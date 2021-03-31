Конёк-Горбунок спецназначения

Фото: Вечерняя Москва

Военные любят и ценят боевую технику. Что тяжелая, что легкая — она в умелых руках способна выручить почти из любой беды. Совсем как Конёк-Горбунок из одноименного мультфильма.

Ценность и необходимость безотказных «Коньков-горбунков» задолго до киносказочников осознали российские десантники и бойцы подразделений специального назначения. Мотовездеходы с пулеметами «Печенег» повысили мобильность и боевую эффективность подразделений Воздушно-десантных войск и войсковой разведки.

Тачанки XXI века

Родная классика: русские долго запрягают… Нет, попытки ввести в боевую практику наших войск небольшие машинки были и раньше. В советские годы срочную я служил на Кавказе в десантно-штурмовой бригаде, считавшейся экспериментальной. К нам в часть поступили кабриолеты цвета хаки — юркие луазики. Солдатские массы уже радостно раскатали губы, что теперь мы перестанем быть «горнокопытными» войсками, а станем мобильными на автомобильной тяге. Но на ЛуАЗы пересадили только расчеты противотанковых комплексов и зенитчиков, а батальоны «курков» так и продолжили бегать по горам на своих двоих с оружием и полным боекомплектом за плечами.

Великая страна десятилетиями продолжала клепать могучие 40-тонные танки. Хотя опыт эволюции и учил, что порой мелкие млекопитающие обретают больше шансов на жизнь, чем громадные динозавры. С приходом на пост военного министра Сергея Шойгу в Минобороны стали активнее изучать, что происходит в армиях мира. Все лучшее начали перенимать и стараться превзойти чужие аналоги.

Вторая часть поговорки: зато русские быстро ездят. За короткий срок, практически с ноля, в России не только смогли создать, но и наладить серийный выпуск для подразделений специального назначения боевых «Коньков-горбунков» из полностью отечественных комплектующих. На вооружение ВДВ и армейской разведки уже приняты мотовездеход АМ-1 и снегоход АС-1, а подразделения Росгвардии получили багги «Чаборз».

Эти тачанки» XXI века» по параметрам проходимости и грузоподъемности превосходят зарубежные аналоги.

На любом поле боя

На горном полигоне в Карачаево-Черкесии аэромобильное подразделение мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) во встречном бою атаковало условного противника на боевых квадроциклах. По замыслу учения, силы «супостата» состояли из батальонной тактической группы, усиленной танками и артиллерией. Но вся эта многократно превосходящая силища просто не успела развернуться в боевые порядки, как вдруг с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» высадились и сразу рванули в атаку на мотовездеходах наши спецназовцы.

Подобные учения теперь не редкость на российских военных полигонах: повсеместно в боевую практику вводится сирийский опыт. Там его в боях с международными террористами «обкатали» на квадроциклах АМ-1 бойцы российских Сил специальных операций (ССО).

Армейский мотовездеход производства компании «Русская механика» одинаково безупречно работает не только в песках пустынь.Для него не существует бездорожья. В современном бою многое решает мобильность, а в этом случае подготовка оружия и техники к смене места дислокации занимает не более 30 секунд. Выстрелил и убежал от возможной «ответки» врага.

Специально для ведения боевых действий в условиях Арктики разработана модификация мотовездехода АМ-1А, уже поступившего на вооружение арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Проверен маршем

Для арктических подразделений разработан и армейский снегоход высокой проходимости АС1. Базой для его создания послужила гражданская модель «Тайга Патруль 551 СВТ». Конструкторы предусмотрели в военном варианте крепления для установки двух пар лыж, гранатомета, автомата АК-74 и винтовки СВД.

Два года назад военные протестировали эту технику маршем по снежной целине в Заполярье. Трассу протяженностью около 500 километров снегоходы прошли успешно и теперь серийно поставляются в арктические подразделения наших ВС. Но снега зимой в России везде хватает, поэтому АС-1 получают армейские разведчики всех военных округов.

Легкий и шустрый снегоход (масса 320 кг, максимальная скорость — 80 км/ч) уже хорошо себя зарекомендовал.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Наш ответ джихадмобилю

«Ча» — по-чеченски «медведь». «Борз» — «волк». А «медведеволк» — «Чаборз» — боевой багги, разработанный конструкторами Российского университета спецназа в Гудермесе.

Машина — своеобразный ответ «автотачанкам», которые использовались боевиками террористических организаций в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии и других горячих точках планеты.

«Чаборз» — отличная дозорная машина для спецназа и для подразделений армейской разведки. Багги максимально соответствует тем задачам, которые стоят перед группой разведчиков во время ведения боевых действий. Машина легкая, практичная, с отменной проходимостью, способная форсировать водные преграды, погружаясь практически по грудь водителя, быстро перемещаться по горно-лесистой и болотистой местности, перевозить груз почти до полутонны.

«Чаборзы» разработаны в двух модификациях — М-3 и М-6. Цифры — число перевозимых бойцов. «Чаборз М-3» возможно использовать в варианте машины огневой поддержки, установив в кормовой части 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС17 или АГС-30. Основные преимущества этих багги — «неубиваемость» на любой дороге и способность преодолевать высокие препятствия с большим углом подъема. На них можно передвигаться и по дорогам общего пользования, и по бездорожью. На асфальте разгон до 150 км/ч, на пересеченной местности — до 100 км/ч. Модификация с 30-литровым бензобаком на одной заправке способна проехать около 250 км.

У «Чаборза-М3» механическая пятиступенчатая коробка передач, дисковая тормозная система с вакуумным усилителем тормозов и электроусилитель руля. Собственная масса багги — около 400 кг, при этом грузоподъемность — до 350 кг.

Трехместные армейские багги уже пополнили арсеналы военной техники Росгвардии.

«Стрела» полетит

Мототехника доказала эффективность в повышении мобильности российских войск. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что сирийский опыт показал необходимость совершенствования технического арсенала военной полиции.

Скоро военные полицейские получат квадроциклы и багги. А для подразделений ВДВ нового — «легкого » — типа разрабатывается скоростной багги «Стрела ». Заявленные конструкторами характеристики подвижности должны сделать эту модель уникальной в своем классе. Максимальная возможная скорость — до 155 км/час! Противоминная защита сохранит жизни десантников при подрыве под колесами мин мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Штурмовой багги будет транспортироваться на внешней подвеске вертолета Ми-8, воплощая на новом уровне девиз воздушного десанта: «С неба — в бой!»

БОЕВОЙ КВАДРОЦИКЛ ДЛЯ ДЕСАНТНЫХ ГРУПП АМ—1 «ТУЛЬЧАНКА»

— Управлять квадроциклами могут военнослужащие по контракту, имеющие опыт эксплуатации мототехники и водительское удостоверение соответствующей категории

— За пассажиром оборудовано место для размещения двух металлических канистр по 20 литров. Мотовездеход имеет переднюю и заднюю грузовые платформы. Предусмотрена дополнительная платформа для размещения приборов разведки

— Квадроцикл АМ-1 разработан на основе гражданской модели РМ 500-2 с колесной формулой 4×4. У военных мотовездеходов усилена подвеска и есть защита от инфракрасного излучения

— Предназначен для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, проводимых в разных климатических условиях. Первыми его получили Воздушно-десантные войска

— Квадроциклы появились в армии по просьбе десантников, им удалось убедить командование в необходимости легкой техники

—На карданном креплении можно устанавливать различное вооружение (пулемет ПКМ, гранатомет АГС-30, автомат АК-74, снайперскую винтовку)

— Для действий в темное время суток, помимо обыкновенных световых приборов, мотовездеход оснащен фарой-прожектором

— Топливный бак, защищенный от пробитий (самозатягивающееся покрытие позволяет при пробое затянуть отверстие от пули в течение 10–15 секунд)

— Мотовездеход имеет подключаемый полный привод, колеса с увеличенным протектором грузоподъемностью в 300 кг. Развивает скорость до 80 км/ч. Оснащен электрической лебедкой в 2,5 тонны

ТАКТИКО—ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМ—1

Длина/ширина/высота, мм — 2565х1245х1645

Колесная база, мм — 1490

Вес нетто, кг — 420

Двигатель, л/с — 38

Скорость, км/ч — до 80 Повышенная и пониженная передача, полный привод с возможностью блокировки дифференциала позволит справиться с любым бездорожьем.

В базовую комплектацию входят передняя и задняя грузовые решетки, электрическая лебедка, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, фаркоп, комплект светотехники.

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ

Фото: PHOTOGRAPHER’S MATE 1ST CLASS ARLO K. ABRAHAMSON

Родословная боевых багги началась с технических «недоразумений», развозивших вареную кукурузу, чипсы и бутылки с минеральной водой по калифорнийским пляжам. Маленькая американская компания Chenowth за малую мзду скупала на автомобильных свалках старые «жуки» Volkswagen, с них снимались все кузовные детали, устанавливалась простейшая, но мощная рама из стальных труб. Высокий просвет и заднее расположение двигателя позволяло такому самопальному buggy («жучку») бойко бегать по песку. Поэтому пляжные торговцы стали еще и устраивать на них гонки по бездорожью.

На «самопальные» средства передвижения обратили внимание военные, и Chenowth получила первый заказ от Пентагона. Багги хорошо проявили себя во время военной операции «Буря в пустыне». На этих мини-машинках «морские котики» США первыми вошли в занятую войсками Саддама Хусейна столицу Кувейта, а затем дошли и до Багдада. Успех повлиял на развитие этого класса военной техники. Сейчас багги и квадроциклы стоят на вооружении многих армий мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Шпак, командующий ВДВ России в 1996–2003 годах, генералполковник в отставке:

— На вооружение ВДВ сейчас поступают новейшие образцы оружия и боевой техники. Отличная боевая машина десанта БМД-4М и бронетранспортер «Ракушка», артиллерийские системы нового поколения существенно повысили техническую оснащенность и боевую мощь «крылатой пехоты». Впервые в воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии поступили квадроциклы и снегоходы.

Эти высокоманевренные средства уверенно преодолевают любое бездорожье на равнинах, в горах, пустынях и даже в экстремальных условиях Крайнего Севера. Теперь наши десантники смогут оперативнее и качественнее выполнять задачи на поле боя и в тылу противника, ведение разведки и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций.

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