Дорогами великих государей. Новое открытие тверской провинциальной старины

Фото: Wikipedia

По статистике правительства Тверской области, число туристов из Москвы, приехавших в регион отдыхать на зимние каникулы, несмотря на пандемию, по сравнению с прошлым годом выросло на треть. Туроператоры прогнозируют, что по мере нормализации ситуации с эпидемией поток этот будет только увеличиваться. Чем же так привлекает регион, до центра которого два часа на «Ласточке» от столицы, разбирался корреспондент «Вечерней Москвы».

Между двумя столицами

Благодаря своей истории и географическому расположению старинная Тверь стала одним из тех городов, что москвичу, вышедшему на тропы внутреннего туризма, обязательно стоит посетить. Во-первых, Тверское княжество было древним соперником Московского за право стать центром объединения русских земель. Тем, кто неравнодушен к истории своей страны, стоит хоть раз увидеть город, который имел все шансы получить главенство. Во-вторых, Тверь находится на пути между двумя историческими столицами России. Путешествие из Москвы в Петербург обязательно пройдет через тверскую землю.

Первое упоминание Твери датируется 1135 годом, однако следов древности здесь практически не сохранилось. Этому во многом способствовали многочисленные перепланировки и перестройки города, виной которым был ужасный пожар в начале 60-х годов XVIII века — первых лет царствования Екатерины II. От времен древних здесь осталась только церковь Живоначальной Троицы XVI века. А при ней — новодельная часовня в честь святого благоверного князя Михаила Тверского, удачно стилизованная под владимиро-суздальский стиль зодчества.

«С каким бы удовольствием последовал я Вашему примеру, переехавши в Тверь, где есть все, что нужно для воспитания детей и для личного спокойствия, где и жизнь дешевле, и суматохи меньше, и воздух чище», — писал в 1885 году уроженец здешних мест сатирик Михаил Салтыков-Щедрин видному публицисту Григорию Елисееву. Спустя 135 лет здесь по-прежнему спокойно. Как и большинство крупных провинциальных городов, план Твери образован несколькими крупными магистралями-улицами. Если добавить к этому еще и относительно небольшие размеры, то передвижение пешком — самый удобный способ для тех, кто впервые приехал и не очень хочет разбираться в схемах местного транспорта. От вокзала, куда приходят московские поезда, до центра города — всего 15–20 минут неторопливым шагом. Здесь приезжих встречает скульптура местного уроженца, певца Михаила Круга, сидящего на лавочке с гитарой. Установлена она на бульваре Радищева, который называют тверским аналогом московского старого Арбата.

Местный Арбат и окрестности

Аналогия больше культурная, чем натурная. Улица одно- и двухэтажная, пешеходная, с россыпями мелких лавок, питейных заведений и сувенирных киосков. Оно и понятно — туристический центр.

Если пойти по бульвару Радищева в сторону улицы Пушкина, то можно в полной мере ощутить дух русской провинциальной старины. Здесь одноэтажная застройка начала прошлого века — деревянные ворота с коваными кольцами вместо дверных ручек. Очень похоже на декорации к фильму «Женитьба Бальзаминова» 1964 года. В одном из таких домов — частный музей Плюшкина, который устроил местный любитель старины Денис Ильин. Здесь собраны предметы советского быта, детские и елочные игрушки, духи, белье, стекло, статуэтки, личные коллекции. Будто и правда экспозицией занимался гоголевский персонаж, тащивший к себе все, что попадется под руку. Взрослые вспомнят игрушки своего детства и смогут рассказать сыновьям и дочкам, как ребята развлекались до появления гаджетов.

В Твери есть еще один музей неожиданной тематики — Музей козла. И он тоже частный. Его организовал краевед Владимир Лавренов.

— Началось все с высказанной в газете шутки о том, что в Твери давно надо открыть музей, посвященный яркому и сложному персонажу региональной истории. Издревле жителей Твери называют козлами. Говорят, что так пошло из-за любви местного населения к капусте. Обидно? Но и рязанцев кличут косопузыми, псковичей — скобарями, а пермяков — солеными ушами. Главное, ко всему относиться с должным юмором, свойственным русскому человеку. Так вот, как говорится, за слова пришлось отвечать, — говорит Владимир Лавренов.

В музее тьма фигурок, сувениров, поделок с изображением козлов и козлиной тематики вообще. И чтобы закончить тему животных, стоит дойти до памятника баснописцу Ивану Крылову, с горельефами на тему сюжетов его басен.

Великий путешественник

От бульвара Радищева до Волги рукой подать.Река-мать, река-песня, река-судьба сливается в центре города с Тверцой.

Между Старым и Новым Волжскими мостами стоит памятник великому русскому путешественнику — тверскому купцу XV века Афанасию Никитину, дошедшему до Индии и через несколько лет вернувшемуся домой.

— Достоверных фактов о жизни Афанасия Никитина известно очень немного. Он был тверским купцом и действительно существовал. Есть версия, что он мог быть разведчиком, тайным агентом, поскольку был грамотным и все записывал. Но любознательность и наблюдательность вообще были свойственны торговым людям. О его внешности не известно ничего. Чаще всего Афанасия Никитина представляют так, как сыграл его артист Олег Стриженов в фильме 1958 года «Хождение за три моря», — рассказал директор интерактивного музея «Живая история Верхневолжья» Артем Бандурист.

От эпохи Никитина в Твери не сохранилось ничего, зато от более поздних времен, XVIII века, остался Екатерининский путевой дворец, который был назван так потому, что здесь всегда была остановка во время переездов августейших особ из Москвы в Петербург. Сегодня это одна из архитектурных жемчужин Твери. Выставки живописи, лекции, чтения, конференции традиционно проходят во дворце. Культурная жизнь идет в рамках, очерченных пандемией.

Окрестности

От Твери до Торжка — всего 60 километров. Название его древнее, означает место торга, куда сходились купцы. Не единожды за контроль над этим бойким местом сражались новгородцы и тверичи, щедро проливая кровь друг друга. В упадок в итоге пришли все. Новгород сильно понизил в статусе Иван III, а его внук Иван IV ходил на город походом и сжег его как вражескую крепость. Тверь проиграла спор Москве за престол. Однако Торжок по-прежнему торговал.

В первой четверти XIX века новоторжцы, или новоторы — так называют местных обывателей — жили вполне благополучно. Благодаря искусству здешних поваров город прославился с гастрономической стороны. В 1826 году Пушкин, намотавший не одну тысячу верст по России, писал своему другу Соболевскому:

На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке.

Жареных котлет отведай (именно котлет)

И отправься налегке.

Фигура поэта для Торжка значима.

— Документально подтверждено, что за свою жизнь поэт проезжал через наш город 25 раз! — рассказал директор туристско-информационного центра Георгий Семенюк.

По его словам, в письме от 21 августа 1833 года жене Пушкин упоминает хозяйку трактира Дарью Пожарскую.

— Кроме котлет, поэт очень хвалил местный квас. Зато почтовые станции и ямщики, которые возили Пушкина из одной столицы в другую, не заслужили таких лестных отзывов. Классик был очень хорошо знаком с бытом путешественников. Ему не раз случалось ночевать в домах станционных смотрителей, где он находил не только героев для своих произведений, но и клопов, — рассказал Георгий Семенюк.

Здесь отшивают

Еще один прибыльный и знаменитый промысел Торжка — золотое шитье. Фабрика, где началось его массовое производство, основана в 1899 году. Сегодня мастерицы, как и в прошлом, вручную отшивают (именно так говорят!) изделия золотыми нитями. Производство по-прежнему процветает. Среди заказчиков — все ведомства России, сотрудники которых носят мундиры. Все украшения на воротниках, шевроны, отшивают здесь. Изделия можно купить в магазине при фабрике, но цены на них кусаются. Сумочки, кошелечки, чехлы для телефонов — это все настоящее золотое шитье руками, а не массовый ширпотреб.

— Технология вышивок изменяется, улучшается, используется современное автоматическое оборудование. Но те швы, способы прикрепить золотую нить, которые использовали многие поколения мастериц, до сих пор сохраняются в нашей работе. А швов таких около ста, — рассказала хранитель Музея золотого шитья Александра Волокитина.

Благодаря фабрике и туристам город сегодня и существует. Но жизнь тут очень нетороплива. В полдень на площади перед районной администрацией малолюдно и сонно.

Зато в дни праздников и фестивалей здесь яблоку негде упасть. К новоторжцам приезжают гости со всей России и, конечно, из Москвы. Пестрота эта напоминает о славном торговом прошлом.

По следам генералиссимуса

Открывшийся в прошлом году в ознаменование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне рядом со Ржевом грандиозный мемориал воинам Красной армии потрясает своим эпическим размахом. Неслучайно его сравнивают с мемориальным комплексом на Мамаевом кургане в Волгограде.

Шестьдесят две тысячи имен увековечены здесь. В память о павших установлена 35-метровая фигура бойца, как бы собранная из взмахов крыльев журавлиной стаи. Это отсыл к знаменитым строкам поэта Расула Гамзатова:

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Тех, кто поворачивает с трассы М9 к памятнику, встречает указатель-колонна «Ржев». На вершине его свил гнездо аист. Это местная гордость и достопримечательность. Живой символ продолжения жизни.

Недалеко от мемориала, в селе Хорошеве, расположен музей, который широко известен как «изба Сталина». Именно здесь останавливался Иосиф Виссарионович с 3 по 5 августа 1943 года, когда в первый и последний раз был на фронте. Изба, в которой жил Верховный главнокомандующий, сохранилась и сегодня. Почитатели таланта генералиссимуса непременно фотографируются с его бюстом, установленным во дворе бревенчатого крестьянского дома.

ИСТОРИЯ

Уже в первой трети ХII века в устье реки Тверцы появилась крепость, которой и суждено было стать прообразом Твери. В 1247 году Тверь стала столицей отдельного княжества. К концу ХIII — началу ХIV века она была уже крупным ремесленным и торговым центром. Особенно быстро город начал развиваться в конце ХIХ века: строились мануфактуры, открывались новые заводы. К началу XX века Тверь становится городом с развитой много отраслевой промышленностью. В Твери проездом неоднократно бывал поэт Александр Пушкин.

В XIX веке здесь жили многие деятели культуры: Федор Глинка в 1830–1835 и 1862–1880 годах, Иван Лажечников в 1831–1853 годах, Александр Островский в 1856 году, Федор Достоевский в 1859 году, Михаил Салтыков-Щедрин в 1860–1862 годах, Александр Эртель в 1886–1889 годах и другие. На гербе Твери изображена шапка Мономаха на троне. Это древний символ, который обозначал высокий статус княжества.

РЕПЛИКА

Калейдоскоп вкусов и ощущений

Надежда Выскубова, заместитель министра туризма Тверской области:

— Через Тверь проходил соединяющий Санкт-Петербург и Москву тракт, который считают величайшим транспортным маршрутом в истории нашего государства. Вдоль него располагались роскошные путевые дворцы, ресторации, трактиры и гостиницы — другими словами, все, что позволяло в долгом путешествии между столицами, которое могло длиться до 10 дней, чувствовать себя комфортно. Некоторые из этих строений сохранились и сегодня. Это привлекает туристов к нам.

Регион богат гастрономическими традициями. Это прежде всего рыбные блюда и многочисленные пироги, пряники, лихославльский мармелад, монастырские продукты. Кроме того, город Конаково — родина российского сыроделия. Этому посвящено отдельное мероприятие, собирающее мастеров со всей страны. Набирает популярность фестиваль «Калитка», где презентуют одноименное карельское блюдо, и другие события, в центре которых локальные гастробренды. Масштабный фестиваль, объединяющий все известные гастрономические специалитеты области, называется «Вкус Верхневолжья». Это мероприятие — одна из визитных карточек региона.

Еще одно направление, которое сейчас набирает популярность, — агротуризм и отдых на природе в отрыве от цивилизации. Так называемая цифровая разгрузка, когда люди хотят отдохнуть от интернета и гаджетов. Спокойный, нецифровой отдых — это тот туристический продукт, спрос на который постоянно растет. У нас в регионе есть и оленья ферма, и агроферма «Ивановка» с акцентом на детские и школьные программы, экоферма Нестеровых и другие места для любителей экологичного отдыха на природе всей семьей или с друзьями.

ЛЕГЕНДЫ

■ Подземный сейф Говорят, что под памятником Ленину на одноименной площади в Твери еще в советское время были оборудованы огромные хранилища денег и ценностей для местного филиала Государственного банка СССР. Говорят, они до сих пор используются. Так это или нет, неизвестно, но легенда такая среди местных старожилов ходит давно. Местные представители государственных органов все опровергают.

■ Таинственный змий В озере Бросно, что в Андреапольском районе Тверской области, не раз видели таинственного змия. Это некий местный аналог лох-несского чудовища. Как ни странно, но свидетельства очевидцев описывают это существо похожим на плезиозавра. Как и его лох-несского коллегу. Говорят, что змий может охотиться на скотину, пришедшую на водопой или зашедшую в воду. По данным исследователей, за голову чудовища принимают пузыри газов. Но кто же точно знает правду?

Читайте также: Сосед столице ближний. Нижний Новгород — современный мегаполис, сохранивший купеческие традиции