добыча здесь не ведется, за годы разработки получено алмазов на 17 миллиардов долларов США.

Местные жители гордятся, что они не занимаются экспортом сырья, а самостоятельно создают у себя в республике произведения искусства с уникальными узорами, имеющими сакральный смысл. Ведь Якутия славится своими шаманами и заговорами.

Говорят, что обереги, сделанные мастерами республики, обладают уникальными свойствами. Они помогают девушкам, которые не могут иметь детей, забеременеть. Для того чтобы исполнить желание обратившегося за помощью человека, умельцы подбирают для каждого специальный узор и наносят его на украшение. Благодаря этим слухам у мастеров нет отбоя от покупателей. И не удивительно, ведь здесь создают украшения, которых нет нигде в мире.

Ежегодно в Якутске проходит «Бриллиантовая неделя», во время которой можно понаблюдать за превращением алмазов в ювелирные изделия, приобрести уникальные украшения по привлекательной цене.

— До сих пор в республике популярна легенда, которая объясняет, почему эта территория так богата природными ископаемыми, — делится художник и меценат Галина Павлова. — Когда-то Бог летел над миром, распределяя по регионам полезные ископаемые. Где-то разбрасывал золото, где-то нефть, где-то серебро. Так вот, согласно поверью, когда он пролетал над Республикой Саха, у него замерзли руки, и Бог выронил здесь все свои богатства…

Однако Якутия не собирается довольствоваться исключительно званием алмазной республики, уделяя внимание совершенно различным отраслям.

— Якутия — это республика, в которой стремительно развивается современное искусство. Она занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству снимаемых фильмов. Якутское кино выходит в российский и международный прокат, завоевывает престижные кинопремии, — рассказывает оператор Михаил Блинцов. — Так, фильм «24 снега» получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале.

РЕПЛИКА

Гордимся инновационным сектором

Наталья Тюкавкина, генеральный директор агентства развития туризма и территориального маркетинга республики Саха (Якутия):

— «Сокровища Якутии» — серия уникальных туристических продуктов, включающих посещение предприятий — гигантов добывающей отрасли: алмазодобывающей компании, угольного холдинга, а также центров развития традиционных промыслов республики. Среди них — ювелирный дом, национальный концерн, где производят изделия из пушнины и кожи, торгово-производственная компания, которая является крупным центром изготовления традиционной якутской посуды, а также местные предприятия пищевой промышленности, выпускающие хлеб и напитки из экологически чистых дикоросов с добавлением экстракта пантов северного оленя. Туристам предоставляется возможность познакомиться с коллекцией старинных ювелирных украшений и работами современных молодых дизайнеров, традициями производства меховой одежды и обуви, секретами этнических орнаментов, а также поучаствовать в дегустациях и мастер-классах.

Отдельное направление тура — знакомство с инновационным сектором и IT -технологиями, стремительно развивающимися в республике. По объему экспорта IT-услуг Якутия считается лидером Дальнего Востока, доля региона составляет 85 процентов. Якутские IT-компании считаются серьезными игроками на мировом рынке высокотехнологичных услуг. Сегодня IT-парк, сформировавшийся в Якутске, объединяет более 100 резидентов, и в рамках квеста туристы смогут посетить компании, которые находятся на разных стадиях развития, и познакомиться с их разработками. Около 50 компаний Республики Саха будут готовы принимать гостей у себя уже к концу 2021 года, 11 — уже в начале весенне-летнего сезона.

ЛЕГЕНДЫ

С каждым годом в Якутии становится популярнее легенда о черте, обитающем в холодных водах Лабынкырского озера. Местные жители говорят, что в Лабынкыре с незапамятных времен жило чудовище гигантских размеров. Оно обладало агрессивным нравом, периодически нападало на людей и животных.

В 1953 году аномалией заинтересовались ученые. По сообщению геолога Василия Твердо хлебова, в озере был замечен странный живой объект весьма внушительных размеров. Уже в современной России, десять лет назад, была создана программа «Искатели» и организована экспедиция, зафиксировавшая удивительно глубокую впадину на дне озера.

Внутри ученые обнаружили множество черепов и костей животных. К сожалению, ничего более существенного не смогли найти, но легенда вышла за пределы региона. Этому способствовало то, что туристы и сами часто замечали, как порой волнуется водоем, правда, загадочного обитателя озера своими глазами никто не видел.

ФАКТЫ

■ Якутия — самый большой субъект Российской Федерации, площадь республики — более 3 миллионов квадратных километров, это примерно одна пятая часть территории всей страны.

■ Более 40 процентов территории республики находится за Северным полярным кругом.

■ Якутск — крупнейший в мире город, расположенный в зоне вечной мерзлоты.

Изменения климата и почвы исследуют ученые из единственного в мире Института мерзлотоведения.

■ Годовой перепад температур в Якутии может достигать 100 градусов: от минус 60 градусов зимой до плюс 40 летом.

■ В Якутии два государственных языка — русский и якутский, и пять официальных: эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский и долганский. В Национальной библиотеке Якутии работает лекторий по изучению языков коренных народов Севера.

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